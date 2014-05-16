В завершение недели, начавшейся с Международного дня медицинских сестер, прошла Республиканская научно-практическая конференция «Роль сестринской службы в первичной медико-санитарной помощи», на которой обсужден проект Концепции развития сестринского дела в РК до 2020 года. На форуме, открытом вице-министром здравоохранения Эриком Байжунусовым, более 250 участников из регионов, иностранные эксперты из Финляндии, Литвы с воодушевлением говорили о возрастающей роли сестринской службы, о том, что медицинская сестра сегодня должна быть партнером врача, а не просто помощницей.

В Казахстане трудятся более 150 тыс. средних медицинских работников, из которых 30% оказывают помощь на селе. И сегодня стоит задача, как сказано в обращении министра здравоохранения Салидат Каирбековой, зачитанном на форуме, эффективно использовать этот ценный ресурс. Что для этого делается? Совершенствуя первичную медико-санитарную помощь в рамках реализации Государственной программы «Саламатты Қазақстан», активно изучая международный опыт, Минздрав начинает переход к международным стандартам в сестринском деле, расширяя функции медсестер. Внедряются новые технологии ведения сестринской документации, расширяется участие персонала в дневных стационарах, хосписах, консультативно-диагностических центрах, службах ухода на дому, имеется положительный опыт профилактической работы сестер с населением.

Но это еще не все, что необходимо сделать на пути обновления. Требуется развитие медорганизаций с равноправными врачебными и сестринскими организационными структурами и системами менеджмен­та, и, к примеру, в клиниках Национального медицинского холдинга (НМХ) уже назначены директора по сестринскому делу, причем они члены правления АО. Развитие сестринской службы означает совершенствование сестринского образования, ведь в развитых странах доля медсестер с высшим образованием составляет более 50–60%. И с нынешнего года предполагается внедрение новой специальности прикладного бакалавриата по сестринскому делу, для чего ряд колледжей обретет статус высших сестринских школ.

Планируют готовить сестер нового поколения, способных работать в команде, и в Назарбаев Университете, привлекая для этого партнеров из Университета Питтсбурга. Даже в рамках конференции прошли тренинги, мастер-классы для медицинских сестер, а специалисты Национального научного кардиохирургического центра, в чьих стенах проходил форум, предложил участникам на будущее внушительный список программ для практикующих сестер по целому ряду специальностей.

По словам старшего советника университета прикладных наук JAMK Йоханны Хейккила (Финляндия), два года работающей в партнерстве с казахстанскими коллегами, у наших медсестер имеется огромный потенциал для развития, они желают учиться, а высшее образование, которое они в будущем получат, будет способствовать развитию всей системы здравоохранения. Советник министра здравоохранения Литвы Миндаугас Паулюкас, ознакомившись к клиниками Алматы, сделал вывод, что у нас есть все для внедрения сестринских технологий – большой кадровый потенциал, современная материально-техническая база.

Марина ПАРХОМЕНКО,

Астана