Не праздновать, а работать

649
Наталья РЫЖКОВА, Караганда
На расширенное заседание научно-экспертной группы Ассамблеи народа Казахстана Карагандинской области организаторы пригласили руководителей областных этнокультурных объединений, управлений внутренней политики и по делам религий, представителей управления культуры и архивов и документации, НПО, учебных заведений. Темой заседания стал план мероприятий ассамблеи на год, полный знаменательных дат и знаковых событий в жизни страны.
Свыше двух десятков пунктов в плане – это мероприятия, которые включают в себя форумы и «круглые столы», семинары и конференции. По словам председателя НЭГ Вилена Молотова-Лучанского, «нам важно решить серьезные вопросы: не как праздновать, а как работать мы будем в столь насыщенный период».
Исполняющая обязанности руководителя управления внутренней политики Гульнара Касимбекова рассказала о предстоящих юбилеях, а руководитель управления по делам религий Нурлан Нуркенов подчеркнул важность сохранения межконфессионального единства, напомнив, что лидеры конфессий входят в состав АНК области. В вузах изучают такой предмет, как религиоведение. Но с повестки дня не снимается вопрос влияния нетрадиционных религиозных течений на юные души. Напротив, членам АНК было высказано пожелание работать на опережение.
На заседании прозвучала мысль, что в богатом многонациональном обществе этносам есть чему учиться друг у друга, поскольку у каждого из них в основе лежит взаимно обогащающая культурная составляющая. Молодой историк, докторант КарГУ и сотрудник КарГТУ Айдар Жетписбаев пришел на заседание с желанием ознакомить аудиторию с фрагментами из своей будущей докторской диссертации на тему «Институты этнокультурной консолидации: история, тенденции и перспективы» и заодно услышать мнение специалистов по этому вопросу.
И участники встречи живо и аргументировано высказывали свои мнения, задавали довольно острые вопросы. Айдар использовал, изучая тему, демографичес­кие исследования и работы известных отечественных и зарубежных ученых. Кстати, этнос – термин, родившийся в XX веке, утверждает историк. Ассамблея народа Казахстана является диалоговой площадкой для этносов и служит институтом межкультурной консолидации. И мы все очевидцы того, как происходит формирование казахстанской нации.
Народное единство в многообразии мнений – вот составляющая АНК. И она была продемонстрирована на заседании НЭГ. Руководители ЭКО и политологи высказали пожелания создать хотя бы на общественных началах кафедры АНК, где следует задействовать ученых и практиков, которые работали бы с молодежью, воспитывая в ней уважение к родине, гордость за уникальность государства.
– Главное, чтобы мы никогда не подводили свою страну, – заключили руководители этнокультурных объединений. – Ни в коем случае нам нельзя утратить ценности единого сообщества.

Популярное

Все
Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]