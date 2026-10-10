Не просто игрушка

На первый взгляд это просто небольшая деревянная фигурка горного козлика, установленная на специальной подставке. Однако стоит зазвучать домбре, как игрушка «оживает». Козлик начинает подпрыгивать, наклоняться, словно прислушиваясь к мелодии, и отбивать копытцами ритм. Секрет такого представления заключается в особой конструкции, в которой фигурка соединена тонкими нитями с пальцами музыканта, и каждое движение исполнителя передается деревянному танцору.

Родом Ертай Умуртаев из села Казахстан, что близ Ушарала в Алакольском районе области Жетысу. Творческие способности проявились у него еще в раннем детстве – примерно с пяти лет мальчик­ увлекался рисованием, а впоследствии поступил на художественный факультет Казахского нацио­нального педагогического университета имени Абая. Позже судьба привела его в мастерскую по изготовлению национальных музыкальных инструментов. Увлечение постепенно переросло в профессию, которой он посвятил многие годы.

Сегодня Ертай извес­тен преж­де всего как мас­тер по изготовлению домбры, других музыкальных инструментов, однако его творческие интересы этим не ограничиваются. Одним из направлений работы стало соз­­дание ортеке.

В мастерской Умуртаева работа начинается с подготовки древесины. Затем умелец отдельно изготавливает детали будущей фигурки, обрабатывает их, подгоняет и соединяет в единую конструкцию. Важна не только внешняя выразительность изделия, но и точность исполнения – ортеке должен быть устроен так, чтобы движения получались свободными и естественными.

Особенность работы Ертая Умуртаева заключается еще и в том, что он не ограничивается воспроизведением традиционных образцов. В его мастерской создаются многие разновидности ортеке,­ в том числе экспериментальные.

– Есть несколько традиционных видов ортеке. И я делаю разные образцы, но в том числе еще и новые. Внимательно выбираю древесину, продумываю каждую деталь, а уже затем собираю изделие, – рассказывает Ертай Умуртаев.

По словам мастера, вся эта работа требует одновременно­ художественного вкуса, знания свойств материалов и понимания устройства конструкции. Каждая фигурка должна быть узнаваемой и функциональной.

Интересно, что сегодня ортеке постепенно выходит за рамки исключительно сценического искусства. Такие изделия приобретают для домашних коллекций, а также в качестве национальных сувениров и подарков. Это вполне объяснимо, ведь небольшая деревянная фигурка знакомит человека сразу с несколькими сторонами казахской культуры – народными ремеслами, музыкой и традиционным исполнительским искусством.

По наблюдениям мастера, сегодня ортеке наиболее активно развивается в Таразе и Туркестане, где работают умельцы, занимающиеся сохранением и возрождением старинной традиции.

– Я знаком с мастерами из других регионов, мы постоянно общаемся, обмениваемся опытом. В Таразе и Туркестане это направление достаточно хорошо развито. А в нашей области мало кто занимается такой работой, – отмечает он.

Общение с коллегами позволяет знакомиться с различными способами изготовления ортеке, изучать традиционные образцы и совершенствовать собственные изделия. При этом каждый мас­тер привносит в работу индивидуальный почерк, благодаря чему старинное искусство продолжает развиваться.

Казахстан все активнее развивает внутренний и въездной туризм, а вместе с этим растет интерес к самобытным изделиям местных мастеров. Ортеке вполне может занять достойное место среди национальных сувениров, особенно если покупатель получает возможность увидеть, как фигурка оживает под музыку. По мнению Ертая Умуртаева, игрушку можно представлять не только как предмет декоративно-­прикладного искусства, но и как свое­образный символ нацио­нальной культуры, способный заинтересовать туристов и коллекционеров.

И действительно, в отличие от обычного сувенира, ортеке обладает собственной историей и характером. За небольшой деревянной фигуркой стоит целый пласт народной культуры, в которой соединились наблюдательность, фантазия, музыкальность и мастерство.