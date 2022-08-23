Не просто матч, а суперигра!

Спортивный социальный проект Super bol завершился финальным поединком на главном стадионе страны «Астана Арена».

Участники Super bol померились силами с игроками профессионального футбольного клуба «Женис». Этим летом казахстанцы через социальные сети могли следить за развитием нового футбольного проекта. В нем приняли участие более 6 тыс. претендентов в возрасте от 15 до 25 лет, а в восьми городах страны был проведен кастинг.

На первом этапе оценивались техника и игровое мышление ребят. Далее было создано несколько команд, и организаторы смотрели на то, как футболисты чувствуют пространство большого поля, на их тактическую выучку. Впоследствии в Алматы прибыли 132 игрока, которые сыграли по одному матчу, а уже из них были выбраны 25 лучших (еще столько же оставлены в резерве). Спортсмены попали в Талгар, на базу Национальной сборной Казахстана по футболу.

В Алматинской области тренировки чередовались c играми. Показавшие не самые лучшие результаты выбывали, а резервисты присоединялись к основной коман­де. Отбор происходил вплоть до игры в столице. А 7 августа в Алматы прошла игра (о чем мы уже писали) с ветеранами профессионального футбола.

Добавим, что кроме интенсивных тренировок, участники Super bol прошли и серьезную психологи­ческую подготовку.

Интересна игра слов в названии проекта Super bol. Название перекликается по звучанию с английским «Супермяч» и с казахским «Будь супер». Организаторы отмечают, что в первую очередь это не футбол, а социальный проект. Принять участие в нем могли игроки из самых отдаленных уголков Казахстана. Ранее ничего подобного в нашей стране не было.

Те, кто следил за проектом, стали свидетелями настоящих, порой драматичных историй ребят. Кто-то не справлялся и уходил, а один из участников даже бросил свою работу ради футбола. Организаторы подчеркивают: данный проект лишь инструмент, который может помочь реализовать мечту.

Кстати, финальный поединок против столичного «Жениса» не был случаен. Этот известный футбольный клуб возрожден совсем недавно и уже проделал путь из Второй лиги Казахстана в Первую. Его основной философией стало то, что в нем играют только казахстанские воспитанники.

На финальную игру прибыли скау­ты многих казахстанских команд. Трансляция матча велась онлайн с англоговорящим комментатором – ведь организаторы хотели, чтобы об их игроках узнали не только в Казахстане, но и в Европе и в Азии. Генеральный менеджер социального проекта Давид Лория видит в ребятах большое желание побеждать. Ожидается, что в случае продолжения проекта второй сезон станет еще более масштабным.

Сам же поединок завершился в основное время со счетом 2:2, а потому были назначены пенальти. В серии одиннадцатиметровых точнее оказались ребята из Super bol, которые победили со счетом 6:5.