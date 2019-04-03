​Не прошло и часа

Назгуль Испанова

Как рассказал председатель общественного объединения «Таджикская община «Сомониён» Анваршох Амиршоев, граждане Таджикистана нередко приезжают на работу в область. Раньше, чтобы получить разрешение на занятие трудовой деятельностью, им приходилось тратить нескольких дней. А с недавних пор эта процедура занимает меньше часа.

Этому способствовало открытие в прошлом году центра миграционных услуг. По словам Анваршоха Гайратовича, с начала года 95 его земляков прибыли в СКО и остались довольны качеством, а главное – сроками оказания услуг.

«Очень удобна электронная очередь, расположение в одном месте всех необходимых для процедуры оформления точек. Все быстро и удобно», – говорят граждане, обращающиеся за государственными услугами.

В центре предоставляется 18 видов государственных услуг. Работа и пространство организованы максимально эффективно, чтобы обеспечить оперативное обслуживание посетителей.

– Для удобства граждан помещение разделено на секторы с зоной ожидания и обслуживания, ресепшн. Сотрудники осуществляют прием граждан по принципу безбарьерного обслуживания. Ведется видеонаблюдение. Платежи по индивидуальному подоходному налогу оплачиваются через имеющиеся в указанном центре платежные терминалы. Также обеспечены условия для беспрепятственного и удобного передвижения маломобильных групп населения, вход в здание оборудован пандусом и кнопкой вызова сотрудников, – рассказал начальник управления миграционной службы ДП СКО майор полиции Талгат Абилов.

По сообщению пресс-службы ДП, с начала текущего года учреждением оказано более 3 тыс. государственных услуг. Зарегист­рированы 293 трудовых мигранта. В основном это граждане Узбекистана, Таджикистана и Азербайджана. Они работают на частных подворьях и в сфере строительства.

Как отмечают сотрудники службы, североказахстанцы, а также гости региона стали чаще пользоваться государственными услугами в онлайн-режиме, через портал электронного правительства. К этой удобной форме регистрации прибегают и гостиничные комплексы, причем не только областного центра, но и в районах СКО.

Популярное

Все
О делах ратных и мирных
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
От отдыха дикарем к полноценному комфорту
Голос Олжаса
Когда оживает история
С акцентом на долгосрочные связи
Не наставлениями, а личным примером
Случайная встреча длиною в жизнь
Продолжится ремонт вокзалов и дорог
Пять лет на защите прав граждан
От сеялки до спутника
От традиционного патриархата – к партнерству
Соединяя города и страны
Заложили экопарк
Песни, ставшие судьбой
Новая архитектура государства
И связист, и волонтер
Незаконное строительство многоквартирных ЖК выявили в Астане
Казахстан оказался самым экономным потребителем воды в Центральной Азии
Саткалиев и Лихачев провели переговоры по проекту АЭС «Балхаш»
Спасибо, труженики тыла!
Музыкальный перформанс в честь Дня Победы организовали в общественном транспорте Астаны
Военные музыканты исполнили песни военных лет для Бибигуль Тулегеновой
Бектенов, Ашимбаев и Кошанов почтили память погибших в годы войны
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
Спектакль «Алия» представили в Астане ко Дню Победы
День матерей отмечают в Казахстане
Спикер Сената возложил цветы к памятнику Рахимжану Кошкарбаеву
Возвращение в элиту
Спикер Мажилиса возложил цветы к памятнику Талгату Бигельдинову
Основное ЕНТ стартовало в Казахстане: что важно знать абитуриентам
На днях в Зубцовском районе Тверской области были найдены останки солдата Кенемана Дидарбекова
Студенты помогают пенсионерам освоить онлайн-сервисы
На казахстанско-узбекской границе наблюдается скопление людей
Жалгас Кайролла выиграл «золото» домашнего турнира по дзюдо
Слово об отважной Алие
Память легендарного генерала Ивана Панфилова почтили в Астане
Токаев посетил военный парад в честь Дня Победы в Москве
В Алматы почтили память генерала армии Сагадата Нурмагамбетова
ГЭС на Иртыше наращивает мощность
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Новые требования к приборам учёта воды ввели в Казахстане
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Серебро с золотым отливом
Казахстан предложил Всемирному банку провести конференцию по устойчивому экономическому росту
Путь писателя и государственного деятеля
Нотр-Дам в... Шымкенте
Задача – возвращение в элиту
«Махаббат» превращает нити в чувства
В Казахстане стартовала тематическая неделя к Национальному дню книги
Бизнес-омбудсмен предложил отложить законопроект АЗРК по вопросам конкуренции
Токаев выразил соболезнование семье народного артиста Есмухана Обаева
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Спикер Сената зачитал телеграмму соболезнования от Президента
Голос тишины: о чем «говорят» черно-белые картины
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Над городом плывет шашлычный дым
Вручены государственные награды от имени Президента
Адвоката осудили за мошенничество и подстрекательство к даче взятки в области Ұлытау

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]