Не предавать забвению
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Флора Левина
Издревле известное казахам слово «алаш» стало входить в обиход в качестве политического термина в первые десятилетия прошлого века. В печатных изданиях того времени объяснялось его изначальное значение, оно стало своеобразным знаменем и символом, призывающим казахов к единству и образовательно-культурному развитию. Поэтому неудивительно, что объявленная на Втором всеказахском съезде в Оренбурге Казахская автономия получила название «Алаш», а местом дислокации ее правительства – Алаш-Орды – был выбран Семипалатинск.