​Не продают, а... отдают

550
Айгуль БИДАНОВА

Идея создания подобных «торговых» точек принадлежит общественникам города, это начинание признано лучшей социальной инициативой года и отмечено Национальной премией «Народный любимец-2015».

Как отметил директор Палаты предпринимателей ВКО Игорь Шацкий, открытие таких необычных торговых объектов наглядно показывает уровень социальной ответственности бизнеса. Палата активно поддержала благое дело, призвав руководителей малого и среднего бизнеса оказывать всемерную помощь социально уязвимым слоям населения.

И. Шацкий выразил благодарность предпринимателям, которые помогли с предоставлением помещения и изготовлением оборудования: ТОО «Ук Юнис», рынок «Смок». Прилавки магазинов будут пополняться и товарами от горожан, которые могут принести в пункты приемы вещей одежду, обувь, продукты питания. 

Популярное

Все
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
В Нацгвардии – литературный челлендж
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
МВД напомнило водителям о проверке документов
Весенняя непогода накроет Казахстан
Поток туристов в Алматы превысил двух млн человек
Киноплощадка будущего появится в Алматинской области
Спасибо за мужество и стойкость
Для учебы и спорта
В Астане растёт число аварий с электросамокатами
Утвержден План мероприятий по разъяснению новой Конституции
ЧП на реке Есиль: собаку спасли из-под льда в Астане
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Какие улицы перекроют в Астане из-за дорожных работ
Звездный состав исполнителей выступил с оперой «Травиата» в Астане
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
Бектенов раздал поручения на Комиссии по демонополизации экономики
Акмарал Ерекешева принесла Казахстану бронзу турнира во Франции
Строительство УИС, вовлечение акиматов и минтруда - в Казахстане модернизируют систему исполнения наказаний
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Нацгвардия получила новые служебные авто
Наурызнама: национальные узоры в форме и на технике гвардейцев
Гвардейцы стали победителями весеннего бала в преддверии Наурыза
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
В Атырау начал работу особенный магазин
Тарифы снизятся, расход уменьшится
Военнослужащие провели благотворительную акцию в Павлодаре
Опубликован текст новой Конституции Казахстана
Рост сельхозпроизводства зафиксирован в Казахстане
Ерлан Кошанов: Наш народ сделал свой исторический выбор
Референдум – 2026: весь личный состав МВД переведен на усиление
Встречи с личным составом
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]