Нургуль Кобланова выросла в семье железнодорожного обходчика. Ее детство прошло на небольшой железнодорожной станции вблизи Байконура. Провожая взглядом мчащиеся мимо на большой скорости поезда, она не раз мысленно представляла себе, как окончит школу, купит билет на поезд и уедет жить в большой город. В ее размеренной жизни, прерываемой время от времени разве что грохотом несущихся железнодорожных составов, не хватало ярких огней, городской суеты, сумасшедшего ритма жизни. Она решила, что, уезжая, обязательно возьмет с собой из прежней жизни швейную машинку, доставшуюся ей в наследство от бабушки. С ней уж точно не пропадет, учитывая, как мастерски она может шить!

Нургуль хорошо училась в школе и без проблем поступила в техникум, выбрав специализацию «маркетинг». Учеба давалась ей легко, она все схватывала на лету, так что особо корпеть над учебниками не приходилось. Это сейчас Нургуль ездит по городу на престижной машине, время от времени меняя авто. Первые же свои шаги в большом городе она делала пешком, вынужденно игнорируя общественный транспорт, чтобы сэкономить деньги. Ей не хотелось быть обузой ни для родителей, которым надо было поднимать младших детей, ни для тети, у которой она жила первое время.

Умение шить действительно помогло стать самостоятельной и независимой. За считаные часы в руках Нургуль кусок ткани превращался в модную юбку или стильное маленькое платье. Она стала палочкой-выручалочкой для своих сокурсниц, у которых намечалось свидание, а надеть нечего! То было время всеобщего дефицита, когда в городе только начали появляться первые коммерческие магазины с космическими ценами на обновки, которые были просто недоступны для студенток. Можно было разве что примерить наряд, чтобы убедиться, что это твой фасон, а уж Нургуль сошьет ничуть не хуже. Так что вскоре слава о техникумовской модистке разлетелась по всему учебному заведению, и от заказов не было отбоя.

После окончания техникума Нургуль продолжила учебу по специальности «экономика-менеджмент», поступив на заочное отделение Карагандинского экономического университета. Учебу в вузе совмещала с работой. И если раньше это были просто подработки в коммерческих структурах, после получения диплома удалось официально трудоустроиться специа­листом в городской центр занятости. Но и после этого Нургуль продолжала учиться, получила степень кандидата экономических наук, защитив кандидатскую диссертацию по специальности «экономика и международные экономические отношения».

Вскоре представилась возможность показать знания на практике. Девушке предложили работу кассира в филиале одного из банков. Она согласилась. Стремительно поднималась по карьерной лестнице: через месяц перешла на позицию специалиста, еще через пару месяцев стала начальником отдела, а потом и финансовым директором.

– Я сразу поняла, что работа в банке – это мое, – говорит Нургуль Кобланова. – Когда ты на своем месте и любишь работу, карьерный рост неизбежен. То было очень интересное время: шло становление банковской системы, закладывались основы предпринимательства. На моих глазах многие люди создавали свой бизнес. Это натолкнуло меня на мысль тоже попробовать. Я прошла обучение в Академии оценки и строительства, решив для начала открыть собственную оценочную компанию.

Почти трехлетний опыт работы в банке многому научил начинающую предпринимательницу. Исходя из того что финансисты регулярно советуют не хранить все сбережения в одной валюте, для наглядности прибегая к образу яиц в одной корзине, Нургуль поняла, что бизнес должен быть многогранным. Нельзя замыкаться только на одном нап-равлении, иначе высок риск прогореть. Она решила максимально разнообразить свои коммерческие пристрастия, даже получила государственную лицензию на право осуществления монтажно-строительных работ, считая, что разделение бизнеса на мужской и женский чисто условное. И не раз доказала это на прак­тике. Ее строительная компания ТОО «Нур-Болашак» имеет 12-летнюю историю развития и обладает современной материально-технической базой, выполняя заказы и бюджетных учреж­дений, и организаций. Например, совместно с ДВД ЮКО успешно реализован проект по строительству стацио­нарных постов полиции.

Руководство бизнесом Нургуль успешно сочетает с общественной деятельностью. Чтобы везде успеть, ее рабочий день расписан по минутам, ведь она член ОО «Ассоциация деловых женщин ЮКО», ОО «Совет деловых женщин ЮКО», Клуба женщин-политиков ЮКО и еще ряда общественных организаций. Она не приемлет формализм в работе и никогда не будет заниматься тем, что не приносит морального удовлетворения.

А вот на благотворительность время всегда найдется. Шесть лет назад предпринимательница создала благотворительный фонд «Асыл Әлем», направляя в него средства от своего бизнеса для помощи воспитанникам детских домов, детям из многодетных семьей, Центра адаптации несовершеннолетних детей. Разовая помощь переросла в дружбу с этими учреждениями и постоянное общение. Теперь она едет туда по зову сердца, без официальных приглашений и просьб помочь решить тот или иной вопрос.

Нургуль Турезовна восприимчива к чужому горю, легка на подъем и умеет чувствовать болевые точки общества. Увидев как-то по местному телеканалу сюжет об изуверствах, которые проделывала над вич-инфицированной девочкой удочерившая ее жительница города, с трудом дождалась утра. Малышка оказалась ровесницей ее дочери, для которой накануне купили обновки. К ним Нургуль добавила сладости и игрушки и отправилась в больницу на поиски маленькой пациентки, чтобы порадовать ее подарками. И таких добрых дел на ее счету много.

В День благодарности, например, по собственной инициативе устроила чаепитие в Доме мамы. Накупила сладостей, пригласила с собой адвоката и нотариуса, которые помогли женщинам, оказавшимся с детьми в сложной жизненной ситуации, не только добрым словом поддержки, но и делом. Кому-то надо было заверить документы, написать заявление в суд или органы опеки. Сделать это молодые мамы смогли прямо в «Ана үйі», получив к тому же профессиональные консультации о том, как действовать дальше, выстраивая отношения с ­мужьями и родственниками.

А еще Нургуль Турезовна взяла под свое шефство несколько продуктовых магазинов города, где по ее инициативе малоимущие семьи, проживающие в этом районе, получают совершенно бесплатно хлеб. Его стоимость она оплачивает сама, хорошо зная, что есть люди, для которых не по карману купить даже булку хлеба. При этом горожанам, получающим такую помощь, имя благодетеля неизвестно. Для Нургуль Турезовны главное не это. Ей приятно заботиться о людях и помогать тем, кто в этом нуждается. Отдавая тепло своей души, она стремится наполнить каждый свой прожитый день ощущением радости и счастья.