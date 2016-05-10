​Не погаснет эта свеча

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Светлана АБЕНОВА

Не менее 7 тыс. горожан и жителей близлежащих к областному центру сельских населенных пунктов стали ее участниками в нынешнем году. Люди начали собираться на набережной им. Славского ранним утром под бравурные аккорды духового оркестра воинской части 5518 регионального командования «Шығыс» Нацио­нальной гвардии РК. Каждый участник акции памяти держал в руках портреты и фотографии прадедов, дедов, отцов и других близких родственников, воевавших на фронтах Великой Отечест­венной войны.

В 10 часов колонна дружно двинулась по направлению к Мемориалу Славы, где поз­же устькаменогорцы почтили память героев минутой молчания. Глава региона, который нес фотографию отца, участника войны Кенжетая Ахметова, поздравил собравшихся с Днем Победы.

– Мы никогда не забудем тех, кто сложил жизни на полях сражений, раньше времени ушел в мир иной из-за тяжелых ранений, – отметил Даниал Ахметов. – На примере героизма наших отцов и дедов воспитано не одно поколение казахстанцев. Огромная благодарность и низкий поклон ныне здравст­вующим ветеранам Великой Отечественной войны, являющимся для нашей молодежи образцом силы духа, жизненного оптимизма и высоких нравственных принципов.

Участники акции «Бес­смерт­ный полк» вместе с другими горожанами возложили цветы к Вечному огню. Среди них – 93-летний участник боев под Москвой и Ленинградом, кавалер орденов Великой Отечественной войны и Трудового Красного Знамени Павел Ященко, который также обратился к землякам.

– Много лет прошло с тех пор, как был разгромлен фашизм. Только благодаря мужеству наших солдат удалось избежать страшной трагедии, – подчеркнул Павел Александрович. – Сегодня миролюбивая политика нашего Президента ­Нурсултана Назарбаева вызывает огромное уважение во всем мире. Многонациональный народ Казах­стана поддерживает Главу государства в этом и других начинаниях.

По давно сложившейся традиции рядом с Мемориалом Славы проходила выставка боевой техники времен Великой Отечественной, работала полевая кухня, где каждый мог угос­титься солдатской кашей. Оживление царило и на импровизированной танцевальной площадке «Вальс Победы». Рядом выстроилась очередь из желающих принять участие в народном караоке «Вальс Победы».

После обеда на городском ипподроме состоялось открытие сезона по национальным видам конного спорта. Вечером устькаменогорцы стали зрителями концерта военно-патриотических песен «Мәңгi естен кетпес отты жылдар!». Завершила программу праздничных мероприятий ставшая традиционной акция «Зажги свечу!».

Тысячи горожан, несмот­ря на прохладную погоду, вновь собрались у Мемориа­ла Славы и с наступлением сумерек зажгли более 7 тыс. свечей в память о земляках, погибших в годы Великой Отечественной войны. 

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