Свежий выпуск
​Не печатать дипломы
Серик Арланов

– Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству принять строгие меры в отношении вузов, которые превратились в конторы по печатанию и выдаче дипломов. Сегодня в республике функционируют 132 вуза, из них 43% частные. В них обучается более 600 тыс. студентов, в том числе 191 тыс. в рамках государственного заказа. К сожалению, о качестве образования мы можем судить по уровню трудоустройства: каждый четвертый выпускник – безработный, – отметил Бердибек Сапарбаев.

По словам министра образования и науки Асхата Аймагамбетова, в текущем году проверки были проведены в 34 вузах, в том числе 22 внеплановые.

– Анализ показывает, что многими вузами допускаются нарушения требований законодательства. Наиболее распространенные проблемы – недостаточность штатных единиц и остепененности профессорско-преподавательского состава, низкий уровень трудоустройства выпускников, несоблюдение требований к минимальному контингенту учащихся, дефицит учебных площадей и общежитий. Эти проблемы напрямую связаны с низким потенциалом вузов, что не позволяет им обеспечивать установленные стандарты высшего образования, – констатировал министр.

Кроме того, имеются факты приема абитуриентов, не набравших пороговые баллы, без учета профильных предметов, не имеющих документов об образовании, сертификатов сдачи ЕНТ и другие грубые нарушения.

В результате проверок судами наложены административные штрафы и приостановлена деятельность лицензий пяти вузов, еще по пяти вузам принимаются решения.

Прорабатывается также вопрос наделения МОН РК полномочиями по отзыву и лишению лицензий вузов, совместно с ведущими вузами страны совершенствуется нормативно-правовая база по улучшению качества высшего образования.

– Однако подобная практика наблюдается не во всех высших учебных заведениях. В нашей стране достаточно сильных вузов, ничем не уступающих зарубежным учебным заведениям, – отметил Асхат Аймагамбетов.

На заседании были заслушаны доклады ректоров Академии «Кайнар», Казахской академии труда и социальных отношений, Каспийского общественного университета, Университета «Алматы», Центрально-Азиатского университета, Алматинской академии экономики и статистики, Казахского университета путей сообщения, в ходе проверки которых были выявлены нарушения.

В связи с этим МОН совместно с руководством вузов прорабатываются вопросы объединения учебных заведений либо перепрофилирования их в колледжи. Если же вузы не устранят нарушения, то с ними будут разбираться в судебном порядке, чтобы отозвать лицензию и добиться закрытия.

Подводя итоги совещания, вице-премьер указал на ряд проб­лемных вопросов в сфере высшего образования. В их числе низкое качество обучения, высокий уровень коррупции, слабое развитие научно-исследовательской деятельности, плохая связь с предприятиями, низкий уровень заработной платы преподавателей, непрозрачность формирования и размещения государственного образовательного заказа и другие.

– Повышение качества высшего образования – это ключевой вопрос обеспечения конкурентоспособности нашей страны. По­этому к нему мы должны подойти максимально серьезно. Зачем нам нужны университеты, которые готовят некомпетентных и невостребованных специалистов, в плановом порядке пополняя ряды безработных? По отношению к ним будем принимать очень жесткие меры, вплоть до отзыва лицензий! – резюмировал Бердибек Сапарбаев.

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