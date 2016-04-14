​Не сбылось

Например, из дальнего-дальнего космоса по направлению к нашей крохотной планете летят астероиды, способные враз ее разрушить. Что делают земляне? Снимают фильм о том, как произойдет такая катастрофа. Или другой, как ее предотвратит горстка героических бурильщиков. Здесь что-то не то! А где наука и техника, способная, судя по фильмам, на ого-го какие деяния? Вот мы и собрали здесь некоторые новшества, которые должны были появиться к настоящему времени, но не случилось.
База на Луне
Луноход, марсоход… Все это круто. Хаббл еще, в который можно рассматривать все непонятное, что заблагорассудится ученым, и потом точно так же интерпретировать его. И периодически вбрасывать в информационное поле сведения о том, что Плутон не планета, а какой-то карликовый плутоид, либо рассказывать, что почему-то Земля на 2 недели погрузится во тьму.
А ждали от ученых не того. Вкупе с техниками им надо было сделать практически метромост до Луны. И основать там постоянную, полноценную и укомплектованную кофейнями Starbucks лунную базу. Не какой-то там временный купол, а Базу. Город. Может быть, и не один. Со всем, что понадобится лунному отпускнику: завтраки, а лучше all inclusive; клубы для тусовок с прыжками под самый потолок; с бассейнами, да, бассейнами, пока еще непонятно как функционирующими при в шестеро меньше земной силе тяжести. Чтобы на Луне была своя футбольная лига. Или лига керлинга. И чтобы очередная поп-звезда, Кайрат Нуртас, например, стремилась в космос и заявляла об этом везде и всегда, потому что больше никакая песня там не будет петься так легко и свободно, как «Аурмайды, журек, аурмайды»…
Машины на воздушной подушке
Очередное разочарование. Уличное движение – огромная проблема, и когда в Китае уже пытаются что-то схожее придумывать, в Казахстане города только доросли до автомобильных пробок.
Да, ученые и инженеры пытаются создать летательные аппараты, являющиеся переходом от машины к самолету, но они все никак не отрываются от земли. И работают на том же бензине, с тем же двигателем внутреннего сгорания. Или с электрическим двигателем, который надо подзаряжать каждые 300 км. А как это сделать в воздухе?! А нам надо что? Нам требуется как минимум три вертикальных полосы движения, которые займут аппараты на воздушной подушке с максимальным отрывом от поверхности метров на 8–9. Полетная лицензия не нужна, просто правила движения надо будет доработать в 3D, чтобы госорганы, регулирующие гражданскую авиацию, не вмешивались, это не их высоты.
Да, Google сумел сделать машины без водителей. Но не то, не то. Аппараты на воздушной подушке, о чем так долго и подробно писали научные фантасты, а с их подачи рассказывали и некоторые футурологи, не сбылись.
Человек все еще смертен
Продление жизни индивидуума до бесконечности тот же Айзек Азимов в своих романах обыгрывал то так, то этак. Ученые пытались найти и активировать ген бессмертия, создать эликсир, придумать таблетку вечной молодости… Но разве мы не создадим своей планете проблем еще больших, сделав человека бессмертным? Лет через 5 после появления такой возможности она может оказаться катастрофически перенаселенной. И тем не менее, не умирать – самый лучший подарок, который может получить род людской...
«Наука вполне успешно сохраняет живыми множество человеческих клеток на протяжении десятилетий. Эта линия клеток с названием HeLa может стать бессмертной. К сожалению, они канцерогенны. Но если удастся сохранить человеческие клетки на длительный период после смерти их хозяина, то это может стать ключом к оживлению всего организма, который снова начнет бегать и брыкаться, причем неопределенно долго», – написал американец Кейт Нибс в Mashable.
Роботы с чувствами и разумом
Не срослось. Может быть, и к лучшему. Это Азимов запросто описывал разумных роботов, в его романах они все снабжены «предохранителем» в виде Первого закона робототехники, мол, не навредить человеку. А ну как все пойдет наоборот, и самообучающиеся роботы, достигнув уровня самосознания, сочтут, что люди – лишнее звено и без нас Земля будет выглядеть намного лучше? Нет, умные роботы – это все еще чересчур.
Контакты третьего рода
То есть контакты человечества с внеземной цивилизацией. Мы уповаем на то, что земная наука пойдет вперед семимильными шагами, когда состоится и будет отлажен постоянный контакт с пришельцами. Кстати, иногда в околонаучных журналах пишут, что контакт то ли был, то ли есть, а Интернет – это внеземная технология.
Однако нередко научная фантастика изображает встречу с инопланетянами в виде вторжений и конфликтов – фильмы «Война миров» или «День независимости». Может быть, нам везет, коли до сих пор из космоса не пришло подтверждения, что нас слышат?
Лекарство от простуды
Надоедливое хлюпанье носом, кашель и хрипы все еще сопровождают нас. Из сезона в сезон. Лекарство не изобретено, а о якобы повышающих иммунитет препаратах совсем недавно сказали, что они – наподобие плацебо. Конечно, эта задача не так захватывает дух, как возможная встреча с инопланетянами, но принцип «достаточно одной таблетки» при простуде не реализован. Не удается победить ее, хотя намного более опасный возбудитель оспы уничтожен. Пусть от неосложненной простуды люди не умирают, но инопланетяне точно не поймут гнусавого и сопливого контактера.
Еда в таблетках
Вы сегодня уже завтракали? Должно быть, яичницей с сосисками или кашей? А вообразите, что на завтрак вы просто глотаете пилюлю со всеми необходимыми питательными элементами в оптимальном количестве. Он же обед и ужин. С утра пилюлю принял и весь день свободен. Ученые так и не нашли способ массового производства питательных таблеток, хоть и обещали в самых разных романах и исследованиях. Между тем такая пилюля помогла бы покончить с голодом в мире. Или, напротив, искоренить причины ожирения.
Конечно, рестораторы, фермеры и пищевая промышленность вымерли бы как класс.
«Пилюли нанесли бы большой ущерб нашим обычаям и традициям времяпрепровождения и отмечания праздников. Принять пищевую таблетку – это звучит скучно. Зато как футуристично!» – пишет тот же американский журналист.
Физики против лириков
Не сбылись эти прогнозы и предсказания, и ладно. Главное, чтобы человечество сохранилось. Так что же следует предпринять, чтобы не исчез человек с лица Земли как вид? Соблюсти так называемый техногуманитарный баланс, как считает доктор философских наук Акоп Назаретян, главный научный сотрудник Института востоковедения РАН, руководитель Евроазиатского Центра мегаистории и системного прогнозирования.
С точки зрения исследователя мегаистории, на определенном этапе развития цивилизации техника и оружие, которыми она располагает, становятся все более разрушительными, и если не удастся снизить уровень насилия, то самоуничтожение неизбежно.
Что мы и наблюдаем в самом натуральном приближении. Пока нынешняя цивилизация сохраняет баланс, но количество вызовов нарастет. Вместе с тем растет необходимость прогнозирования кризисов и, соответственно, поиска системных и пролонгированных во времени решений.
«Человек на глазах теряет свою биологическую сущность, в то время как искусственный интеллект приобретает человеческие черты. Современные роботы становятся все более антропоморфными: поют, играют на музыкальных инструментах, испытывают эмоции. Скорее всего, в течение ближайших десятилетий будет разработан способ перенесения в тело робота мозга, а затем и сознания человека. Такой киборг окажется практически неуязвим. Сегодня мы зашли очень далеко, по привычке считая себя детьми природы. Это не так, и вопрос о том, каким будет носитель интеллекта будущего – биологическим или кибернетическим, не принципиален», – говорит академик.
Так что же, новейшие технологии угрожают нам? Похоже на то. К примеру, «отец нанотехнологий» Эрик Дрекслер предсказывал создание нанобактерий, способных поразить людей в зависимости от генотипа. А известный программист Билл Джой заметил, что если XX век был веком оружия массового поражения, то XXI станет веком знаний массового поражения.
Успеет ли человек адаптироваться к новым угрозам? Футурологи считают: человечество выживет, если станет гуманитарным обществом. Развитие сугубо технократическое погубит землян.