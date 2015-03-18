Не ранить словом Ольга ЛЬВОВА, Астана

Руководитель Национального цент­ра по правам человека Вячеслав Калюжный высказал мнение, что дискриминирующую терминологию можно заменить в рамках совершенствования национального законодательства по вопросам социальной защиты лиц с инвалидностью.

ОО «Ассоциация женщин с инвалидностью «Шырак» осуществило выборку национального законодательства, по результатам которой подготовило предложения относительно словарных дефиниций с пояснениями и рекомендациями на предмет соответствия языка, применяемого в нормативно-правовых актах, положениям конвенциям ООН о правах ребенка и о правах лиц с инвалидностью.

В обсуждении вопросов приняли участие депутат Мажилиса Парламента РК Майра Айсина, представители министерств здравоохранения и социального развития, образования и науки, Комитета статистики и неправительственных организаций.



