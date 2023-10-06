Не поучать, а быть примером

Визитная карточка участниц республиканского объединения женщин, идущих по пути национальных традиций, – кимешек. Выбор отнюдь не случаен: многофункциональный и сакральный казахский головной убор, увлеченно поясняет покрытая им руководитель жетысуского филиала ОО Гульназия Мустапова, поистине – яркий пример мудрости поколений.

– Во-первых, он белого цвета, который ассоциируется с чистотой. Во-вторых, красивый и удобный кимешек торжественно надевали женщине после рождения первенца, посвящая таким образом в материнство, – перечисляет Гульназия Садыкбековна. – Его форма позволяла кормить дитя в любом месте, надежно укрывая грудь. В-третьих, наматываемый сверху на него отрез ткани также свидетельствовал о статусе и достатке его обладательницы.

В кочевых условиях эта ткань мог­ла в любой момент послужить пеленкой для новорожденного или саваном для умершего в пути. Насколько все продумано, все под рукой. Еще говорят, в кимешеке есть киесi, какая-то необъяснимая защита. Сейчас наука доказывает это, говоря, что волосы притягивают энергии, а покрытие головы способно защитить от негатива.

Но главной своей миссией члены ОО «Қазақ аналары – дәстүрге жол» называют популяризацию не внешних атрибутов исконной культуры, а глубокую внутреннюю трансформацию общества и возврат к духовным ценностям.

Инициатором создания организации выступила Айнур Жугунусова – член Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК, актриса, предприниматель, продюсер, а главное – заботливая супруга и мама успешных детей. Процветание семьи, всегда подчеркивает она в своих выступлениях, во многом зависит именно от женщины, ее умения давать воспитание, любовь и заботу.

А все рецепты семейного счастья, гармоничного и всестороннего развития личности хранятся в национальных обычаях и традициях, от которых, считает она, к сожалению, мы уходим все дальше и дальше. ОО «Қазақ аналары – дәстүрге жол» призвано возрождать лучшие традиции, направленные на духовное развитие всего общества.

С момента официального открытия республиканского ОО в прошлом году проделана огромная работа: по стране сейчас действуют порядка 160 филиалов, объединяющих тысячи женщин самых разных возрастов и нацио­нальностей, желающих внести посильный вклад в воспитание достойного поколения.

В области Жетысу филиал организации появился в начале текущего года. С большим воодушевлением, вспоминает Гульназия Садыкбековна, приняла предложение возглавить ячейку матерей Семиречья. Ведь о проблемах воспитания подрастающего поколения журналист с многолетним стажем, депутат областного маслихата, мама двух сыновей знает не понаслышке. Раньше эти вопросы пыталась решать в своих телепередачах и выступлениях. Теперь же подход к ним совершенно иной.

– Мы думали сначала, что нам надо буквально кричать об этом, привлекая как можно больше людей, – вспоминает она. – Но поз­же поняли, что эта работа будет идти намного эффективней, если просто делая свое дело, собственным примером транслировать наши ценности. Сейчас, проводя мероприятия и тренинги, нам неважно количество участников – будь это хоть пять, хоть один человек. Главное в другом: если мы сможем направить дело в правильное рус­ло, привить нравственные ценности, то, значит, через 20–40 лет мы вернемся к тем самым истокам.

Здесь, подчеркивает собеседница, стоит четко понимать, что призыв обращения к истокам совсем не значит отказ от прогресса и благ цивилизации. Однако, уходя в научно-технический прогресс, нельзя забывать и о нравственных устоях.

– У казахов с малых лет начинают воспитывать уважение к старшим. Даже дома элементарный ежедневный прием пищи становится уроком почитания взрослых: помочь дедушке с бабушкой, усадить их на почетном месте, передать чай сначала главе дома, – приводит простые, но яркие примеры Гульназия Мустапова. – Ведь воспитание получают не те дети, которых учат и поучают, а те, в чьих семьях сами старшие своим ежедневным поведением подают пример воспитанного человека. Они заботятся о своих родителях, уважают окружающих, трудятся на благо страны, не пьют и не курят, стремятся к знаниям, занимаются спортом, благотворительностью. То есть просто показывают правильный путь своей жизнью. И это то, к чему мы сейчас стремимся, надев кимешек и начав с себя. Почему именно женщины взяли этот вопрос в свои руки? Наши предки еще очень давно верно подметили, что если мужчина воспитывает батыра, то женщина – целое поколение.

На сегодня в области под эгидой матерей сплотились более тысячи человек. В регионах Жетысу уже открыты три районных филиала – в Коксуском и Панфиловском районах, в городе Текели. В разных уголках области проводятся встречи, различные тренинги и конкурсы. Деятельность охватывает несколько направлений: нравственное воспитание молодежи, укрепление семейных ценностей, сохранение национальных обычаев, развитие народных ремесел, особенно женского рукоделия. Отдельное внимание также уделяют и поддержке new-этно – направления в моде, умело и красиво сочетающего традиционную казахскую одежду и современный стиль. Вопрос этот на сегодняшний день тоже весьма актуальный – споры о ношении хиджабов и иной одежды других народов не утихают который год. О секретах семейного счастья сквозь призму мудрых обычаев рассказывают свекровям, невесткам и другим участникам семейно-родовых отношений. А самые маленькие смогут впитывать традиции с детских садов, где ребятишек будут встречать теплые объятия и добрые сказания от бабушек в кимешеках. Подобный пилотный проект организация планирует запустить со временем во всех дошкольных учреждениях, переговоры с ними уже ведутся.

– Духовно-нравственное воспитание – тема очень актуальная, а если связать это с национальными корнями и ценностями, то нам ничего даже придумывать не надо, – считает Гульназия Мустапова. – Мы должны просто ориентироваться на примеры своих предков, чтобы наши дети были в первую очередь добрыми в душе. А для этого надо менять сначала себя, свое поведение, свои мысли.

Особо радует объединенных общей идеей матерей из года в год растущее внимание к этой проблематике. Наряду с вопросами образования и развития детей, их защиты от физических и моральных угроз, стремления вырастить конкурентоспособное поколение все чаще звучат разговоры о важнейших нематериальных ценностях. На уровне республики сейчас обсуж­дают моменты, которые многие годы оставались без внимания, принеся весьма горький урожай. Что читают (и читают ли?) наши дети, что они смотрят и кому подражают и, главное, какой пример берут в семьях?

– Особенно печально то, что мы, с одной стороны, сами даем детям гаджеты, желая видеть их умными и продвинутыми, а с другой – совсем не вкладываемся в их воспитание, – продолжает Гульназия Мустапова. – Сейчас стало привычным, что наших детей растят телефоны. Что же будет через 20 или 30 лет, когда вырастет это поколение? К примеру, с малых лет дети спокойно смотрят в Интернете, как убивают или мучают людей, компьютерные игры перенасыщены сценами насилия. А их неокрепший ум воспринимает это как кино. И те пробелы в нравственном воспитании, которые допустили мы сами, в любой момент могут стать спусковым механизмом для переноса такой жестокости в жизнь. На прошедшем летом Национальном курултае в Туркестане Глава государства Касым-Жомарт Токаев четко обозначил эти и многие другие проблемы воспитания, а также пути их решения, где национальным традициям отведена особая роль. Очень точными и важными стали слова великого мыслителя аль-Фараби, приведенные Президентом страны, о том, что знания, предоставленные без воспитания – это враг человечества, который в будущем может привести к гибели человека.

Лучшие достижения прошлого и настоящего должны идти рука об руку. Но сейчас, к сожалению, наступил момент, когда это высказывание стало пророческим, сетует собеседница.

– Современные технологии и глобализация меняют жизнь, стирая ценности. Мы читаем новости о том, как в школы приходят вооруженные подростки, убивающие просто так, – рассказывает она. – Те самые знания, о которых говорил мыслитель, помогают им продумать схемы нападения, раздобыть оружие.

Приводит Гульназия Мустапова другой, не менее печальный и все более распространенный пример – мошенничество. Почему сегодня так много жуликов, ловко обманывающих без зазрения совести беззащитных стариков? Потому что нравственные качества отошли на последний план, а материальные блага стоят превыше всего.

– Однако нельзя во всем винить молодежь, потому что это мы не показали им путь, – считает Гульназия Мустапова. – Вспоминая свое детство, я вижу бабушку и маму в кимешеке, таких добрых, простых, вкладывающих всю душу в детей, призывающих к уважению, воспитанности, образованности. А следующее поколение, к сожалению, жило уже другими целями. Но это не их вина. Поэтому пока мы окончательно не растеряли важные исконные ценности и свою идентичность, мы просто обязаны делиться этими знаниями дома и в обществе.

В числе первостепенных планов у молодой областной организации – создание филиалов во всех городах и районах Жетысу. Также члены объединения налаживают сотрудничество с госуправлениями, учебными и медицинскими организациями для расширения видов деятельности.

А в ближайший месяц жетысуские мамы поедут в Актау на республиканский конкурс «Абысын-Ажын». Чтобы достойно представить регион, делятся в организации, к всесторонней подготовке команды из шести невесток одной семьи из села Карабогет Сарканского района подключили этнографов, поэтов, дизайнеров, историков и представителей старшего поколения. Нерешенной пока остается только финансовая сторона вопроса, однако общественницы не теряют надежды достойно организовать эту поездку и выступление. Они уверены, что уникальное в своем роде и красочное мероприятие сыграет немалую роль в повышении общественного интереса и к деятельности организации, и к возрождению традиций.