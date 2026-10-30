Не попасть к врачу: Минздрав поручил усилить ответственность руководителей поликлиник

Министерство здравоохранения поручило медицинским организациям устранить ограничения электронной записи, обеспечить актуальность графиков приёма и повысить ответственность руководителей поликлиник за доступность услуг, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минздрава
Вопрос рассмотрен на заседании коллегии Управления общественного здравоохранения Алматы с участием министра здравоохранения Акмарал Альназаровой и акима города Дархана Сатыбалды.
По данным Комитета медицинского контроля, мониторинг показал положительные изменения в доступности медпомощи в ряде городских поликлиник. В частности, городская поликлиника №35, медицинские организации «АСМЕД Мынбаева», Almaty Clinic и Open Medical Channel устранили значительную часть ранее выявленных недостатков в размещении графиков приёма.
Вместе с тем в отдельных организациях сохраняются ограничения самостоятельной записи к профильным специалистам и недостатки в формировании расписания врачей.
Министерство здравоохранения поставило задачу обеспечить доступность записи и повысить эффективность работы медицинских организаций. Министр здравоохранения подчеркнула необходимость оценки работы руководителей медицинских организаций прежде всего по фактической доступности помощи для пациентов.
«Формальный подход к исполнению поручений недопустим. Министерство продолжит мониторинг их реализации. По всем выявленным нарушениям Комитетам поручено провести соответствующие контрольные мероприятия и принять меры в пределах компетенции. При отсутствии положительной динамики будут приниматься необходимые управленческие решения», — заявила министр.