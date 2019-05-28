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​Не сиди без дела
Любовь Доброта

Доступ к льготному финансированию станет мощным стимулом для сельчан открыть свое дело. Туркестанский филиал АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» уже начал финансирование сельских проектов в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства. Выделен 41 займ на сумму 601 млн тенге.

По словам исполняющего обязанности директора областного филиала АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» Талгата Жанисенова, в прошлом году в рамках данной программы было выдано более 700 займов на сумму свыше 3 млрд тенге.

Начиная с 2013 года фонд является финансовым оператором ряда государственных программ, предусматривающих финансирование сельского предпринимательства. С 2017-го компания реализует второе направление Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017–2021 годы «Еңбек».

К примеру, по программе «Игілік» предусмотрено приоб­ретение мелкого и крупного рогатого скота, верблюдов, других сельскохозяйственных животных, птицы, медоносных пчел. Еще одна программа – «Кәсіпкер» – направлена на развитие всех видов бизнеса на селе.

– В текущем году планируем выдать займы на сумму 6,8 миллиарда тенге, – говорит Талгат Жанисенов. – По Программе продуктивной занятости – 3,3 миллиарда тенге. Часть из этой суммы – средства, реинвестированные в рамках программы, – 725,3 миллиона тенге, а также из собственных средств фонда – 2,7 миллиарда тенге.

В нынешнем году основными направлениями финансирования определены кредитные продукты «Игілік», «Кәсіпкер», программа развития мясного животноводства «Сыбаға» и программа «Ырыс», направленная на создание и развитие сети молочно-товарных ферм.

Сейчас Туркестанский филиал начал прием заявок в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства. Чтобы получить льготный кредит, сельский житель должен обратиться в районный центр занятос­ти и пройти обучение основам предпринимательства. После получения соответствующего сертификата потенциальный предприниматель проходит государственную регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя и получает направление на кредитование от Центра занятости населения.

Уже потом с первичным пакетом документов и бизнес-планом его ждут в филиале фонда. Подать заявку можно также онлайн с помощью портала

www.kazagro.kz. На Туркестанскую область приходится 11,2% от общего объема финансирования фонда по республике.

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