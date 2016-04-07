​Не почивая на лаврах

– Юрий Андреевич, ожидали ли вы подобного успеха от казахстанских боксеров?

– Думаю, что все предпосылки к этому были. Нужно учитывать кропотливый труд тренерского штаба сборной и наших боксеров, которые на протяжении нескольких лет стараются качественно выполнять свою работу. Перед турниром в Китае у казахстанцев была хорошая соревновательная практика. Те нагрузки, которые давали тренеры сборной во главе с Мырзагали Айтжановым, дают результат сейчас. Надо отметить, что свой вклад внес и приглашенный в команду украинский специалист Валентин Остьянов. Тем не менее почивать на лаврах сейчас не стоит. Впереди – Олимпиада, а у девушек еще и домашний чемпионат мира.

– Радует, что наконец набрали форму Алимханулы и Ниязымбетов...

– Прошлый год получился очень напряженным для них. Сначала они участвовали в чемпионате Азии, а затем и в чемпионате мира. Пожалуй, можно согласиться с тем, что названные боксеры были не в лучшей своей форме, однако после чемпионата мира в Катаре последовали изменения в тренировочном процессе. Для сборных команд сейчас созданы самые лучшие условия, поэтому и результаты должны быть соответствующими. Современный бокс не стоит на месте и развивается во многих странах. Парни это хорошо понимают и дали тот результат, которого от них ждут. Ералиев в полуфинале турнира столкнулся с очень сильным соперником из Индии – бронзовым призером последнего чемпионата мира. Немного не хватило Кайрату для успеха в этой встрече, однако в дополнительном поединке Ералиев добился своего, продемонстрировав бойцовский характер. Постоянно прибавляют Жанибек Алимханулы и Адильбек Ниязымбетов. На казахстанских соревнованиях в прошлом году они столкнулись с большой конкуренцией, и это помогло им стать сильнее. Отмечу Олжаса Саттыбаева, который в прошлом году выиграл чемпионат Азии, и Ивана Дычко, отличающегося стабильностью. В весовой категории до 52 килограммов, где как раз-таки выступает Саттыбаев, была очень высокая конкуренция в виде молодых и опытных боксеров, однако Олжас продолжал работать и заслужил право поехать на Олимпиаду. Дычко всегда ставит перед собой только высокие цели. На Олимпиаде у него в соперниках будет немало опытных и проверенных бойцов, однако мы будем верить в нашего Ивана.

– Что Вы думаете о юном таланте Абылайхане Жусупове? Ожидали ли от него подобного прогресса уже в нынешнем году?

– Да, специалисты только о нем и говорят. Несмотря на свой возраст, Жусупов справляется с психологическим давлением, ведь от него уже сейчас ждут результата. А ведь ему только 19! Парень думает исключительно о боксе, ставит перед собой высокие задачи. Думаю, при должном отношении к себе Абылайхан вполне может претендовать на медали в Рио-де-Жанейро.

– Лицензию в Рио из девушек в Китае взяла лишь Шакимова. Чего не хватило для успеха Кызайбай и Ищановой?

– Прежде всего отмечу стабильность Дариги, которая во всех турнирах выкладывается до конца. Даже в финале турнира в Китае против хозяйки ринга, имея лицензию на Олимпиаду в кармане, Шакимова до конца верила в победу и номер не отбывала. Поражение в этой встрече лишь дополнительно мотивирует ее перед чемпионатом мира и Олимпийскими играми. Что касается Назым Кызайбай, то ее соперница – пятикратная чемпионка мира Мэри Ком. В начале турнира индианка была в хорошей форме. Однако Назым дала ей бой. Думаю, у Кызайбай есть все шансы взять путевку в Рио на домашнем чемпионате мира. То же самое можно сказать и про Ищанову, которая еще очень молода, однако уже сейчас демонстрирует зрелый бокс.

– Как специалист, чего вы ждете от домашнего чемпионата мира, который пройдет в мае в Астане?

– Женский бокс в мире стремительно прогрессирует и набирает популярность. В столицу нашей страны съедутся лучшие спортсменки со всей планеты. Это большое событие в жизни казахстанского бокса! После блестяще проведенного чемпионата мира в Алматы наша страна в очередной раз продемонстрирует высокую организаторскую способность всем гостям. Что касается результатов, то верю, что наши девушки в очередной раз порадуют победами болельщиков.