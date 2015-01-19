Не скудеет кладовая Иртыша

Этим артефактам придается огромное научное и историческое значение, ведь они наглядно свидетельствуют о древнейшей палеонтологической истории Казахстана. Всемирно известный палеонтологический памятник "Гусиный перелет", который находится на окраине Павлодара, а именно на правом берегу Иртыша, взят под охрану государства. Более того, памятник включен в перечень особо охраняемых природных территорий республиканского значения. Из-за ежегодных разливов Иртыша и обвалов береговой линии во время весенних паводков "Гусиный перелет", к сожалению, находится под угрозой исчезновения. А потому значимость музейной экспозиции так высока.
Возраст костных останков, обнаруженных здесь, составляет более 10 млн. лет. Нашел этот удивительный памятник природы в 1928 году ученый-палеонтолог Юрий Орлов. Любопытно, что в ходе раскопок ученые извлекли несколько тысяч костных останков древних млекопитающих плиоцен-миоценового возраста, так называемой предковой формы современной африканской фауны. На небольшом участке они выявили останки не менее 20 оленей, 40 жирафов, 130 носорогов, 200 гиппарионов (трехпалой лошади) и других удивительных животных! В научную литературу палеонтологический комплекс Павлодара вошел под названием гиппарионовая фауна. Эта находка стала сенсацией для ученых мира, занимающихся палеонтологией, и сегодня продолжает оставаться таковой.
В разные геологические времена в районах Земли в состав гиппарионовой фауны входили различные виды животных. Предполагают, что в зоне умеренного пояса, где уже в неогене были отчетливо выражены сезонные изменения климата, гигантские стада копытных (аналогичные стадам современных африканских саванн) и сопровождающие их хищники должны были совершать весной и осенью далекие миграции, подобные миграциям африканских копытных, но в значительно большем масштабе.
Так откуда же в североказахстанских степях появились животные, свойственные африканскому континенту? Если обратиться к палеогеографической обстановке того времени, то выясняется, что более 10 млн. лет назад павлодарские степи выглядели так же, как саванны Африки сегодня. "Гусиный перелет" наглядно подтверждает, что в Павлодарском Прииртышье в большом количестве водились трехпалые лошади, жирафы, безрогие носороги, мастодонты, антилопы, страусы, бобры, тушканчики, змеи, древние жабы. Засушливый климат сменялся сильными ливнями. Мощные водяные потоки, устремляясь в низменные места, увлекая за собой неосторожных животных и их трупы, скапливались в низине. Так образовался "Гусиный перелет", название которого обязано перелетным птицам, облюбовавшим Павлодарское Прииртышье.
Обилие костей ископаемых животных привело в Павлодар в первые годы открытия палеозоологов со всего СССР. К сожалению, как это происходило со многими археологическими находками Казахстана, уникальные артефакты из "Гусиного перелета" увезли в Москву, в зоологический институт АН СССР. И только в 1960-е годы благодаря стараниям казахстанских ученых была организована новая экспедиция отдела палеобиологии Института зоологии АН КазССР. В ходе раскопок ученые добыли большую коллекцию крупных позвоночных, останки зайцев, пищух, тушканчиков, земноводных и мелких птиц.
Памятник природы "Гусиный перелет", подобных которому в мире можно перечесть по пальцам, является самым крупным известным захоронением неогеновых животных, по которому сегодня ведется сравнение всех ныне изученных захоронений вымерших животных того времени. Неудивительно, что экспозиция Национального музея привлекает огромное внимание и посетителей, и специалистов.
Жакен ТАЙМАГАМБЕТОВ, заместитель директора по научной работе Национального музея РК
Возраст костных останков, обнаруженных здесь, составляет более 10 млн. лет. Нашел этот удивительный памятник природы в 1928 году ученый-палеонтолог Юрий Орлов. Любопытно, что в ходе раскопок ученые извлекли несколько тысяч костных останков древних млекопитающих плиоцен-миоценового возраста, так называемой предковой формы современной африканской фауны. На небольшом участке они выявили останки не менее 20 оленей, 40 жирафов, 130 носорогов, 200 гиппарионов (трехпалой лошади) и других удивительных животных! В научную литературу палеонтологический комплекс Павлодара вошел под названием гиппарионовая фауна. Эта находка стала сенсацией для ученых мира, занимающихся палеонтологией, и сегодня продолжает оставаться таковой.
В разные геологические времена в районах Земли в состав гиппарионовой фауны входили различные виды животных. Предполагают, что в зоне умеренного пояса, где уже в неогене были отчетливо выражены сезонные изменения климата, гигантские стада копытных (аналогичные стадам современных африканских саванн) и сопровождающие их хищники должны были совершать весной и осенью далекие миграции, подобные миграциям африканских копытных, но в значительно большем масштабе.
Так откуда же в североказахстанских степях появились животные, свойственные африканскому континенту? Если обратиться к палеогеографической обстановке того времени, то выясняется, что более 10 млн. лет назад павлодарские степи выглядели так же, как саванны Африки сегодня. "Гусиный перелет" наглядно подтверждает, что в Павлодарском Прииртышье в большом количестве водились трехпалые лошади, жирафы, безрогие носороги, мастодонты, антилопы, страусы, бобры, тушканчики, змеи, древние жабы. Засушливый климат сменялся сильными ливнями. Мощные водяные потоки, устремляясь в низменные места, увлекая за собой неосторожных животных и их трупы, скапливались в низине. Так образовался "Гусиный перелет", название которого обязано перелетным птицам, облюбовавшим Павлодарское Прииртышье.
Обилие костей ископаемых животных привело в Павлодар в первые годы открытия палеозоологов со всего СССР. К сожалению, как это происходило со многими археологическими находками Казахстана, уникальные артефакты из "Гусиного перелета" увезли в Москву, в зоологический институт АН СССР. И только в 1960-е годы благодаря стараниям казахстанских ученых была организована новая экспедиция отдела палеобиологии Института зоологии АН КазССР. В ходе раскопок ученые добыли большую коллекцию крупных позвоночных, останки зайцев, пищух, тушканчиков, земноводных и мелких птиц.
Памятник природы "Гусиный перелет", подобных которому в мире можно перечесть по пальцам, является самым крупным известным захоронением неогеновых животных, по которому сегодня ведется сравнение всех ныне изученных захоронений вымерших животных того времени. Неудивительно, что экспозиция Национального музея привлекает огромное внимание и посетителей, и специалистов.
Жакен ТАЙМАГАМБЕТОВ, заместитель директора по научной работе Национального музея РК