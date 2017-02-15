​Не рубите деревья!

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Марина Иванова, Уральск

Полицейские задержали его на месте преступления. Злоумышленник успел спилить 35 ясеней, входящих в лесной фонд Уральского учреждения по охране лесов и животного мира. Сотрудниками УВД областного центра были изъяты орудия преступления: пила, топор и ножовка. По данным пресс-службы ДВД ЗКО, общий ущерб, нанесенный лесорубом, составил 31 тыс. тенге.

Схожий случай произошел и в селе Акжаик, где под топором браконьера пали несколько черных тополей. Оба подозреваемых признались в содеянном, с них взяты подписки о невыезде. Ведется досудебное расследование.

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