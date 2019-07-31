Не поделили дорогу: водители устроили стрельбу в Туркестанской области

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Водители не поделили дорогу и устроили стрельбу в Туркестанской области, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу ДП региона.
В дежурную часть Толебийского РОП поступило сообщение из районной больницы о том, что к ним доставили мужчину с огнестрельным ранением.
Как выяснили полицейские, на одной из улиц города два водителя не поделили дорогу между собой. В ходе ссоры неизвестный выстрелил в потерпевшего из травматического оружия и скрылся с места преступления. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 293 УК РК "хулиганство".
В целях раскрытия преступления сотрудники Толебийского РОП провели все необходимые оперативные мероприятия с целью задержания подозреваемого в хулиганстве.
"В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого, жителя города Ленгер. В качестве вещественных доказательств полицейские изъяли травматический пистолет. Подозреваемый арестован. В настоящее время по факту хулиганства с применением оружия проводится досудебное расследование", – говорится в сообщении.