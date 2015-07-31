Не попасться на крючок

Свежий выпуск
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Глеб МАЛЫХ
Еще сравнительно недавно, по мнению специалистов, фишинг не считался серьезной угрозой: это был один из малозначительных видов мошенничества, от которого несли потери только самые неопытные пользователи. Но за последнее время данный вид преступности стал настолько высокотехнологичным, что даже опытные пользователи попадаются на эту удочку. Так, по данным, полученным с интернет-сервиса Kaspersky Security Network, в 2012–2013 годах на приманку фишеров по всему миру «клюнули» 37,3 млн пользователей. Тут стоит оговориться, что эта статис­тика учитывает только пользователей решений «Лаборатории Касперского», согласившихся на участие в Kaspersky Security Network. Но сам факт 87-процентного роста количества атак такого рода за предыдущий период весьма показателен. Но дальше – больше. Лишь в первой четверти 2015 года на компьютерах пользователей продуктов «Лаборатории Касперского» было зафиксировано 50 077 057 срабатываний сис­темы «Антифишинг». Это на 1 млн больше по сравнению с показателем предыдущего квартала. На протяжении длительного периода наибольший процент атакованных фишерами пользователей наблюдался в Бразилии. Казахстан, как уже было сказано, в этом списке занимает четвертое место, Россия – пятое.
Что же такое фишинг (англ. phishing, от искаженного fishing — рыбная ловля, выуживание) и как он функционирует? Как правило, суть заключается в создании поддельных копий популярных сайтов, аккумулирующих персональные данные в том или ином виде. Это могут быть и социальные сети, и интернет-магазины, и сайты банков... Заманивая доверчивых пользователей на эти ресурсы, мошенники стремятся заставить их выложить там свои логины, пароли к «настоящим» сайтам, а главное – номера кредитных карт. Таким образом мошенники получили доступ к финансовым ресурсам обманутых пользователей.
«Большинство атак и основной объем воровства средств со счетов происходит не на стороне банков, а на стороне клиентов, – делится аналитическими выводами на сайте Banki.ru заместитель генерального директора компании InfoWatch Всеволод Иванов. – И в этих случаях повышение уровня защищенности систем дистанционного банковского обслуживания, усложнение пользовательских логинов и паролей для входа в онлайн-банк не играет никакой роли. В атаках на клиентов банка основными методами являются фишинг в различных вариациях и использование программ-кейлоггеров».
Фишинг осуществляется путем проведения массовых рассылок элект­ронных писем от имени популярных брендов. Например, от имени банков. В письме часто содержится прямая ссылка на сайт, внешне не отличимый от настоящего, либо на сайт с редиректом (перенаправлением). Пользователь попадает на поддельную страницу банка. После чего мошенники пытаются различными психологическими приемами побудить пользователя ввести на поддельной странице свои логин и пароль, которые он использует для дос­тупа в онлайн-банк. Это позволяет злоумышленникам получить доступ к учетным записям и банковским счетам пользователя.
В базе аналитического центра InfoWatch зафиксирован инцидент, произошедший недавно в Санкт-Петербурге, где были задержаны мошенники, похищавшие средства пользователей интернет-банкинга. Криминальная группировка с помощью вредоносного программного обеспечения получала доступ к счетам клиентов: одни программы перенаправляли их на фишинговые страницы, на которых у пользователя запрашивались логин и пароль, а также номер телефона. Другие вредоносные программы позволяли запросить номер телефона прямо на настоящих сайтах банков. Далее с помощью социальной инженерии, представляясь сотрудниками банков, группировка выманивала у потерпевших СМС-коды авторизаций, необходимые для кражи денег. В результате с банковских счетов пользователей было украдено более 11 млн рублей. Жертвами киберпреступников, по сведениям InfoWatch, стали клиенты крупных банков, включая Сбербанк и ВТБ 24, которые, кстати, присутствуют и на казахстанском финансовом рынке.
В дальнейшем, по прогнозам аналитиков InfoWatch, финансовое мошенничество будет более активно развиваться именно в сторону использования методов социальной инженерии и фишинга, нежели в сторону взлома систем безопасности банков. Тут действует простой принцип: отнять у человека деньги на выходе из дверей финансового учреждения гораздо проще, нежели вскрыть банковский сейф.
Защититься же от фишинга не так сложно, если не терять бдительности. Специалисты InfoWatch рекомендуют прежде всего обращать внимание на URL (адрес) ссылки, присланной по почте, и загрузившейся страницы банка. Адрес может напоминать настоящий, отличаясь при этом в самом главном: домене второго уровня.

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