Не предавать забвению

Алаш

Источники говорят о том, что поиском города, который мог бы стать политическим центром казахской степи, первая волна национальной интеллигенции занималась задолго до объявления автономии. Так, Алихан Бокейхан­улы в 1915 году рассматривает города Караоткел (Акмола, ныне – Астана), Оренбург, Троицк. Но в одних оказалось мало казахского населения, и преимущественно оно было представлено обучающимися студентами, в других, по оценке Бокейханулы, для такого статуса еще не сформировался интеллектуально-культурный пласт.

Закономерно, что выбор пал на Семипалатинск. С ним были связаны имена не только Абая и Шакарима, но и Федора Достоевского, Нифонта Долгополова, Евгения Михаэлиса, Бориса Герасимова, Григория Потанина. Город на Иртыше уже тогда отличался высоким уровнем культуры, науки и образования. А проходящая через него железная дорога напрямую связывала его с российской Сибирью и Средней Азией.

Из этих соображений месторас­положением правительства автономии был избран Семипалатинск. Весной 1917 года левобережная часть города, известная в народе как Заречная слобода, решением Алашского исполнительного комитета была объявлена городом под названием Алаш. Позже здесь начало работать правительство одноименной автономии.

На выбор Семипалатинска повлияла, по всей вероятности, и демографическая ситуация, сложившаяся в слободе. Их архивных документов известно, что в 1872 году здесь находилось 270 домов, из них 243 принадлежали казахам. А к концу 1913 года численность жителей составила 5 325 человек, из них 4 501 – магометане (преимущест­венно казахи).

В 1917-м об одобрении преобразования Заречной слободы в город Алаш специальной телеграммой из Москвы сообщает большевистский ВЦИК: «Шлем Вам товарищеский привет!» А спустя десять лет, в сентябре 1927 года, Семипалатинский губком переименовал его просто в Жаңа Семей.

У Заречной слободы задокументированная, противоречивая и весьма интригующая история. Она связана с тяжбой между городскими и областными властями вокруг вопроса присоединять ее к городской черте или нет? Тяжба, начавшись в 1873 году, длилась более полувека. Временами ситуа­ция накалялась настолько, что депутации слободы, отстаивая свою «независимость» от города, ездили в Петербург, а Министерство внутренних дел царской России по этому вопросу даже обращалось в Совет министров.

Десять лет назад научно-исследовательский центр «Алаштану», работающий в Семее под руководством доктора исторических наук Ерлана Сыдыкова, издал сборник документов под названием «Город Алаш», где были собраны 156 первоисточников, которые сохранились в фондах Центра документации новейшей истории Семея и отражают всю историю левобережной части города. Более сотни из них содержат информацию о деятельности правительства Алаш-Орды. В наше время эти документы стали бесценным кладом для ведущих историков страны, легли в основу многих диссертаций, научно-исследовательских работ.

Но вернемся к истории самой слободы. Она была основана в 1764 году как меновой двор, который оказался весьма полезным в коммерческом и стратегическом отношениях. На так называемый Қара базар (черный рынок), находящийся здесь, гнали скот из Алтайского края, Китая, Монголии, а через «посредство азиатов» русские получили возможность сбывать свои изделия вплоть до Китая. Только через 12 лет на противоположной, правой, стороне реки возник нынешний Семей.

Левобережная часть города в первой половине XIX века состояла из трех слобод: Тыныбаевской, Жоламановской и Тарактинской. Одной из старинных построек, сохранившихся до наших дней и продолжающих выполнять свою первоначальную функцию, является мечеть богатого казаха из рода уақ, купца второй гильдии Тыныбая Каукенова, которая ориентировочно была построена в 1830-х годах. В архиве сохранились даже такие подробности, что в 1858-м ее прихожанами были 145 мужчин и 137 женщин.

Мечеть, в духовном и культурном отношениях ставшая, несомненно, центром притяжения для коренных жителей близлежащих степных просторов, описана в дневниковых записках Шокана Уалиханова о путешествии в Каш­гарию, романе Мухтара Ауэзова «Путь Абая», книге воспоминаний барона Врангеля о Достоевском. Информация о ней встречается в докладах, секретных донесениях официальных лиц и газетных публикациях XIX века.

Вот в таком месте на волне невиданных исторических бурь была рождена и осуществляла свою деятельность первая Казахская автономия, оставившая яркий след в летописи страны. И с годами интерес к ней, ее дея­телям только возрастает.

Где эта улица,

где этот дом

В Семее сохранились здания, где алашевцы жили и трудились. Их, к сожалению, остается все меньше. Но даже снесенные или сгоревшие (бывали и такие случаи) они могут рассказать о многом.

Это относится, в частности, к истории частного дома Абдурахмана Юсипова, где располагалось правительство Алаш-Орды. Построив этот дом из десяти комнат и с большой редкостью того времени – телефоном, он дарит прежнее жилье казахской школе. В 1917-м с появлением Казахской автономии новый дом уступают уездной земской управе. Здесь размещаются отделы земельный, промышленный и по народному образованию, а также редакции газеты «Сарыарқа», ставшей рупором движения, журнала «Абай», типографии Алаш-Орды.

На месте этого дома в начале 1980-х годов прошлого века были построены жилые многоэтажки. Район горожане прозвали «Океан» из-за названия магазина, в котором продавали морепродукты…

Вблизи сохранившейся мечети Тыныбая когда-то стоял просторный дом известного в городе мецената Мухамедхана Сейткулова. Именно он финансировал издание журнала «Абай», выходившего под редакцией Жусипбека Аймауытова и Мухтара Ауэзова, а также газету «Сарыарқа».

В стенах этого дома велись бурные дискуссии об истории, культуре и литературе, о прошлом и будущем казахского народа. Здесь зарождался первый казахский театр. А частыми гостями стали Шакарим, Кокбай Жанатайулы, Султанмахмут Торайгыров, Амре Кашаубаев, Жусипбек Аймауытов, Магжан Жумабаев, Алихан Бокейханулы, Миржакып Дулатов – те люди, которые внесли огромный вклад в развитие страны и навсегда остались в памяти народа.

В 1932 году дом был конфис­кован, а спустя еще пять лет сам Сейт­кулов арестован и расстрелян. В 1970-е годы снесли и сам дом…

Воспоминаниями о своем деде Мухамедхане Сейткулове поделилась директор Центра образования и культуры им. Каюма Мухамедханова Дина Мухамедхан:

– 2 декабря 1937 года в два часа ночи в Семипалатинске был расстрелян Мухамедхан Сейткулов. В ту холодную декабрьскую ночь расстреляли много людей, среди которых были имамы и священники. Есть сведения, что их было порядка 100 человек. Это преступление до сих пор не раскрыто. Мес­то расстрела и место захоронения моего деда неизвестно. Мы писали в КГБ, потом в КНБ, в МВД, узнали, что его дело находилось в Москве, а в 1956 году было передано в КГБ Семипалатинска.

В официальном ответе из Моск­вы была рекомендация смотреть это дело, в котором все сведения должны быть. Но в деле нет информации о месте расстрела и захоронения, нет даже фотогра­фии деда, а ведь репрессированных перед смертью фотографировали и вели строгий учет. Значит, кто-то из преступников, администраторов, исполнителей сталинского режима позаботился о своей безопасности еще в то далекое время, когда до официальной реабилитации были десятки лет. Или это сделали поз­же потомки и последователи преступного сталинского режима… Так они хотели полнос­тью стереть память о погибших, предать их забвению, – говорит Дина Мухамедхан.

Сколько в Семее уничтоженных зданий, свидетельствующих об Алаш-Орде, сегодня уже не скажет никто. Увы, ее история и по сей день изобилует белыми пятнами.

Уездное земское управление располагалось в доме Каражана Укибаева – здании просторном, из множества комнат, также с телефоном. Историки предполагают, что здесь могли размещаться суд и милиция, а возможно, и штаб войск Алаша. В здании до конца 1970-х годов располагалась школа-интернат, и находилось оно недалеко места, где сейчас стоит памятник Мухтару Ауэзову.

Сохранился двухэтажный дом Анияра Молдабаева. Есть свидетельства, что его, ставшего впоследствии банковским работником, в свое время направил на учебу Абай. В доме, который Анияр приобрел у купца Москвина, подолгу жил Абай с детьми, когда приезжал в Семей. Здесь жили и видные деятели алашского движения: Мухтар Ауэзов, Жусипбек Аймауытов, Миржакып Дулатов.

Здание, в котором сегодня в Семее располагается Областной историко-краеведческий музей, когда-то было особняком городского губернатора. В 1917-м в нем находился Дом Свободы. Именно здесь проходил Первый областной казахский съезд, где был поднят вопрос о Казахской автономии. Здесь семипалатинская общественность приветствовала Алихана Бокейханулы.

До 1918 года тут размещалась областная земская управа, в состав которой входили Раимжан Марсеков, Халел Габбасов, Алимхан Ермеков. Местное земство решало социально-бытовые, промышленные и сельскохозяйственные вопросы, а также вплотную занималось организацией работы местных судов и милиции. Так, в начале 1918 года на первом чрезвычайном земском заседании был избран состав областного суда. Его председателем стал Мукыш Боштаев.

В нескольких кварталах от бывшего Дома Свободы сегодня расположен Парк Победы, в котором Вечный огонь установлен на месте трагической гибели еще одного алашордынца. Весной 1918 года бойцы алашской милиции проводили здесь занятия по боевой подготовке. В один из дней их командир Казы Нурмухаметулы был убит выстрелом красноармейца. В связи с этим трагическим событием в Семипалатинске прошел траурный митинг, на котором выступали Шакарим, Миржакып Дулатов, Раимжан Марсеков, Жусипбек Аймауытов.

Несколько лет назад в центре Семея снесли старую тюрьму, возведенную еще при императ­рице Елизавете. Именно сюда в XIX веке с очередной партией арестантов был доставлен Федор Достоевский. Спустя десятилетия, в 1907 году, массивные тюремные двери захлопнулись за алашордынцами Ахметом Байтурсынулы и Алиханом Бокейханулы, которые получили сроки за политическую деятельность.

Алихану Бокейханулы пришлось еще раз почувствовать стылость вековых семипалатинских застенков в 1922 году. На этот раз он оказался здесь вместе со своим соратником Миржакыпом Дулатовым, который тоже не впервые становился узником старой тюрьмы. Тогда же сюда был заключен сын Абая – Турагул, следующий арест которого случится в 1927-м…

Снимается кино

Недавно в Семее завершились съемки исторического фильма «Соңғы үкім» – «Последний приговор», посвященного 150-летию выдающегося казахского просветителя, ученого, общественного деятеля и политического публициста Ахмета Байтурсынулы. Картина запущена в производство при содействии Государственного центра поддержки национального кино по заказу Министерства культуры и спорта.

Съемки стартовали в Алматы, а основная часть съемочного процесса проходила в Семее. Премьера фильма запланирована на 2 февраля 2023 года и приурочена к 110-летию со дня выхода первой профессиональной газеты «Қазақ», где Ахмет Байтурсынулы был редактором.

Фильм состоит из небольших эпизодов, которые охватывают сорок лет жизни одного из самых ярких лидеров казахской политической элиты начала XX века. Кинопроект повествует о знаковых событиях, которые оказали влияние на удивительную судьбу Ахмета Байтурсынулы, превратившегося из простого педагога начальной школы в признанного всеми Учителя нации. Нелегкая жизнь политика-борца, одного из основателей партии «Алаш», в которой были гонения, лишения, аресты, но и прекрасная любовь и большие достижения, проходила на фоне полной драматизма и трагедий эпохи.

Главную роль сыграл Азамат Сатыбалды. Также в фильме снимались Дарья Александрова, Александр Багрянцев, Ерлан Карибаев и другие.

«Байтурсынулы – наша гордость. Думаю, молодое поколение должно смотреть такие картины. Ведь все, что делал Ахмет-аға, главное, чем запомнились деятели Алаш-Орды, – это мужество, которого сегодня не встретишь. О событиях того времени надо рассказывать современному зрителю», – отметил исполнитель главной роли в одном из интервью.

Движение «Алаш» большевистская власть признала самой влия­тельной силой в Туркестанском крае. Сталин вел переговоры по телеграфу с Халелом Габбасовым по вопросам установления в крае гражданского мира. Халел и Жанша Досмухамедовы по поручению председателя правительства Алихана Бокейханулы ездили в Москву на переговоры с Лениным.

Во главе движения стояли мужественные люди, получившие европейское образование в высших учебных заведениях Москвы, Петербурга, других городов России и в то же время оставшиеся верными своим национальным традициям и идеалам. В то бурное, во многом непредсказуемое время они старались вести «многовекторную политику»: найти общий язык и с большевиками, и с сибирскими автономистами, и с атаманом Дутовым, чтобы сберечь родной народ, вывести его на путь независимого свободного исторического развития.

История Алашской автономии оказалась короткой. Судьба выдающихся деятелей движения – трагичной. Но их идеалы и дела живы в памяти современников, будут помнить о них и наши потомки.