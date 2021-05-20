Не поделили гараж: мужчина открыл стрельбу по соседу в Жезказгане

Происшествия
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Мужчина открыл стрельбу по соседу в Жезказгане из-за спора насчет гаража, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

19 мая в УП города Жезказган поступило сообщение о том, что в одно из медицинских учреждений с телесными повреждениями доставлен 53-летний мужчина.

Установлено, что потерпевший обратился за медицинской помощью после серьезного конфликта с 33-летним соседом. Товарищи не могли справедливо поделить заброшенный гараж во дворе многоэтажного дома. В итоге злоумышленник вынес из дома пистолет и выстрелил в приятеля.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого, который дал признательные показания. У мужчины изъяли зарегистрированный охолощенный пистолет, где используются холостые патроны.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 107 УК РК "Умышленное причинение средней тяжести здоровью". Назначены соответствующие экспертизы. Ведется расследование.

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