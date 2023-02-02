Не приключенческий роман

Это первая книга о военно-следственной сфере Республики Казахстан. В ней повествуется не только о прошлых военных расследованиях, но и о том, какую работу выполняют сейчас оперуполномоченные и военные следователи, какую важную роль они играют в воинской среде.

Книга состоит из трех частей. Так, ее третья глава называется «Хроника раскрытых преступлений» и посвящена настойчивости и бдительности оперативников и военных следователей в раскрытии преступлений.

Сбором материалов для издания занималась специальная творческая группа, в составе которой – ветераны, служившие в Восточном региональном военно-следственном управлении МВД РК, а также офицеры и сержанты. К слову, работа не остановилась. В дальнейшем планируется выпустить еще одну книгу о нелегких буднях военных следователей и раскрытых преступлениях.