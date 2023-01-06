Не ради наград

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Кадиша Ныгмет

В прошлом году в страшные дни января многие проявили себя, как настоящие герои, были готовы пожертвовать жизнью
ради благополучия казахстанцев, обеспечения правопорядка в стране.

Когда вспоминаешь те траги­ческие события, по телу невольно пробегает дрожь. Мирные протесты, начавшиеся на западе страны из-за резкого роста цен на топливо, переросли в массовые беспорядки по всему Казахстану. В эпицентре оказался всеми любимый Алматы.

«Эти дни стали самыми трагическими в истории нашей страны, это надо признать. За тридцать лет Независимости мы выдержали немало испытаний, но с подобной жестокостью столкнулись впервые», – сказал Президент Касым-Жомарт Токаев.

Безусловно, эти события останутся в памяти казахстанцев, о них еще будут писать эксперты в области права, истории, политологии. Однако сейчас мы хотели бы рассказать о том, что уже не подлежит сомнению. Именно в эти сложные дни, когда над страной сгустились темные тучи, появились герои, которые, несмотря на угрозу собственной жизни, спасали людей, помогали раненым, обеспечивали безопас­ность. Пожарные, полицейские, медработники, военные – все они стойко выполняли свой священный долг, и труд каждого из них привел к восстановлению порядка, что позволило отстоять нашу государственность.

Защищать стратегические объекты и административные здания, эвакуировать раненых и спасать гражданских пришлось и военнослужащим Пограничной службы Комитета национальной безопасности.

Так, непосредственное участие в защите акимата Алматы принимал военнослужащий департамента ПС КНБ по области Жетысу майор Саян Джумадилов. Выполняя поставленную руководством задачу, Саян спас жизнь своему сослуживцу, который получил тяжелое ранение в голову и истекал кровью. Несмотря на натиск террористов, Саян вынес офицера из здания в безопасное место и оказал первую медицинскую помощь. Убедившись, что его товарищу больше не угрожает опасность, он вернулся обратно в здание, чтобы эвакуировать остальных раненых. Однако на него напали, ударили арматурой по голове, после чего майор потерял сознание.

Очнулся он в здании радиокомплекса «Хабар», уже, как оказалось, в заложниках. Несмотря на собственное ранение, Саян путем переговоров убедил террористов освободить девятерых тяжелораненых.

А капитан медицинской службы Келбет Кабылова спасла 25 человек, в том числе и военнослужащих, получивших различные ранения. Вместе с медработниками она четыре раза выезжала в места массовых беспорядков. Не дрогнув перед лицом опасности, Келбет проявила отвагу. Несмот­ря на многочисленные нападения митингующих на автомашину, она эвакуировала раненых в медицинский госпиталь КНБ.

Старший лейтенант медицинской службы Мухит Кантарбаев, как и Келбет, совместно с медработниками отделения медицинского обеспечения неоднократно выезжал на места массовых беспорядков, оказывал медицинскую помощь и эвакуи­ровал раненых. Радикально настроенные протес­тующие, увидев Мухита в военной форме, пытались расправиться с ним и находящимися в машине ранеными. Проявив смелость и решительность, не поддавшись на провокации толпы, Мухит сумел найти компромисс с митингующими и благополучно доставил раненых в госпиталь.

Затем, переодевшись в медицинскую форму, офицер продолжил осуществлять выезды для эвакуации раненых. Смелые и решительные действия старшего лейтенанта Кантарбаева сохранили жизни более двадцати человек. Как вспоминает Мухит, в те дни было очень сложно. Множество пьяных и неадекватных людей громили все на своем пути. Несколько раз попадала под удар и карета скорой помощи. Но жизнь и здоровье людей для него были превыше всего.

Старший сержант Талгат Батырбеков во время беспорядков выполнял задачу по защите и обороне телебашни «Кок-Тобе», которую злоумышленники пытались захватить, чтобы взять под свой контроль телевещание. Во время боя Талгат на автомашине «КамАЗ» протаранил пять легковых автомашин, из которых по военнослужащим велся огонь из автоматического оружия. Так отважный пограничник, рискуя жизнью, подавил огневые точки противника и не допустил захвата стратегического объекта.

Весь грузовик Талгата изрешетили пулями, а он сам был ранен в плечо. Со слов Талгата, он сразу и не заметил, что ранен. Только возвращаясь в место дислокации, почувствовал боль в плече.

Военнослужащий департамента Пограничной службы КНБ по Алматинской области старший сержант Шухрат Тохтарбаев на служебной автомашине преодолел расстояние из села Шонжи в Алматы, благополучно доставив военнослужащих для защиты городского акимата. В общей сложности Шухрат совершил 15 рейсов из эпицентра событий в места дислокации военнослужащих и медучреждения и спас от бесчинствующих бандитов 75 человек.

Вспоминая те дни, Шухрат рассказывает, что ситуация была очень напряженной. Приходилось вытаскивать из толпы раненых, оказывать первую медицинскую помощь и доставлять в госпиталь. На протяжении нескольких суток он выезжал в разные части города.

Множество выездов в эпицентр массовых беспорядков совершил и сержант 3-го класса Ерлан Тлеу­бергенов. В период беспорядков на служебной автомашине он эвакуировал более сорока раненых в госпиталь КНБ, некоторые из них находились в бессознательном состоянии.

За проявленный героизм и смелость Указом Президента Республики Казахстан военнослужащие Пограничной службы КНБ награждены медалями ­«Жауынгерлік ерлігі үшін».

…Это лишь несколько историй о самоотверженности и проявленном героизме военнослужащих Пограничной службы КНБ, которые в сложное для страны время спасали людей, защищали от нападений административные здания и стратегические объек­ты. Они действовали не ради наград, они выполняли свой долг перед Родиной.

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