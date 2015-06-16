Не сбавляя темпов

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Сергей ОСАНОВ
В рамках программы будут реализованы приоритетные проекты, направленные на расширение внутреннего рынка страны, увеличение транзитного и экспортного потенциала, а также развитие инфраструктуры.
К настоящему времени строительные работы ведутся на участках автокоридора Западная Европа – Западный Китай, трасс Астана – Алматы, Астана – Усть-Каменогорск, Кызылорда – Жезказган – Караганда, Астана – Актобе – Атырау – Актау, Алматы – Усть-Каменогорск. Осуществляется работа по проектам в железнодорожной отрасли и сфере транспортной логистики. В частности, на железнодорожном участке Алматы-1 – Шу для строительства вторых путей уже проводятся топогеодезические и инженерно-геологические изыскания, ведется строительство линии Боржакты – Ерсай, по проекту возведения паромной переправы в порту Курык получено зак­лючение госэкспертизы, продолжаются геодезические и инженерно-геологические изыскания. Ведется работа по реконструкции взлетно-посадочной полосы и терминала столичного аэропорта.
Осваиваются средства, направленные на развитие СЭЗ и индустриальных парков в Казахстане, строительство жилья, школ и детских садов, создание инфраструктуры для дальнейшего развития въездного и внутреннего туризма, поддержку субъектов АПК, производителей отечественных автомобилей, вертолетов, пассажирских вагонов.
По итогам совещания Бакытжан Сагинтаев поручил министерствам, акиматам областей, городов Астаны и Алматы не сбавлять темпы и обеспечить своевременное выполнение Плана мероприятий по реализации Государственной программы инфраструктурного развития «Нұрлы жол» на 2015–2019 годы, а также усилить межведомственное взаимодействие и контроль за эффективным освоением средств.

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