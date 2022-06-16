"Не перестаем брать деньги у будущих поколений" – сенатор о неэффективном освоении бюджетных средств

На заседании Палаты депутат Сената Едил Мамытбеков в своем выступлении озвучил проблемные вопросы, касающиеся использования бюджетных денег, сообщает Kazpravda.kz.

Депутат подчеркнул, что во всех регионах страны есть неосвоенные целевые трансферты, выделенные из республиканского

бюджета. При этом сейчас продолжается процесс расходования средств из Нацфонда, что говорит о снижении его сберегательного функционала.

«Вместо того, чтобы собрать все причитающиеся государству доходы с холдингов, банков и экспортеров, мы опять берем деньги от будущих поколений. Неактивно пытаемся вернуть предоставленные ранее деньги на поддержку банков, это около четырех миллиардов долларов», - сказал сенатор.

Депутат подчеркнул, что несмотря на огромные бюджетные и внебюджетные вливания, созданные Стратегии, госпрограммы и

Нацпроекты, улучшение экономики всё ещё находится на недостаточном уровне. Связано это ещё и с низким уровнем диверсификации экономики и высоким уровнем зависимости от добычи и экспорта сырья.

«В результате – нет действенного контроля за использованием бюджетных средств. Как следствие, имеем ставшее традиционным неэффективное планирование и освоение бюджетных средств. Например, только по госпрограммам неэффективность расходования бюджетных средств составляет 142,4 млрд тенге. Наблюдается неполнота использования значительных финансовых средств практически по всем госпрограммам и нацпроектам от 10 млрд до 345 млрд тенге», - отметил Едил Мамытбеков.

В этой связи, считает сенатор, Правительству следует навести должный порядок в системе госпланирования. Не менее важно совершенствовать научно-методические основы программного подхода для повышения его эффективности.

Также сенатор подчеркнул необходимость усиления возможностей общественного контроля за деятельностью госорганов, создав

условия для дальнейшего формирования полноценного гражданского общества в Казахстане.