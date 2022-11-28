Не пей, можешь не выжить

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Махаббат Жаксылыкова

Сто часов принудительного труда в общественных местах получил житель Шымкента, наладивший выпуск
суррогатного алкоголя.

Производство водки популярной марки горожанин наладил в кустарных условиях. Разливал самопальное спиртное в оригинальные бутылки с соответствующей наклейкой, тем самым вводя в заблуждение потребителей. Они даже не догадывались, что примечательная тара – это все, что имело сходство с марочной водкой.

И если учетно-контрольные марки на первый взгляд было не отличить от настоящих, то содержимое бутылки сразу же настораживало любителей горячительного. Собственно, задача достичь сходства с оригиналом даже не ставилась. Достаточно увидеть, в каких условиях произ­водили самопал.

Сотрудники департамента экономических расследований обнаружили и изъяли 500 бутылок водки, готовых к отправке в торговую сеть. К слову, сбыт был отлажен. Фальсификатор наладил тесные отношения с владельцами ряда небольших магазинов, которые смело брали товар сомнительного качества на реализацию, особо не беспокоясь за качество и возможные последствия.

В цехе ждали своего часа 450 лит­ров спирта, 225 литров спиртосодержащей смеси, рулоны поддельных учетно-контрольных марок, специальных пленок для упаковки, этикеток, коробка с крышками, 240 штук пустых бутылок. Только перечисление всего этого свидетельствует о размахе, с которым удалось наладить дело.

Масштаб подпольного производства потянул на уголовную статью. Абайский районный суд признал организатора подпольного цеха виновным, назначив наказание в виде ограничения свободы на один год, а также 100 часов принудительного труда в общественных местах.

Вся изъятая алкогольная продукция уничтожена.

За год сотрудники Агентства по финансовому мониторингу по городу Шымкенту выявили 12 подпольных цехов, в которых поставили на поток производство суррогатного алкоголя. Водка, коньяк и бренди, которые чаще всего подделывают самопальщики, тоже пошли под колеса бульдозера.

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