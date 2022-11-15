Не провоцировать рост цен на продукты призвал казахстанцев глава МНЭ

Инфляционные ожидания казахстанцев накануне Нового года могут привести к очередному росту цен на продукты питания. Такое заявление в кулуарах Правительства сделал министр национальной экономики Алибек Куантыров, корреспондент Kazpravda.kz.

Представители СМИ поинтересовались, стоит ли казахстанцам ожидать роста цен на продукты питания накануне праздника.

«Это сезонный фактор. Мы не можем не учитывать его. Если летом где-то стабилизировалась инфляция за счет продуктов питания, которые также являются сезонными, особенно это касается овощей, фруктов, тогда, то сейчас, учитывая предновогодний фактор, определенное давление, наверное, будет, особенно в декабре», – заявил в ответ министр.

При этом он указал на важность стабилизации не только инфляции, но и инфляционных ожиданий населения.

«Не нужно создавать инфляционное ожидание, потому что одно на другое накладывается и многие факторы не имеют экономического характера – это называется поведенческая», – резюмировал глава МНЭ.