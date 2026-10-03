Не просто добыть, но и переработать

Проекты
Наталия Портнягина
собственный корреспондент по ЗКО

На месторождении Сатимола приступили к строительству наземного обогатительно-производственного комплекса.

фото предоставлено компанией Qazaq Kalium Ltd.

Это месторождение, расположенное в Акжаикском районе примерно в 400 км от Уральска, было разведано еще в 60-х годах прошлого века. Сегодня его называют одним из крупнейших в мире по содержанию ценных полезных ископаемых. Кроме калия руда содержит бор, бром, магний и другие элементы.

В ноябре 2023 года частная компания Qazaq Kalium Ltd. получила лицензию на добычу здесь калийных и бороносных руд и за счет собственных средств приступила к осуществлению масштабного проекта – созданию обогатительно-производственного комплекса, способного выпускать хлористый калий.

– Запланировано поэтапное промышленное освоение месторождения с последовательным наращиванием производственной мощности от полутора до 12 миллионов тонн в год в зависимости от конъюнктуры рынка. После выхода комплекса на проектные параметры Казахстан пополнит число крупнейших мировых производителей калийных удобрений, – говорит главный экономист Qazaq Kalium Ltd. Тлеуберген Габдуллин.

Почти три года велась подготовка необходимой документации. В проектных, исследовательских и изыскательских работах были задействованы ведущие международные и казахстанские компании. В прошлом году подрядные организации – германская Thyssen Schachtbau GmbH и ТОО «Шахтбау Казахстан» – начали подготовку к шахтной проходке стволов № 1 и 2.

Успешно проведены инженерно-изыскательские работы, подготовлена площадка. Вырыты котлованы, обустроено водопонижение, установлены опорные буровые плиты. Развернут и функционирует вахтовый городок, выполнена планировка подъездной автодороги.

Доставлено и размещено на складской базе основное технологическое оборудование замораживающего комплекса. Проведено бурение скважин. Как отмечают специалисты, замораживание грунта защитит шахтные стволы от проникновения подземных вод и обеспечит безопасную проходку к залежам калийных солей.

Для предотвращения просадки земной поверхности в дальнейшем будет применяться гидравлическая закладка. Этот метод, когда после выемки руды отработанные пустоты закладываются пустой породой и специальной смесью на основе солевого раствора, повышает безопасность горных работ и обеспечивает устойчивость массива.

Проходка шахтных стволов будет продолжена до проектной глубины – 655 м. В сентябре начаты земляные работы на площадке наземного обогатительно-производственного комплекса. Завершение его строительства намечено на конец 2028 года. При обогащении калийных руд компания намерена применять инновационные, эффективные и экологически устойчивые технологии, используя замкнутые циклы водоснабжения.

Проект предусматривает создание комплексной инфраструктуры, необходимой как для строительства, так и для последующей стабильной работы комплекса.

– На сегодняшний день завершены проектные работы по внешним инженерным коммуникациям – системам водо-, электро- и газоснабжения. Ведется проектирование объектов транспортной инфраструктуры: железнодорожных подъездных путей и автомобильной дороги. С четвертого квартала нынешнего года, параллельно со строительством основных добычных объектов, развернутся работы по подведению инфраструктуры, – комментирует ход осуществления проекта Тлеуберген Габдуллин.

На строительно-монтажных работах по двум шахтным стволам задействованы 196 человек. Кадры в основном местные – это жители Уральска и близлежащих сел Западно-Казахстанской и Атырауской областей.

Иностранные специалисты привлекаются временно и точечно – на проходку стволов и монтаж оборудования, то есть на работы, требующие специальных компетенций. Одновременно зарубежные коллеги делятся опытом с казахстанским персоналом: как лучше всего оптимизировать процесс подземной добычи, как эксплуа­тировать специализированное горно-шахтное оборудование.

Кроме того, разъясняют необходимость соблюдения повышенных требований к безопасности труда на шахтных объектах. Пос­ле завершения строительства и пусконаладочных работ предприятие будет обслуживаться преимущественно силами казахстанских специалистов.

Обогатительно-производственный комплекс на базе месторождения Сатимола станет первым в стране предприятием по добыче и переработке калийных солей. Его ввод в строй позволит снизить зависимость агропромышленного комплекса респуб­лики от импорта удобрений, а также обеспечить химическую промышленность необходимыми компонентами.

Масштабный проект будет способствовать не только росту занятости местного населения и пополнению бюджета, но и окажет мультипликативный эффект на экономику региона, стимулируя развитие целого ряда смежных отраслей.

#уральск #Qazaq Kalium Ltd #месторождения Сатимола

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