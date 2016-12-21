Не продавать "Боярышник" в Казахстане призывают предпринимателей

Комитет по защите прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан призывает отечественных предпринимателей не продавать косметическое средство "Боярышник", передает Kazpravda.kz
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"Уважаемые предприниматели, данная жидкость не отвечает требованиям безопасности и не должна допускаться к реализации. Алкогольные напитки, приобретенные в местах неустановленной торговли и без подтверждающих документов, могут оказаться подделкой и представлять опасность для жизни и здоровья", – отметили в Комитете.
Напомним, что массовое отравление в Иркутской области произошло 17-18 декабря текущего года после употребления людьми спиртосодержащего косметического средства "Боярышник". Причиной отравления стал содержащийся в средстве для ванн метанол, хотя на этикетке был заявлен этиловый спирт.
Число умерших от употребления вышеуказанного средства в Иркутской области выросло до 61 человека. В больницах остаются 40 человек.
"Комитет обеспокоен складывающейся ситуацией в России и призывает жителей Республики Казахстан быть осторожнее и внимательнее при покупке различной алкогольной продукции и вышеуказанной жидкости "Боярышник", – указывается в сообщении.