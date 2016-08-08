Не прессовать!

фото из архива РПП области

В течение долгого времени местная предпринимательница Айжан Жаналина не могла самостоятельно урегулировать вопрос, связанный с открытием собственного репетиторского центра. Проблема, можно сказать, была пустячной: чтобы открыть центр в квартире на первом этаже панельного дома, ей необходимо было сделать проем в окне, который бы послужил парадным входом предполагаемого офиса. Но госчиновники и слушать не хотели предпринимательницу, ссылаясь на всевозможные приказы, согласно которым, мол, запрещается проводить подобные перепланировки в домах такого типа.

Впрочем, проектировщики, с которыми Айжан консультировалась, напротив, утверждали, что перепланировку вполне можно осуществлять без каких-либо последствий. Увы, на то, чтобы обивать пороги различных инстанций, ушло немало драгоценного времени. В конце концов А. Жаналина обратилась в Национальную палату предпринимателей с просьбой помочь ей решить этот набивший оскомину вопрос. Эксперты НПП внимательно изучили проблему, затем предложили внести изменения в СНиП РК от 2007 года, согласно которым разрешалось бы убрать лишь самонесущую подоконную часть панели и сделать проем в окне, чтобы установить там входную дверь. В итоге вопрос был рассмотрен и утвержден на межведомственной комиссии Правительства и НПП РК.

– Я во многом благодарна за такую поддержку, – не скрывает радости бизнесвумен. – У меня есть знакомые, у которых была аналогичная ситуация. Один хотел заняться ремонтом обуви, другой – открыть парикмахерскую. Но, увы. А это же сфера услуг, которая и есть малый бизнес, это же Стратегия нашего Президента «Казахстан-2050», это и рабочие места, и помощь государству в виде налогов.

Как отмечают эксперты региональной Палаты предпринимателей, анализ динамики и частоты поступающих заявок к ним свидетельствует о ежегодном росте обращений субъектов бизнеса за правовой защитой прав и законных своих интересов. Только за минувший год в РПП поступило более 270 подобных обращений. Это на 56% больше, чем в предыдущем году. Ничуть не убавилось их количество и в 2016-м. Это, скорее, обуславливается ростом доверия предпринимателей к деятельности региональной палаты. Так или иначе, по 61% от общего числа поступивших обращений по линии защиты бизнеса палате удалось добиться положительного решения.

Наибольшее количество обращений поступает по сфере земельных и строительных, налоговых отношений, по вопросам закупок, а также по спорам между субъектами частного предпринимательства. Только за два минувших года сумма защищенных имущественных прав предпринимателей составила порядка 5,3 млрд тенге. Отстаивать законные интересы при этом приходится не только малого, но и крупного бизнеса. Причем нередко – в суде. Так, РПП, можно сказать, спасла недавно от банкротства сервисную нефтяную компанию ТОО «Батыс-Мунай», которая занимается капремонтом и бурением нефтяных и газовых скважин в Западном Казахстане. Ее руководство выразило свое несогласие с результатами внеплановой налоговой проверки и подала жалобу на действия инспекторов департамента в суд.

Дело в том, что налоговики подвергли сомнению факт приобретения ТОО «Батыс-Мунай» дизельного топлива из-за оформления поставщиками товарно-транспортных накладных неустановленного образца. В результате проверки компанию ожидала выплата налогов с учетом пени и административного штрафа на сумму свыше 700 млн тенге, что могло повлечь за собой последующее банкротство. Эксперты РПП, изучив материалы дела, отметили неправомерность доначисления налогов на 579,3 млн тенге, в связи с чем были представлены интересы товарищества в суде. Одновременно обращение ТОО «Батыс-Мунай» было рассмотрено членами Совета по защите прав предпринимателей, действующего при палате области, по результатам которого членами совета единогласно поддержаны права и законные интересы компании. По словам эксперта РПП Мирлана Бисенгалиева, решением экономического суда результаты налоговой проверки были признаны незаконными.

В минувшем году РПП обеспечила также защиту прав и законных интересов в суде ТОО «Карат» по иску ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Актобе». Товарищество хотели признать недобросовестным участником государственных закупок и взыскать с него переплаченную сумму в несколько миллионов тенге. Доказать неправомерность данных претензий и решить в пользу бизнеса также пришлось на судебном процессе. Отстояли таким образом интересы и ТОО «АктасБилдинг-ХХI» по факту неисполнения договорных обязательств ГУ «Айтекебийский районный отдел образования». Последним не была произведена 30-процентная предоплата в рамках договора о госзакупках твердого топлива. После оперативного вмешательства РПП сумма в размере более 24 млн тенге была выплачена. Таким образом, в 2015 году была обеспечена защита имущественных прав 75 предпринимателей области.

Для более эффективного решения вопросов в состав Совета по защите прав предпринимателей входят представители не только бизнес-ассоциаций, но и госструктур, надзорных органов, общественных объединений. На ежемесячных заседаниях члены совета обсуждают пути решения конкретных ситуаций, связанных с ущемлением законных интересов субъектов бизнеса, с участием самих предпринимателей и должностных лиц уполномоченных госорганов. В ходе этих встреч решена, в частности, системная проблема в области тарифообразования на услугу «Подача и уборка вагонов» Актюбинского отделения АО «НК «КТЖ» по обращению ТОО «Новоальджанский элеватор», ТОО «Дел Дал» и других субъектов предпринимательства. В результате проведенной работы Комитетом транспорта Министерства по инвестициям и развитию издан приказ об открытии станций Актобе-1 и Актобе-2, что существенно сократило расходы предпринимателей за пользование указанными услугами.

Ощутимую поддержку оказывает бизнесу и штаб по защите прав предпринимателей при прокуратуре области, куда входят и эксперты палаты. Деятельность штаба высоко оценена руководством НПП РК «Атамекен» и Генеральной прокуратуры. В ходе совместного рассмотрения обращений предпринимателей благодаря штабу в прошлом году 8 долж­ностных лиц были привлечены к дисциплинарной ответственности, а по 33 обращениям внесены акты прокурорского реагирования. В частности, обеспечена защита прав КХ «Дина» от незаконных действий, связанных с нарушением правил предоставления земельного участка. По результатам проверки руководитель районного отдела земельных отношений Н. Умбетов по предписанию дисциплинарного совета был уволен с государственной службы.

Всего по итогам прошлого года выявлено 88 различных административных барьеров, препятствовавших эффективному развитию бизнеса, из которых 43 системные проблемы республиканского уровня и 45 –местного содержания. Большая часть из них уже устранена. Это отмена уведомлений налоговых органов по эмиссиям для крестьянских хозяйств, уменьшение предельной стоимости аренды помещений коммунальной собственности, стоимости сборов за размещение объектов наружной рекламы и т. д. На республиканском уровне, как отметили эксперты РПП, устранено 11 административных барьеров. При этом палатой иниции­ровано включение 39 проблемных вопросов в специальный реестр НПП РК «Атамекен», которые ныне решаются на правительственном уровне.

Защита бизнеса – главное направление работы палаты. Недавно она не позволила судоисполнителям остановить целое производство. В неприятной ситуации оказалось на этот раз ТОО «КазКагаз». Оно занимается выпуском бумажной продукции вот уже более десяти лет. Свой товар товарищество поставляет в актюбинские торговые точки. Бизнес развивается, объемы продукции увеличиваются, единственная проблема – нет собственного производственного помещения, из-за чего фирма несколько лет вынуждена арендовать цех. Вот тут-то и нагрянули частные судебные исполнители.

Оказалось, что в отношении владельца арендуемого помещения было вынесено решение суда. Приставы показали исполнительный лист и предупредили, что опечатают цех. При этом они даже слушать не стали объяснения о том, что у предпринимателя есть договор аренды. Директору ТОО Максату Тюмалиеву ничего не оставалось, как обратиться за помощью в Палату предпринимателей. И, пожалуй, вовремя. Благодаря ее вмешательству производство не закрыли: 20 человек, 15 из которых были приняты до этого через Центр занятости, сохранили свои рабочие места.