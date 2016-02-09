Идея создания подобных «торговых» точек принадлежит общественникам города, это начинание признано лучшей социальной инициативой года и отмечено Национальной премией «Народный любимец-2015».

Как отметил директор Палаты предпринимателей ВКО Игорь Шацкий, открытие таких необычных торговых объектов наглядно показывает уровень социальной ответственности бизнеса. Палата активно поддержала благое дело, призвав руководителей малого и среднего бизнеса оказывать всемерную помощь социально уязвимым слоям населения.

И. Шацкий выразил благодарность предпринимателям, которые помогли с предоставлением помещения и изготовлением оборудования: ТОО «Ук Юнис», рынок «Смок». Прилавки магазинов будут пополняться и товарами от горожан, которые могут принести в пункты приемы вещей одежду, обувь, продукты питания.