Не покладая рук

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Николай НЕЧАЕНКО, ветеран АО «Алюминий Казахстана», Павлодар
Однако, возвращаясь к «100 шагам», хочу остановиться на 88-м шаге, который, как представляется мне, является основополагающим, базой для всех без исключения созиданий. Процитирую его полностью: «Разработка и реализация национального проекта по продвижению идеи Общества Всеобщего Труда, который направлен на ПРОДВИЖЕНИЕ ИДЕИ ОБЩЕСТВА ВСЕОБЩЕГО ТРУДА с учетом планов реализации программы инфраструктурного развития «НҰРЛЫ ЖОЛ», второй пятилетки индустриализации, а также персональных историй успехов казахстанцев (героев нашего времени), добившихся благодаря государственной политике высоких результатов в трудовой, предпринимательской, научно-образовательной и другой профессио­нальной деятельности за годы независимости, престижности и популярности в обществе рабочих и профессионально-технических специальностей, отвечающих потребностям государственной политики индустриализации и реализации Стратегии «Казахстан-2050».
Как видите, Труд и те, кто работает не покладая рук и добивается успехов на своем поприще, – вознесены на большую высоту, и им оказываются почет и уважение. И это – правильно. Потому что эти люди – созидатели, они задают тон в работе и ведут за собой других. Лично я 52 года проработал в нынешнем АО «Алюминий Казах­стана», придя туда после окончания института, и имею лишь одну запись в трудовой книжке о приеме на работу. Чем – горжусь. И на нашем предприятии немало людей, которые отдали этому производству ни один десяток лет, стали специалистами высокого уровня и своим трудом заслужили признательность в коллективах.
Именно люди, с душой относящиеся к своему делу, не дали нашему заводу в нелегкие первые годы становления экономики независимого Казахстана опуститься до банкротства. Более того, когда на производство пришли инвесторы, Группа компаний ENRC, и АО возглавил Алмаз Ибрагимов, предприятие не только осталось «на плаву», но и начало наращивать мощности по добыче бокситов и производству глинозема. Мощность завода с проектных 1 млн тонн глинозема (полуфаб­риката алюминия) в год была доведена до 1,7 млн тонн. Одновременно, не останавливая технологический цикл, металлурги провели модернизацию оборудования. В своем большинстве – все своими силами.
Но и это еще не все. Спустя время по поручению Президента РК в Павлодаре АО «Алюминий Казахстана» дал старт новому проекту – сооружению электролизного завода. Его местные строители и металлурги нашего предприятия за рекордно короткий срок возвели на голом месте. В итоге Казахстан получил свой чистый алюминий (250 тыс. тонн в год), который ценится на Лондонской бирже металлов. Это – пример торжества Труда и мастеровых людей. На пуск первой, а затем и второй очереди электролизного завода приезжал Глава государства. Он отметил орденами и медалями лучших работников и сказал много теплых слов металлургам за их успешную работу.
Подчеркнув, что благодаря такому труду Казахстан стал первенцем в СНГ по строительству подобных производств.
Вообще, надо сказать, что на предприятиях бывшего ENRC и нынешней Евразийской группе (ERG) уделяется большое внимание подготовке кадров. На предприятиях регулярно проводятся конкурсы профессионального мастерства, где чествуют победителей. Широко прак­тикуется наставничество опытных работников над молодежью и новичками. Производства ERG налаживают тесные контакты с высшими и средними учебными заведениями, чтобы получить в свои коллективы лучших дип­ломников. К примеру, наше АО «Алюминий Казахстана» курирует в Павлодаре лицей № 7, а в Аксу металлурги ферросплавного завода – лицей № 17.
Я, как человек, уважающий труд, профессионализм во всем и тех, кто работает самозабвенно, – с удовлетворением воспринимаю то, что Труд и людей Труда вновь ставят во главу угла. Что и пенсии справедливо будут начис­лять за количество отработанных лет, а не из жалости к тем, кто уклонялся от работы. Я бы еще хотел, чтобы в наших газетах, на телевидении и радио вновь широко стали появляться материалы о людях Труда. Это не обязательно должны быть рабочие или крестьяне, но и люди другого социального положения. Скажем, успешный предприниматель, который своим трудом создал производство, дал работу людям и выпускает нужную стране продукцию.
Всех достойных тружеников надо поощрять, в том числе и наградами, так как они – основа благополучия любого государства. Они всегда первые и в труде, и в бою и должны стать примером для молодежи. Не зря же гласит пословица, что «Землю красит солнце, а человека – труд».

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