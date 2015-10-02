Не размыть границы добра и зла

Этот безумный, безумный, бе­зумный, безумный мир. Название этой приключенческой комедии, снятой больше полувека назад американским режиссером Стэнли Крамером и ставшей классикой жанра, в данном контексте как нельзя точно характеризует глобальные процессы нынешней мировой экономики, политики, социальной сферы и культуры. Что мы сегодня видим? Почти половина населения планеты страдает от голода, около 40% – от нехватки питьевой воды. С недостатком продовольствия и резким ростом цен на него в связи с наводнениями и засухами, вызванными глобальными изменениями климата, столкнулись, по данным Организации продовольствия и сельского хозяйства ООН, более полусотни стран мира.Загрязнения воздуха и воды, по информации ООН, ежегодно приводят к гибели 500 000 человек в Китае, 700 000 человек в Индии, в Европе – 200 000, в целом на Земле – 2,5 млн человек. Люди стали чаще болеть и меньше жить, и это, говорят медики, напрямую связано с климатическими изменениями. Нынешним летом жара выше 40 градусов Цельсия унесла тысячи жизней в Индии, Японии, в странах Европы. За последние 50 лет смертельных болезней на Земле стало в 4 раза больше, и хотя медицина не стоит на месте, прогресс не избавил человечество от роста числа заболеваний. Вместо побежденных чумы и оспы людей поражают аллергия и рак, который, по мнению экспертов, к 2030 году угрожает стать лидером среди смертельных недугов, отодвинув на второе место сердечно-сосудистые заболевания. ­Всемирная организация здравоохранения называет XXI столетие «веком аллергии», от которой в мегаполисах страдают более половины жителей, а в небольших городах – около 30%. По мнению исследователей, одним из самых мощных факторов быстрого сокращения продолжительности жизни людей по всему миру стало воздействие радиа­ции. Даже летать на самолетах небезопасно – на высоте 10 км радиационное воздействие превышает естественный, привычный человеку фон более чем в 10 раз. Обычное медицинское рентгеновское исследование – в 10–100 раз, работа на АЭС в штатном режиме – в 10–20 раз. Важной проблемой стало ожирение, от которого страдают сегодня 12% населения мира.В солидном списке рисков, с которыми человек сталкивается постоянно, находятся и потребляе­мые им воздух, вода, еда, которые становятся чуть ли не главными отравляющими веществами для всего живого. Не меньшую опасность представляет и фальсифицированная продукция, в которой лидируют алкоголь, медикаменты, продукты питания, в их производстве во всем мире все шире используются генетически модифицированные организмы. Установлена прямая связь роста бесплодия и других заболеваний с внедрением ГМО в продукты питания. Так, после появления ГМО ожирение в США выросло с 20–30% ­(1950–1988 гг.) до 70% (1990–2010 гг.), резкое увеличение числа случаев сахарного диабета второго типа связано с ожирением.От ухудшения экологической ситуации на планете все больше страдают молодежь и дети, поскольку им приходится начинать жизнь в худших природных условиях, чем их предшественникам. По мнению геронтологов, в наши дни человек начинает стареть на 20 лет раньше, чем 30 лет назад, и нередко у молодых после 20 лет обнаруживаются старческие болезни: эндокринные расстройства, артриты, сердечно-сосудистые заболевания, вплоть до инфарктов и инсультов. Как следствие, больной человек более уязвим во всех отношениях, он легче поддается психологической обработке, менее устойчив к давлению извне, которое оказывает на него общество потребления, он хуже учится, «потолок» его профессиональных возможностей будет ниже, чем у человека здорового.Однако, что еще печальнее, недуги физические усугубляются недугами нравственными. Еще не окрепшее детское сознание формируется неправильным образованием, навязыванием псевдоидеалов потребления материальных благ как единственного смысла жизни.Такие общечеловеческие ценности, как свобода личности и права человека, в обществе потребления нередко принимают уродливые формы и воспринимаются как дозволенность разврата. Это, в свою очередь, включает механизм самоуничтожения через физическую, интеллектуальную и моральную деградацию. Сегодня мы видим, что представления о Европе как благополучном, высокообразованном и культурном мире зачастую являются не отвечающими реальности стереотипами. Прежде всего потому, что понятие нормальной семьи здесь все чаще трансформируется и вытесняется. В некоторых странах континента однополые семьи адаптированы как здоровые семьи, а слова "мама" и «папа» заменены на "родитель № 1" и "родитель № 2". Чем, если не безумием, можно назвать тот факт, что в дошкольных учреждениях запрещают употребление слов "мальчик" и "девочка", а графу "пол" вскоре вовсе уберут как ущемляющую права гермафродитов и транссексуалов.В этом плане показательна "демократическая" Норвегия, где стало нормой, когда в детском саду мальчиков и девочек тестируют на гендерную ориен­тацию, а педагоги все чаще рек­ламируют и рекомендуют бесполые игрушки. Эксперты утверждают, что речь идет не только о падении нравов, но и о вопиющем ущемлении основ демократии: любые нормы, связанные с обучением и воспитанием детей, принимаются как минимум после широких общественных обсуждений.Кроме того, в этой "цивилизованной" стране изъяты без суда и следствия, а попросту украдены у родителей и выставлены как "учетные объекты" на рынке опекунства свыше 10 тыс. детей. При этом доход частных детских домов от каждого изъя­того из семьи ребенка составляет 2,8 млн крон в год.Таких чрезвычайных похищений из года в год становится больше, а картина, когда полицейский силой отрывает от мамы орущего в ужасе малыша, становится повседневной реальностью "цивилизованного" Запада.Так называемые новые европейские ценности прививают гражданам Старого Света практически с рождения. "У лисенка Жана две мамы" и "Танго двух пап, а почему бы и нет" – на таких книжках, где рассказывается об однополых браках, растут французские дети. В более старшем возрасте о нетрадиционных ценностях узнают из более "взрослых" книг, таких как "Мои мамы поженились", "Папа носит платье".Специальные программы о сексуальном воспитании детей разрабатываются на самом высоком уровне. Министерство по равноправию Дании выпустило для воспитателей детсадов методичку "Садики, где есть место Пеппи-Принцам и Пират-Принцессам".Несколько лет назад в Латвии Министерство благосостояния страны профинансировало выпуск детских книжек под названием "День, когда Карлис был Карлиной" и "День, когда Рута была Рихардом". "Ценность" этих книг заключается в описании того, как мальчик становится девочкой и наоборот. Чиновники от образования предложили новую игровую программу для дошкольных учреждений. Чтобы дети поняли смысл написанного, необходимо, чтобы мальчики чаще играли в куклы, а девочки – с машинами. Причем педагоги должны следить за выполнением этих предписаний, созданных в рамках программы равноправия полов.Не отстает в "воспитательном" плане и Германия, где в честь Дня гендерного равноправия мальчики переодеваются в девочек, а девочки – в мальчиков. Подобное воспитание навязывается политиками с определенной целью, уверены эксперты.«Дело в том, что гораздо легче управлять людьми, которые не имеют навыков самостоятельного анализа информации. Поэтому гораздо легче управлять авторизированными людьми, которые лишены любой коллективной идентичности, будь то национальной, религиозной и даже половой идентичности", – считает представитель Всемирного конгресса семей в ООН Алексей Комов.По мнению Луи Лорана из Федерального парламента Бельгии, сегодня делается все, чтобы общество утратило свои традиционные ориентиры, свои ценнос­ти. "Морали больше нет. Сегодня каждый может делать, что захочет. Все позволено. Сегодня, на мой взгляд, происходит покушение на фундаментальные ценности, на семью", – считает депутат.О деградации как о явлении в целом можно судить и по поступкам политиков. В считающейся центром демократии и гуманизма Европе все чаще звучат призывы из уст высокопоставленных чинов решить те или иные проблемы самым радикальным образом. Например, не дикость ли прозвучавшие не так давно предложения устраивать массовые убийства нелегалов.Лидер британской национальной партии и депутат Европарламента Ник Гриффин несколько лет назад высказал идею, как бороться с нелегальными мигрантами. Политик предложил прос­то бомбить и топить корабли, на которых африканцы пытаются попасть в благополучные страны Старого Света. При этом, однако, Гриффин подчеркнул, что он – цивилизованный человек и убивать никого не призывает. Только вот оказавшимся в воде людям британский спикер готов был бросать спасательные жилеты, чтобы с их помощью мигранты смогли добраться до берегов Африки. Впрочем, инициативы депутата вряд ли отличаются новизной, учитывая тот факт, что ливийские власти неоднократно заявляли о преднамеренном затоп­лении судов с нелегалами, переплывающими Средиземное море.– Европейская экономика перестала расти или росла очень слабыми темпами. То есть они приезжают, деваться им некуда, их никуда не берут. Работы нет, потому что просто ее вообще нет, ее своим не хватает. И они начинают шататься без дела.Там, соответственно, начинаются криминальные всякие истории: торговля наркотиками, хулиганство, – говорит директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий. Как показали последние опросы, жестокость в отношении мигрантов совершенно не шокирует европейцев.По прогнозам экспертов, "развиваясь" такими темпами, человеческое общество рискует окончательно деградировать и вместо цивилизованного и гуманного превратиться в территорию с размытыми между добром и злом границами. В этом случае природа сметет с лица земли потерявшее разум человечество, и тогда спасать планету от кризиса будет некому.