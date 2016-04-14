​Не сбылось

Например, из дальнего-дальнего космоса по направлению к нашей крохотной планете летят астероиды, способные враз ее разрушить. Что делают земляне? Снимают фильм о том, как произойдет такая катастрофа. Или другой, как ее предотвратит горстка героических бурильщиков. Здесь что-то не то! А где наука и техника, способная, судя по фильмам, на ого-го какие деяния? Вот мы и собрали здесь некоторые новшества, которые должны были появиться к настоящему времени, но не случилось.

База на Луне

Луноход, марсоход… Все это круто. Хаббл еще, в который можно рассматривать все непонятное, что заблагорассудится ученым, и потом точно так же интерпретировать его. И периодически вбрасывать в информационное поле сведения о том, что Плутон не планета, а какой-то карликовый плутоид, либо рассказывать, что почему-то Земля на 2 недели погрузится во тьму.

А ждали от ученых не того. Вкупе с техниками им надо было сделать практически метромост до Луны. И основать там постоянную, полноценную и укомплектованную кофейнями Starbucks лунную базу. Не какой-то там временный купол, а Базу. Город. Может быть, и не один. Со всем, что понадобится лунному отпускнику: завт­раки, а лучше all inclusive; клубы для тусовок с прыжками под самый потолок; с бассейнами, да, бассейнами, пока еще непонятно как функцио­нирующими при в шес­теро меньше земной силе тяжести. Чтобы на Луне была своя футбольная лига. Или лига керлинга. И чтобы очередная поп-звезда, Кайрат Нуртас, например, стремилась в космос и заявляла об этом везде и всегда, потому что больше никакая песня там не будет петься так легко и свободно, как «Аурмайды, журек, аурмайды»…

Машины на воздушной подушке

Очередное разочарование. Уличное движение – огромная проблема, и когда в Китае уже пытаются что-то схожее придумывать, в Казахстане города только доросли до автомобильных пробок.

Да, ученые и инженеры пытаются создать летательные аппараты, являющиеся переходом от машины к самолету, но они все никак не отрываются от земли. И работают на том же бензине, с тем же двигателем внут­реннего сгорания. Или с электрическим двигателем, который надо подзаряжать каждые 300 км. А как это сделать в воздухе?! А нам надо что? Нам требуется как минимум три вертикальных полосы движения, которые займут аппараты на воздушной подушке с максимальным отрывом от поверхности метров на 8–9. Полетная лицензия не нужна, просто правила движения надо будет доработать в 3D, чтобы госорганы, регулирующие гражданскую авиацию, не вмешивались, это не их высоты.

Да, Google сумел сделать машины без водителей. Но не то, не то. Аппараты на воздушной подушке, о чем так долго и подробно писали научные фантасты, а с их подачи рассказывали и некоторые футурологи, не сбылись.

Человек все еще смертен

Продление жизни индивидуума до бесконечности тот же Айзек Азимов в своих романах обыгрывал то так, то этак. Ученые пытались найти и активировать ген бессмертия, создать эликсир, придумать таблетку вечной молодости… Но разве мы не создадим своей планете проблем еще больших, сделав человека бессмертным? Лет через 5 после появления такой возможности она может оказаться катастрофически перенаселенной. И тем не менее, не умирать – самый лучший подарок, который может получить род людской...

«Наука вполне успешно сохраняет живыми множество человечес­ких клеток на протяжении десятилетий. Эта линия клеток с названием HeLa может стать бессмертной. К сожалению, они канцерогенны. Но если удастся сохранить человеческие клетки на длительный период пос­ле смерти их хозяина, то это может стать ключом к оживлению всего организма, который снова начнет бегать и брыкаться, причем неопределенно долго», – написал американец Кейт Нибс в Mashable.

Роботы с чувствами и разумом

Не срослось. Может быть, и к лучшему. Это Азимов запросто описывал разумных роботов, в его романах они все снабжены «предохранителем» в виде Первого закона робототехники, мол, не навредить человеку. А ну как все пойдет на­оборот, и самообучающиеся роботы, достигнув уровня самосознания, сочтут, что люди – лишнее звено и без нас Земля будет выглядеть намного лучше? Нет, умные роботы – это все еще чересчур.

Контакты третьего рода

То есть контакты человечества с внеземной цивилизацией. Мы уповаем на то, что земная наука пойдет вперед семимильными шагами, когда состоится и будет отлажен постоянный контакт с пришельцами. Кстати, иногда в околонаучных журналах пишут, что контакт то ли был, то ли есть, а Интернет – это внеземная технология.

Однако нередко научная фантас­тика изображает встречу с инопланетянами в виде вторжений и конф­ликтов – фильмы «Война миров» или «День независимости». Может быть, нам везет, коли до сих пор из космоса не пришло подтверждения, что нас слышат?

Лекарство от простуды

Надоедливое хлюпанье носом, кашель и хрипы все еще сопровождают нас. Из сезона в сезон. Лекарство не изобретено, а о якобы повышающих иммунитет препаратах совсем недавно сказали, что они – наподобие плацебо. Конечно, эта задача не так захватывает дух, как возможная встреча с инопланетянами, но принцип «достаточно одной таблетки» при простуде не реализован. Не удается победить ее, хотя намного более опасный возбудитель оспы уничтожен. Пусть от неосложненной прос­туды люди не умирают, но инопланетяне точно не поймут гнусавого и сопливого контактера.

Еда в таблетках

Вы сегодня уже завтракали? Должно быть, яичницей с сосисками или кашей? А вообразите, что на завтрак вы просто глотаете пилюлю со всеми необходимыми питательными элементами в оптимальном количестве. Он же обед и ужин. С утра пилюлю принял и весь день свободен. Ученые так и не нашли способ массового производства питательных таблеток, хоть и обещали в самых разных романах и исследованиях. Между тем такая пилюля помогла бы покончить с голодом в мире. Или, напротив, искоренить причины ожирения.

Конечно, рестораторы, фермеры и пищевая промышленность вымерли бы как класс.

«Пилюли нанесли бы большой ущерб нашим обычаям и традициям времяпрепровождения и отмечания праздников. Принять пищевую таблетку – это звучит скучно. Зато как футуристично!» – пишет тот же американский журналист.

Физики против лириков

Не сбылись эти прогнозы и предсказания, и ладно. Главное, чтобы человечество сохранилось. Так что же следует предпринять, чтобы не исчез человек с лица Земли как вид? Соблюсти так называемый техногуманитарный баланс, как считает доктор философских наук Акоп Назаретян, главный научный сотрудник Института востоковедения РАН, руководитель Евроазиатского Центра мегаистории и системного прогнозирования.

С точки зрения исследователя мегаистории, на определенном этапе развития цивилизации техника и оружие, которыми она располагает, становятся все более разрушительными, и если не удастся снизить уровень насилия, то самоуничтожение неизбежно.

Что мы и наблюдаем в самом натуральном приближении. Пока нынешняя цивилизация сохраняет баланс, но количество вызовов нарастет. Вместе с тем растет необходимость прогнозирования кризисов и, соответственно, поиска системных и пролонгированных во времени решений.

«Человек на глазах теряет свою биологическую сущность, в то время как искусственный интеллект приобретает человеческие черты. Современные роботы становятся все более антропоморфными: поют, играют на музыкальных инструментах, испытывают эмоции. Скорее всего, в течение ближайших десятилетий будет разработан способ перенесения в тело робота мозга, а затем и сознания человека. Такой киборг окажется практически не­уязвим. Сегодня мы зашли очень далеко, по привычке считая себя детьми природы. Это не так, и вопрос о том, каким будет носитель интеллекта будущего – биологическим или кибернетическим, не принципиален», – говорит академик.

Так что же, новейшие технологии угрожают нам? Похоже на то. К примеру, «отец нанотехнологий» Эрик Дрекслер предсказывал создание нанобактерий, способных пора­зить людей в зависимости от генотипа. А известный программист Билл Джой заметил, что если XX век был веком оружия массового поражения, то XXI станет веком знаний массового поражения.

Успеет ли человек адаптироваться к новым угрозам? Футурологи считают: человечество выживет, если станет гуманитарным обществом. Развитие сугубо технократическое погубит землян.