Не просто выслушать, а найти решение

У каждого обращения своя история. За одним стоит семейная ситуа­ция, за другим – многолетнее ожидание решения земельного вопроса, за третьим – проблемы дорог, водоснабжения или электросетей, влия­ющие на качество жизни населения.

Зачастую люди идут на прием к руководству региона с вопросами, которые невозможно решить самостоятельно. Именно поэтому прямой разговор с властью остается востребованным инструментом взаимодействия государства и общества.

С начала 2026 года в Туркестанской области акимом Нуралханом Кушеровым и его заместителями проведено 55 личных приемов, на которых побывали более 500 жителей региона.

На первый взгляд, прием граждан – привычная административная процедура. Однако его значение гораздо шире. Это возможность услышать человека без посредников, разобраться в ситуации, сопоставить ее с действующими нормами законодательства и определить дальнейший порядок действий. Для власти такие встречи становятся еще и способом увидеть, какие вопросы требуют особого внимания, где необходимы дополнительные меры и какие проблемы выходят за рамки одной семьи или населенного пункта.

Тематика обращений разнообразна. Жители приходят с личными вопросами, поднимают проблемы инфраструктуры, правопорядка и работы государственных органов. Одни ситуации требуют подробного изучения документов и взаимодействия нескольких ведомств, другие позволяют дать разъяс­нение или принять решение непосредственно во время встречи.

В этом и заключается практическая ценность личного приема: человек получает возможность изложить обстоятельства своей ситуации, а руководитель – рассмотреть ее не только по документам, но и со слов самого заявителя.

Нередко на встречах присутствуют руководители профильных управлений и представители соответствующих служб. Такой формат позволяет сразу уточнить обстоятельства, получить информацию от специалистов и обсудить возможные пути решения. Если вопрос относится к компетенции областного акимата и для принятия решения дос­таточно имеющихся данных, необходимые поручения могут быть даны на мес­те. Если же требуется дополнительная проверка, обращение направляется на дальнейшую проработку в установленном законом порядке.

При этом важно разграничивать оперативный ответ и окончательное решение. Не каждую проблему можно устранить за одну встречу: некоторые вопросы требуют времени, финансирования, технических заключений или участия нескольких государственных органов.

Важная составляющая встреч с населением – возможность открыто высказать свою позицию. На общих встречах с жителями аким области лично просит представителей государственных органов освободить места для пришедших граждан. За этим простым жестом стоит понятный принцип: встреча проводится прежде всего для населения, а не для чиновников.

Такой формат особенно важен для жителей сельских районов, где вопросы повседневной жизни тесно связаны с работой местных органов власти. Качество дорог, стабильность электроснабжения, доступность социальной инфраструктуры – все это можно обсуждать в рамках общих планов развития территории. Но за каждым направлением стоят конкретные люди, которым необходимо знать, когда и как изменится ситуация.

Показательный пример – состоявшаяся на днях встреча Нуралхана Кушерова с жителями Казыгуртского района. Наряду с обсуждением социально-экономических показателей и планов развития территории состоялся открытый разговор о проблемах, волнующих население. После общей встречи глава региона провел личный прием, выслушал обращения граждан и рассмотрел возможные пути их решения вместе с руководителями соответствующих сфер.

Таким образом, общая встреча и личный прием дополняют друг друга. В первом случае жители могут обозначить проблемы, общие для улицы, аула или района, внести предложения по развитию территории. Во втором – подробно обсудить индивидуальную ситуацию, требующую отдельного рассмотрения.

Сам по себе разговор еще не означает, что проблема решена. Поэтому принципиальное значение имеет то, что происходит после приема.

По итогам рассмотрения обращений оформляются поручения, определяются ответственные исполнители, а ход дальнейшей работы контролируется. Если вопрос требует дополнительного изучения, необходимо разобраться в обстоятельствах, проверить документы и подготовить обоснованный ответ. Если проблема касается нескольких ведомств, важно согласовать их действия.

Такая последовательность превращает прием из разового разговора в рабочий механизм: обращение проходит путь от регистрации и изучения до решения либо мотивированного разъяснения заявителю. При этом все действия должны осуществляться в рамках законодательства – личное обращение не отменяет установленных требований, но позволяет оперативнее разобраться в ситуации и определить предусмотренные законом возможности.

Для жителей это означает, что их воп­рос не должен завершаться прос­тым обещанием. Для власти появляется возможность не только услышать человека, но и организовать дальнейшую работу, проверить исполнение поручений и обеспечить обратную связь.

Личные приемы не заменяют системную работу государственных органов, но помогают увидеть ее результаты и слабые места. Если жители регулярно поднимают одну и ту же проблему, это повод рассмотреть ее шире: выяснить причины, оценить действия ответственных служб и определить, нужны ли дополнительные меры.

В этом смысле востребованность прямых встреч объяснима. Людям важно иметь возможность обратиться к руководству региона напрямую, получить понятный ответ и знать, что их ситуация рассматривается по существу. Власти в свою очередь получают обратную связь, которую невозможно в полной мере заменить статистичес­кими показателями и служебными докладами.

Эффективность такого взаимодейст­вия определяется не количеством проведенных встреч, а тем, насколько последовательно отрабатывается каждое обращение и решается ли поднятый заявителем вопрос.

В конечном счете открытость власти проявляется не только в готовности выслушать человека. Она проявляется в способности объяснить, что можно сделать, кто за это отвечает и в какие сроки следует ожидать результата. Именно такой последовательный диа­лог позволяет превращать личные обращения из частных просьб в важный источник обратной связи между населением и государством.