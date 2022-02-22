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Не пускай субсидии на ветер

Игорь Прохоров

Глава государства Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства 8 февраля поручил навести порядок с субсидированием сельского хозяйства.

По словам Президента, за пос­ледние 5 лет на развитие аграрного сектора страны было направлено более 2 трлн тенге. Однако, несмотря на увеличение финансовых вливаний, существенных изменений не произошло. Минсельхоз и акиматы оказались ограничены в распределении денежных средств. К тому же не было анализа эффективности их применения. В некоторых случаях деньги тратились только на бумаге. За последние годы Агентство по противодействию коррупции расследовало 960 уголовных дел. 54% из них были причастны к хищению субсидий. Например, на орошение пастбищ было выделено 80 миллиардов тенге, но половина денег исчезла, как говорит Президент, пущена по ветру.

В то же время получатели субсидий неохотно занимаются переработкой и хранением сельхозпродукции. Ситуация связана с тем, что сама система субсидирования не поощряет фермеров. Если положение не улучшится, понятно, что агропромышленный комплекс не сможет производить больше продукции.

Сегодня, к примеру, многие казахстанские фермеры не могут своевременно закупить семена, пестициды, удобрения, ГСМ. Происходит это в первую очередь из-за дефицита в хозяйствах оборотных средств.

И тут появляется вопрос: эффективнее ли давать фермеру, к примеру, четыре вида субсидий на каждый из четырех видов работ или, может быть, давать один раз в год одну субсидию на все виды работ?

Своими идеями о том, как соз­дать мотивацию для продуктивной работы фермеров, эффективно переориентировать государственные субсидии для достижения нужного результата, делится Толеутай Рахимбеков, эксперт по сельскому хозяйству, заместитель председателя народно-демократической пат­риотической партии «Ауыл».

По его убеждению, введение единой субсидии позволит эффективно решить поставленные Президентом Касым-Жомартом Токаевым задачи. Фермер же сам решит, куда потратить эту субсидию: на семена или на удобрения, пестициды, ГСМ или технику. Конечно, при этом необходим жесткий контроль со стороны государства за целевым использованием субсидий, наладить его возможно.

В целом же фермеру легче один раз собирать один пакет документов на одну субсидию, чем четыре раза по четыре пакета документов на четыре вида субсидий. Такой подход позволит эффективно и оперативно использовать государственные субсидии на крестьянские нужды.

– Несколько лет назад я считал, что основные усилия в первую очередь нужно направить на удешевление кредитов для аграриев до 2–4% годовых, – говорит Толеутай Рахимбеков. – Однако жизнь показала обратное.

Получение кредитов в банках для подавляющего большинства фермеров – крайне сложная, практически не имеющая своего решения задача.

Причины в том, что филиалы банков, имеющие право выдавать кредиты, есть только в областных центрах, а в райцентрах их нет; в банках мало специалистов, понимающих специфику кредитования сельского хозяйства; у фермеров, а это самое главное, практически нет залогового имущества. Проблемы можно было решить при условии кредитования через кредитные товарищества – своеобразные кредитные объединения, кооперативы самих фермеров. Но сейчас они попали под регулирование Национального банка и Агентства по финрегулированию и вряд ли могут выдавать беззалоговые кредиты.

С другой стороны, почему только кредиты, даже дешевые и длинные, могут быть единственным источником денег для фермеров?

Всего сельскому хозяйству, по расчетам специалистов, сейчас нужно в год около 800 млрд тенге оборотных средств. Поэтому Толеу­тай Рахимбеков предлагает схему, при которой фермерам можно вообще обойтись без кредитов.

Так, общую сумму сегодня выделяемых из бюджета субсидий 370 млрд тенге можно распределить следующим образом.

К примеру, 300 млрд тенге направить фермерам в виде субсидий за произведенную и отгруженную продукцию на переработку, на экспорт, на внут­ренний рынок по программе импортозамещения.

Тем самым государство решает задачи роста доли перерабатываемой сельхозпродукции, увеличения объемов экспорта, снижения зависимости от импорта по отдельным видам товаров (мясо птицы, овощи, фрукты).

Кроме того, фермер будет стремиться на земельном участке одной и той же площади получить больше продукции, в том числе для получения большего объема субсидий. Но тогда ему нужно применять качественные семена, больше удобрений и пестицидов, почаще обновлять технику.

А все это в совокупности даст повышение урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности животных, соответственно, приведет к росту производительности труда в сельском хозяйстве и в конечном счете даст повышение доходности отрасли, а значит, и доходов сельских жителей.

Во-вторых, 50 млрд тенге возможно направить на субсидирование ставки вознаграждения по кредитам перерабатывающих предприятий.

При этом эти кредиты в обязательном порядке должны иметь целевое назначение – направляться перерабатывающими предприятиями только на закуп сельхозпродукции у наших казахстанских фермеров!

Сегодня средняя ставка по кредитам 15%. Государство может субсидировать из них 10%, а переработчик сам платит банку 5%.

Тогда на эти 50 млрд тенге бюджетных субсидий переработчики смогут получить кредиты в банках и направить фермерам за сельхозпродукцию 500 млрд тенге.

Как видите, при 370 млрд тенге бюджетных субсидий в сельское хозяйство страны, к фермерам будут приходить в год те самые необходимые 800 млрд тенге!

При этом эти деньги для фермеров будут беспроцентные, беззалоговые, безвозвратные. То есть возвращать, конечно, надо будет, но возвращать сельхозпродукцией. При предлагаемой схеме можно будет отказаться от кредитов на весенние полевые работы.

– Я предлагаю субсидии 300 миллиардов тенге выплачивать по графику: первый квартал – 15% от этой суммы, или 45 миллиар­дов тенге, второй квартал – также 45 миллиардов тенге, третий квартал – тоже 45 миллиар­дов тенге, – говорит Толеутай Рахимбеков, – четвертый квартал – оставшиеся 165 миллиардов тенге.

Кредиты переработчикам также нужно выдавать с условием: не менее 25–50% от суммы кредита выплачивать фермерам предоплатой, авансом, как при форвардной сделке.

Кроме того, 20 млрд тенге, ос­тавшиеся от общей суммы субсидий в 370 млрд тенге, можно направить на стимулирование кооперативов личных подсобных хозяйств (ЛПХ), в том числе: по 15 млрд тенге ежегодно на субсидирование стоимости услуг, оказываемых кооперативами своим членам – ЛПХ; по 5 млрд тенге ежегодно на 50-процентное инвестиционное субсидирование стоимости техники и оборудования, приобретаемого кооперативами для обслуживания своих членов – ЛПХ (молокоприемный танкер-охладитель, убойный пункт, овощехранилище, для заготовки кормов мини-трактор, сенокосилка, пресс-подборщик, тележка).

В совокупности с созданием инфраструктуры сельского хозяйства на основе кооперации сельхозпроизводителей эти меры позволят стабилизировать цены на продукты питания.

Немаловажный плюс: пред­лагае­мый механизм откроет дос­туп к государственным субсидиям для всех фермеров – крупных, средних и самых мелких. Разве не эти цели ставит Глава государства?

В то же время Толеутай Рахимбеков опасается, что предлагае­мые сейчас чиновниками два вида субсидий – инвестиционное субсидирование и субсидирование ставки вознаграждения по кредитам и лизингу – окончательно закроют доступ к субсидиям для мелких товаропроизводителей. А таких в Казахстане 90–95%, или около 250 тыс.!

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