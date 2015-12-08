​Не пасовать перед трудностями

Светлана ИМАНКУЛОВА, председатель отраслевого профсоюза работников культуры, спорта и информации

Согласны с тезисом Президента о том, что государственная адресная поддержка должна оказываться только нуждающимся гражданам на основе оценки их реальных доходов и условий жизни. При этом идея социальной справедливости не должна превращаться в не­справедливость по отношению к работающим казахстанцам. Основой эффективной экономики, устойчивой к внешним потрясениям, должен стать человек труда. Свидетельство этому – учрежденная в нынешнем году медаль «Еңбек ардагері», принятие нового Трудового кодекса.

Большое внимание в Послании Глава государства уделил молодым кадрам. Он призвал их беречь то, что создано руками предыдущих поколений, постоянно совершенствовать свои знания и не бояться трудностей, ехать туда, где есть работа и спрос на их профессии.

За годы независимости Казахстан многого добился в экономике, в повышении уровня жизни и занял достойное место в мировом сообществе. Сейчас перед нашей страной стоят непростые задачи, связанные с влиянием мирового экономического кризиса и политических разногласий между отдельными государствами. Для смягчения неблагоприятных факторов Глава государства выдвинул государственную программу инфраструктурного развития «Нұрлы жол» и План нации «100 конкретных шагов» по реализации Пяти институцио­нальных реформ. Принимаются меры по привлечению инвестиций, продвижению индустриально-инновационных проектов.

Мы поддерживаем антикризисные и структурные преобразования, направленные на снижение уровня инфляции до 4% в среднесрочной перспективе, рост экономики на уровне 5%, создание более 660 тыс. новых рабочих мест. Мы верим, что Казахстан сумеет преодолеть все трудности и войдет в тридцатку высокоразвитых стран.

