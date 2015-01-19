Не скудеет кладовая Иртыша

Фото автора

Этим артефактам придается огромное научное и историческое значение, ведь они наглядно свидетельствуют о древнейшей палеонтологической истории Казахстана. Всемирно известный палеонтологический памятник "Гусиный перелет", который находится на окраине Павлодара, а именно на правом берегу Иртыша, взят под охрану государства. Более того, памятник включен в перечень особо охраняемых природных территорий республиканского значения. Из-за ежегодных разливов Иртыша и обвалов береговой линии во время весенних паводков "Гусиный перелет", к сожалению, находится под угрозой исчезновения. А потому значимость музейной экспозиции так высока.



Возраст костных останков, обнаруженных здесь, составляет более 10 млн. лет. Нашел этот удивительный памятник природы в 1928 году ученый-палеонтолог Юрий Орлов. Любопытно, что в ходе раскопок ученые извлекли несколько тысяч костных останков древних млекопитающих плиоцен-миоценового возраста, так называемой предковой формы современной африканской фау­ны. На небольшом участке они выявили останки не менее 20 оленей, 40 жирафов, 130 носорогов, 200 гиппарионов (трехпалой лошади) и других удивительных животных! В научную литературу палеонтологический комплекс Павлодара вошел под названием гиппарионовая фауна. Эта находка стала сенсацией для ученых мира, занимающихся палеонтологией, и сегодня продолжает оставаться таковой.



В разные геологические времена в районах Земли в состав гиппарионовой фауны входили различные виды животных. Предполагают, что в зоне умеренного пояса, где уже в неогене были отчетливо выражены сезонные изменения климата, гигантские стада копытных (аналогичные стадам современных африканских саванн) и сопровождающие их хищники должны были совершать весной и осенью далекие миграции, подобные миграциям африканских копытных, но в значительно большем масштабе.



Так откуда же в североказахстанских степях появились животные, свойственные африканскому континенту? Если обратиться к палеогеографической обстановке того времени, то выясняется, что более 10 млн. лет назад павлодарские степи выглядели так же, как саванны Африки сегодня. "Гусиный перелет" наглядно подтверждает, что в Павлодарском Прииртышье в большом количестве водились трехпалые лошади, жирафы, безрогие носороги, мастодонты, антилопы, страусы, бобры, тушканчики, змеи, древние жабы. Засушливый климат сменялся сильными ливнями. Мощные водяные потоки, устремляясь в низменные места, увлекая за собой неосторожных животных и их трупы, скапливались в низине. Так образовался "Гусиный перелет", название которого обязано перелетным птицам, облюбовавшим Павлодарское Прииртышье.



Обилие костей ископаемых животных привело в Павлодар в первые годы открытия палеозоологов со всего СССР. К сожалению, как это происходило со многими археологическими находками Казахстана, уникальные артефакты из "Гусиного перелета" увезли в Москву, в зоологический институт АН СССР. И только в 1960-е годы благодаря стараниям казахстанских ученых была организована новая экспедиция отдела палеобиологии Института зоологии АН КазССР. В ходе раскопок ученые добыли большую коллекцию крупных позвоночных, останки зайцев, пищух, тушканчиков, земноводных и мелких птиц.



Памятник природы "Гусиный перелет", подобных которому в мире можно перечесть по пальцам, является самым крупным известным захоронением неогеновых животных, по которому сегодня ведется сравнение всех ныне изученных захоронений вымерших животных того времени. Неудивительно, что экс­позиция Национального музея привлекает огромное внимание и посетителей, и специалистов.



Жакен ТАЙМАГАМБЕТОВ, заместитель директора по научной работе Национального музея РК