Не получается взрослеть

В детстве взрослые казались мне венцом человеческого творения. Они же все знают, понимают, и я была уверена: вот подрасту и тоже стану «венцом». Буду принимать мудрые решения, разбираться в сложных вопросах, уверенно смотреть в будущее и никогда не задавать глупых вопросов.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как же я ошибалась! Оказывается, взрослая жизнь – это не «поздравляю, вы стали взрослым, вот вам диплом о мудрости». В какой-то момент тебе просто исполняется восемнадцать, а потом двадцать, тридцать, сорок, а какие-то вещи до сих пор остаются для тебя шарадами.

Например, коммунальные платежи. Казалось бы, что сложного: получил квитанцию, оплатил, живи спокойно. Но нет! Сначала нужно разобраться в показаниях счетчиков, понять, какой из них за что отвечает, не перепутать цифры, выяснить, куда передавать данные и почему сумма в этом месяце выглядит как годовой бюджет маленькой европейской страны. А еще есть ОСИ, тарифы, собрания жильцов и загадочные решения, о которых ты узнаешь уже после того, как они вступили в силу.

Но настоящая взрослая работа даже не всегда видна окружающим. Она происходит в голове, та самая ментальная нагрузка, когда ты одновременно помнишь, что у старшего завтра прием у офтальмолога, младшему нужно купить картон для школы, дома заканчивается стиральный порошок, надо записаться к стоматологу, ответить на сообщение, не забыть про родительское собрание и еще выяснить, почему в холодильнике опять нет ничего, из чего можно приготовить ужин. И эта нагрузка давит на тебя, даже когда ты вроде бы отдыхаешь – лежишь, но мысленно составляешь список дел. А иногда даже во сне продолжаешь решать бытовые задачи, я как-то полночи пыталась выяснить причину неравномерного прогрева отопительной батареи на кухне. Ох, как же порой хочется, чтобы за тебя кто-то другой, «настоящий взрослый», думал, переживал, принимал решения...

Да, совершенно очевидно: с возрас­том мы не обязательно становимся мудрее во всем, тем более в условиях столь стремительно меняющегося мира. А опытнее – вроде получается. И вот благодаря опыту мы и начинаем лучше понимать себя, в том числе того маленького человечка, которым когда-то были. Вспоминаем, как не любили манную кашу и фаршированный перец, но должны были доедать до конца. Как не хотели идти на музыку, но нам (лично мне) талдычили, что это важно и нужно.

Зато теперь у нас есть возможность кое-что сделать иначе в отношении своих детей. Взять, например, и не уговаривать доесть ту же кашу. Не мучить музыкалкой или художкой, видя, что не лежит у ребенка душа к творчеству, а хочется ему записаться на карате. И даже – о, ужас – не требовать идеальных оценок! В общем, просто позволять ему быть ребенком, а не маленьким ответственным взрослым с расписанием, планами и отчетом о проделанной работе. Наверное, это и есть одно из самых важных приобретений возраста: начинаешь понимать, что дети не обязаны проживать твое детство заново, а ты сам не обязан повторять все, что когда-то считалось правильным.

Так что взрослые люди – это отдельная категория человечества. Внутри у них все еще живет ребенок, который хочет выходной, мороженое вместо обеда и чтобы кто-нибудь другой разобрался с показаниями счетчиков. Просто теперь этот ребенок сам оплачивает коммуналку...