​Не покидая передовой

В прошлом году казахстанцы широко отмечали 70-летие Победы в Великой Отечественной вой­не и чествовали тех, кто завоевал для нас мир. Глядя на это уходящее поколение, не перестаешь поражаться тому, сколько тяжелейших испытаний выпало на их долю, и огромному мужеству, с которым они преодолели их.

Кудайберген Шаймарданов принадлежал к этой славной когорте. Родился он в 1925 году в колхозе Жана Даур Иртышского района Павлодарской области в семье крестьянина-скотовода. Еще не умолкли в казахских степях отголоски гражданской войны, как пришла новая беда – великий джут унес более миллиона жизней. Спасаясь от страшного голода, семья пятилетнего Кудайбергена – отец, мать и 11-летняя сестра Накия – отправилась пешком в Россию в поисках куска хлеба.

– Отец рассказывал, как в 1930 году родители почти два месяца везли его на санках. Однажды остановились на ночлег в селе Богатинск в Барабинской степи, – рассказывает сын ветерана Куантай. – Папа через всю свою жизнь пронес в сердце глубокую благодарность той русской крестьянке, которая приютила их семью и поделилась куском хлеба.

Детство Кудайбергена прошло в голоде и страданиях. Ему было всего семь лет, когда пришлось хоронить отца. В 1938 году семья вернулась на родину, где тоже жилось нелегко.

…В 1940 году Кудайберген, окончив семь классов, начал работать счетоводом-бухгалтером в совхозе им. Суворова Иртышского района. В 1942 году, не желая отставать от своих старших товарищей, он прибавил себе год и отправился на фронт.

Начал военную службу рядовым 101-го полка НКВД, а закончил гвардии старшиной 58-го отдельного батальона НКВД. В 1945 году Шаймарданов, инициативный и умелый, был направлен в органы милиции в Москву. Сначала в столичное 10-е отделение, а затем – в знаменитый Московский уголовный розыск, который и стал началом его профессионального пути, – всю жизнь Кудайберген отдал охране общественного порядка.

– Несмотря на большую загруженность в МУРе, специфику работы, – продолжил рассказ Куантай, – и то, что он прибыл в столицу из глухой провинции Казахстана, отец стал завсегдатаем московских театров и музеев. И, наверное, не случайно личный состав 10-го отделения милиции избрал его председателем Ленинской комнаты для проведения культурно-массовой работы с сотрудниками. И еще. У отца была одна замечательная черта – он умел дружить и по-настоящему ценил дружбу. Однополчане и сослуживцы называли его Константином, Костей, и до конца жизни поддерживали теплые, товарищес­кие отношения.

Однако, как ни хорошо было в Москве, Кудайбергена тянуло на родину, в Казахстан. По личной просьбе он был откомандирован в распоряжение управления МВД по Павлодарской области и назначен инструктором политчасти областного управления милиции, а в мае 1953 года – старшим инструктором по организационно-комсомольской работе.

Но не только политико-воспитательной работой приходилось тогда заниматься. Вот что вспоминает он в книге «На страже правопорядка Павлодарского Прииртышья»: «Где-то в середине нояб­ря 1955 года бывший начальник УВД П. Н. Русин срочно вызвал несколько сотрудников аппарата УВД, в том числе и меня, к себе в кабинет, где уже находился незнакомый подполковник из Вооруженных сил. Начальник УВД сказал, что завтра все мы поедем в Майский и Бескарагайский районы, и зачитал расстановку. Мне предлагалось отправиться в село Семиярка Бескарагайского района, где поступить в распоряжение председателя сельского совета и представителя воинской части.

По прибытии на место я явился в контору, где уже находились несколько военных. Один из них поставил перед собравшимися задачу: в связи с проведением учений по гражданской обороне необходимо эвакуировать все население села. При получении сигнала «тревога» все жители должны покинуть свои дома, до 12 часов не топить печи, окна забить дос­ками.

В первый день учений, в 9 часов, был подан сигнал тревоги. Мы быстро проверили на закреп­ленных улицах: окна были закрыты, печи не топились, все люди ушли на луга. После часа дня дали отбой, и все вернулись по своим домам. Так продолжалось три дня.

В последний день все было как в кино: ослепительный блеск, атомный «гриб», воздушная волна. Население в это время находилось в безопасном месте. После над Иртышом со стороны села Майского появилась черная туча. Ветра не было. Поступил сигнал по радио и через громкоговорители из наблюдательного пункта: «Всем в укрытие!» В течение часа туча рассеялась.

Уже после представитель воинской части рассказал, что испытывалась водородная бомба, был произведен наземный взрыв. При этом пострадали 29 человек, которые не покинули свои дома. Многие из них получили увечья. 20 домов пришли в негодность, развалились. На второй день пос­ле этого прибыл отряд военных строи­телей, которые стали восстанавливать жилье.

Тогда еще не знали о тяжких последствиях испытаний атомных и водородных бомб, а наоборот – гордились военной мощью государства. Теперь всем известно, что до сих пор люди страдают лучевой болезнью в Восточно-Казахстанской, Павлодарской и других областях Казахстана и России. А Семипалатинский полигон Указом Президента Республики Казахстан от 28 августа 1991 года был закрыт еще до распада Советского Союза».

В августе 1956 года К. Н. Шаймарданов был назначен экспертом научно-техничес­кой группы УВД, прошел годичную первоначальную подготовку по этой линии во Всесоюзном научно-исследовательском институте при МВД СССР, получил свидетельство, дающее право на производство всех видов криминалис­тической экспертизы. Спустя три года он был уже старшим экспертом, а 10 июня 1965 года назначен начальником научно-технического отделения УВД.

Работая в этой должности, Шаймарданов, как вспоминают сослуживцы, внес существенный вклад в раскрытие преступлений и привлечение к ответственности прес­тупников. Вот лишь один пример.

24 декабря 1964 года двое неизвестных, вооруженных пистолетом, вошли в помещение спортивного стрелкового клуба ДОСААФ­, убили инструктора Иванову и охранника Гращука, а также тяжело ранили рабочего Никоненко, случайно оказавшегося на месте происшествия. Похитив 10 малокалиберных пистолетов системы Марголина, три револьвера и боеприпасы к ним, преступники скрылись. Осмотр места происшествия производился в течение восьми часов. Всего было проведено 23 экспертизы, выводы которых способствовали раскрытию этого тяжкого преступления и в дальнейшем использовались в качестве доказательств в суде. В результате оперативно-розыскных мероприятий с использованием научно-технических средств преступники были установлены.

За активное участие вместе с другими работниками в раскрытии этого преступления К. Н. Шаймарданову было присвоено «сверх потолка» звание «подполковник милиции».

…На протяжении многих лет научно-техническое отделение под руководством К. Н. Шаймарданова занимало в республике первые места по показателям работы. Большое внимание ветеран войны уделял обучению личного состава криминалистической технике. Его служебный кабинет был похож одновременно на музей и лабораторию. Здесь проходили учебную практику молодые следователи и криминалисты.

– Именно работая в научно-техническом отделении, отец приобрел еще одно увлечение – фотографию, – говорит Куантай. – Когда его не стало, разбирая архивы, мы обнаружили множество интереснейших фотографий и негативов. По роду своей службы отцу приходилось встречать и сопровож­дать в поездках по области многих высокопоставленных лиц. Но особенно интересными мне были снимки космонавтов. В нашем семейном альбоме есть фотографии Валентины Терешковой в первые часы после возвращения на Землю.

Но самое большое удивление мы испытали, рассматривая негативы с поистине уникального события: на снимках отображено выступление первого космонавта Юрия Гагарина в актовом зале Павлодарского обкома партии. В год 50-летия полета первого космонавта мы отправили эти снимки в редакцию одной из республиканских газет, где они были опубликованы под громким заголовком «Секретная миссия ­Гагарина».

…В июле 1969 года Кудайберген Шаймарданов был назначен на должность заместителя начальника отдела уголовного розыска УВД. В том же году он окончил Высшую школу МВД СССР. В январе 1970 года приказом министра внутренних дел Казахской ССР ветеран получил должность начальника отдела наружной службы УВД и проработал здесь более 15 лет до самого выхода на пенсию. Но и находясь на заслуженном отдыхе, Кудайберген Шаймарданов не оставался в стороне от общественной жизни области.