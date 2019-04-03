​Не прошло и часа

Как рассказал председатель общественного объединения «Таджикская община «Сомониён» Анваршох Амиршоев, граждане Таджикистана нередко приезжают на работу в область. Раньше, чтобы получить разрешение на занятие трудовой деятельностью, им приходилось тратить нескольких дней. А с недавних пор эта процедура занимает меньше часа.

Этому способствовало открытие в прошлом году центра миграционных услуг. По словам Анваршоха Гайратовича, с начала года 95 его земляков прибыли в СКО и остались довольны качеством, а главное – сроками оказания услуг.

«Очень удобна электронная очередь, расположение в одном месте всех необходимых для процедуры оформления точек. Все быстро и удобно», – говорят граждане, обращающиеся за государственными услугами.

В центре предоставляется 18 видов государственных услуг. Работа и пространство организованы максимально эффективно, чтобы обеспечить оперативное обслуживание посетителей.

– Для удобства граждан помещение разделено на секторы с зоной ожидания и обслуживания, ресепшн. Сотрудники осуществляют прием граждан по принципу безбарьерного обслуживания. Ведется видеонаблюдение. Платежи по индивидуальному подоходному налогу оплачиваются через имеющиеся в указанном центре платежные терминалы. Также обеспечены условия для беспрепятственного и удобного передвижения маломобильных групп населения, вход в здание оборудован пандусом и кнопкой вызова сотрудников, – рассказал начальник управления миграционной службы ДП СКО майор полиции Талгат Абилов.

По сообщению пресс-службы ДП, с начала текущего года учреждением оказано более 3 тыс. государственных услуг. Зарегист­рированы 293 трудовых мигранта. В основном это граждане Узбекистана, Таджикистана и Азербайджана. Они работают на частных подворьях и в сфере строительства.

Как отмечают сотрудники службы, североказахстанцы, а также гости региона стали чаще пользоваться государственными услугами в онлайн-режиме, через портал электронного правительства. К этой удобной форме регистрации прибегают и гостиничные комплексы, причем не только областного центра, но и в районах СКО.