​Не роскошь, а средство любования

Считается, что изначально масштабные автомодели, то есть выполненные в полном соответствии с оригиналом, но в десятки раз меньше, появились еще в начале ХХ века. Их использовали в своей работе коммивояжеры, предлагавшие клиентам поближе познакомиться с рекламируемым товаром. Позже они стали продаваться как детские игрушки и предметы коллекционирования.

Все машинки, собранные Ильей Яковлевым, представляют собой точные копии автомобилей, выпускаемых в царской России и Советском Союзе. Изготовлены они были по больше части в Саратовской области, где базировалось сразу несколько подобных предприятий. Считающийся самым первым из них завод «Тантал» сначала занимался выпус­ком детских игрушек и только в 70-х годах прошлого века начал производить модели. Естественно, исключительно представителей советского автопрома. Самым первым автомобилем в миниатюре, выпущенным на предприя­тии, стал «Москвич-408». Кстати, самым первым в коллекции Ильи Павловича стал автомобиль этой же марки – «Москвич-426».

Советская автомобильная промышленность, прямо скажем, не радовала граждан разнообразием модельного ряда. Обладатель «запорожца» уже чувствовал себя на голову выше всех пешеходов, а уж если были «жигули», то семья считалась вполне себе зажиточной. «Москвич» был чем-то средним, но и он для многих оставался пределом мечтаний. Про «Волгу» и говорить нечего – авто для избранных. В коллекции Ильи Яковлева все эти автомобили присутствуют во всем своем разнообразии. Кроме этого, есть микроавтобусы различного назначения: медицинского, правоохранительного и других, а также грузовики. Часть собрания – представители досоветского периода – «Руссо-Балты», выпускавшиеся на Русско-Балтийском вагонном заводе в Риге с 1909 года. Все они одинаково ценны и дороги обладателю.

Отец Ильи Павловича долгие годы работал шофером облвет­баклаборатории, именно он передал своему сыну страсть к автомобилям, которая сопровождает его долгие годы. В последнее время собиратель пересмот­рел свое отношение к коллекционированию, посчитав его азарт­ным увлечением, которое мало чем отличается от алкоголизма, нар­комании и других пагубных пристрастий. Илья Яковлев стал гораздо спокойней относиться к своему хобби и теперь главное удовольствие получает не от накопления, а от любования своей богатой коллекцией, которую уже завещал племянникам.