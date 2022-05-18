Не пить сырое молоко настоятельно рекомендуют жителям Акмолинской области

Падеж в Еркеншилике

Населению Акмолинской области настоятельно рекомендуют не употреблять в пищу сырое молоко из-за выявленного в регионе заболевания неизвестной этиологии, от которого гибнет скот.

Первыми забили тревогу жители Ерейментауского района. Согласно официальной информации, в районе заболело до 2,5 тыс. голов скота. При этом больше всего пострадало животных в Еркеншиликском сельском округе.

По состоянию на 11 мая в Еркеншилике у 2 350 голов КРС (из 10 тыс.) было выявлено заболевание неизвестной этиологии. Численность заболевших овец и коз насчитывает 1 680 (из 13 486). Пало 19 голов скота, после симпто­матического лечения выздоровели 698 голов коров и 300 – МРС.

– Это самая настоящая эпидемия. По нашим данным, пало около 200 голов скота, туши животных лежат повсюду, их не убирают, больной скот беспризорно бродит по селу. У животных по всем признакам – обильному слюноотделению, слабости – вполне возможен ящур, а ведь рядом бегают дети, – сетует житель Еркеншилика Берик Жаманбалин.

Еркеншилик – село немаленькое, на сегодня здесь насчитывается около 4 тыс. жителей. По словам Берика Жаманбалина, примерно 150 еркеншиликцев, получивших займы на развитие животноводства, из-за внезапно и неизвестно чем заболевшей домашней скотины находятся в сложной ситуации.

– Скот гибнет, люди в растерянности, не знают, как выплачивать кредиты. Можно было бы продавать молоко, масло, творог, другие производные молочной продукции, однако коровы, сами понимаете, не доятся. До недавнего времени сельчане лечили животных чем придется и кто во что горазд.

Недавно вот привезли уколы, но они платные, деньги за них нужно будет возвращать государству. Последствия от вакцины тоже будут плачевными, поскольку вакцинирование сильно повлияет на репродуктивные свойства домашних животных.

Власти не хотят признавать эту инфекцию опасной, а между тем людям нужно как-то компенсировать потери и затраты, дать отсрочки по кредитам, – считает фермер.

Глава крестьянского хозяйства из Тургайского сельского округа Газиз Камбалов предполагает, что потери скота гораздо выше.

– По моим подсчетам, с начала весны пало около 700 голов скота. К примеру, только в моем хозяйстве погибло пять коров. У них были все признаки ящура – пена, обильная слюна изо рта. Почему же не принимаются меры? Да, ветеринары приезжали, назначили симптоматическое лечение, однако коровы слабели на глазах, слегли, потом издохли, – рассказывает животновод.

Тревожная ситуация с заболеванием животных наблюдается еще в восьми районах: Астраханском, Аршалынском, Буландынском, Бурабайском, Зерендинском, Коргалжынском, Целиноградском, районе Биржан-сал.

Животноводы из этих регионов предпочитают не предавать дело огласке, опасаясь возможных последствий. К примеру, фермеры из Буландынского и Зерендинского районов, где численность заболевших животных составила 366 и 365 голов соответственно, так и говорят, что «не хотят будировать эту тему».

В профильном ведомстве между тем считают, что фермеры искусственно нагнетают обстановку.

– Заявления ерейментаусцев, что якобы пало около 200 голов скота, – преувеличение. Местные жители просто добиваются возмещения. Мы тем временем не сидим сложа руки. В районе работают специалисты ветеринарной службы, ими осматривается больное поголовье во всех населенных пунктах, больные животные изолируются от общего стада, проводится симптоматическое лечение антибиотиками. Приобретены лекарственные средства на 5 миллионов тенге у частной организации в Кокшетау, но эти деньги возвратные, в соответствии с законодательством лечение проводится за счет владельцев домашних животных. Мы признаем только результаты лабораторных исследований. Для установления диагноза на особо опасные заболевания в Национальный референтный центр по ветеринарии были направлены биоматериалы от больных животных. Результаты отрицательные. Клинические признаки заболевания неизвестной этио­логии схожи с заболеваниями стоматита, ящура и инфекционного ринотрахеита, – заявил руководитель областного управления ветеринарии Талгат Жунусов.

По словам эксперта, эпизо­отическая ситуация в облас­ти находится на ежедневном контроле ветеринарной службы. К слову, в прошлом году подобное положение дел наблюдалось в 15 районах Акмолинской облас­ти. Тогда на экспертизу в лабораторию было направлено свыше 170 проб (против нынешних 38), и, как считает главный ветеринар региона, ситуацию удалось нивелировать.

В настоящее время разработан план ветеринарно-профилактичес­ких мероприятий против особо опасных болезней животных по Ерейментаускому району, в том чис­ле по вакцинации против ящура.

По информации Комитета ветеринарного контроля, поступ­ление вакцины ожидается до конца мая. Для профилактики ящура в Акмолинской области требуется 1,4 млн доз для КРС, 1,6 млн – для МРС, 114 тыс. доз для свиней.

А пока среди населения проводится информационно-разъяс­нительная работа. Гражданам настоятельно рекомендуют не употреблять в пищу сырое молоко и продукты, приготовленные на его основе.