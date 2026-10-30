Не попасть к врачу: Минздрав поручил усилить ответственность руководителей поликлиник

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Вопрос рассмотрен на заседании коллегии Управления общественного здравоохранения Алматы с участием министра здравоохранения Акмарал Альназаровой и акима города Дархана Сатыбалды.



По данным Комитета медицинского контроля, мониторинг показал положительные изменения в доступности медпомощи в ряде городских поликлиник. В частности, городская поликлиника №35, медицинские организации «АСМЕД Мынбаева», Almaty Clinic и Open Medical Channel устранили значительную часть ранее выявленных недостатков в размещении графиков приёма.



Вместе с тем в отдельных организациях сохраняются ограничения самостоятельной записи к профильным специалистам и недостатки в формировании расписания врачей.



Министерство здравоохранения поставило задачу обеспечить доступность записи и повысить эффективность работы медицинских организаций. Министр здравоохранения подчеркнула необходимость оценки работы руководителей медицинских организаций прежде всего по фактической доступности помощи для пациентов.