Не проходите мимо Свежий выпуск 447 Ольга ЗОЛОТЫХ, Актау

Проект школьников основан на создании сайта, посвященного детям-сиротам. На нем постоянно будут выкладывать видеоролики, которые ознакомят посетителя с ребенком, а также предоставят информацию будущим родителям. Ребята надеются на дальнейшее продвижение своего проекта и его распространение по всей республике. По словам начальника отдела развития человеческого капитала и социальных отношений Палаты предпринимателей Мангистауской области Риммы Курмангазиевой, школьники в течение нескольких месяцев готовили проект, собирали нужные материалы и подготовили презентацию. В настоящее время Палата предпринимателей работает над тем, чтобы поддержать школы, которые также заинтересованы в активном участии в этой международной программе и призывает бизнесменов присоединиться к единственному в Казахстане школьному предпринимательскому движению.



