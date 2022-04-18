13 апреля Глава государства Касым-Жомарт Токаев внес дополнения в Указ от 9 июня 2020 года «О дальнейших мерах Республики Казахстан в области прав человека».

Изучая соответствующий План дальнейших мероприя­тий, становится очевидно – приоритеты поменялись. Радует, что появилось направление «продвижение равных прав и возможностей мужчин и женщин», что оценена необходимость не только в 30-процентной квоте, распределяемой и для женщин, и для молодежи, а конкретно для женщин в государственных органах, где прекрасный пол должен быть представлен на уровне принятия решений.

Второй момент: в нашем законодательстве до сих пор нет понятия «дискриминация». Даже в Конституции это лишь дефиниция с достаточно сдержанной конкретикой: «Никто не может подвергаться какой-либо дискриминации по мотивам происхождения, социального, должностного и имущественного положения, пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, места жительства или по любым иным обстоя­тельствам». У нас же идет дискриминация женщин и в плане заработной платы, и в плане представленности их на местах, и в плане того, что женская часть населения регулярно подвергается физическому, сексуальному, психологическому насилию.

Исходя из современных тенденций развития общест­ва, Президент совершенно верно сделал акцент на разработке мер по ликвидации дискриминации по половому признаку.

На мой взгляд, было бы очень верным оставить право на свободу выражения мнений. Ведь мы должны быть «государством слышащим» – не просто провозглашенным, а реально создающим соответствующие условия. Показательный пример – недавняя встреча с акимом Жетысуского района Алматы Гульнарой Кокобаевой. Мне очень понравилось, что все, кто хотел подойти к микрофону, неважно, с какой проблемой, смогли обратиться к представителю власти.

И я очень надеюсь, что аким действительно их услышала. Во всяком случае, когда озвучили, что «Вы ведь обещали сделать, но не сделали», глава района пообещала еще раз обратить внимание на эту проб­лему. Мне кажется, если подобные встречи станут регулярными, то и государство станет по-настоящему «слышащим» и готовым сразу же решать вопросы, а значит, мы выйдем на новый уровень развития.

И, безусловно, право выражать мнение особенно важно для журналистов, потому что именно представители средств массовой информации способны дать оценку, поделиться мнением по тому или иному факту.

Что касается подпункта о правах мигрантов, лиц без гражданства и беженцев, то, думаю, это связано в первую очередь с событиями в Украине, и касаются они в том числе и нас. В нашей стране есть еще достаточное количество людей, проживаю­щих без документов. Думаю, это дополнение в указ говорит и в их пользу.

В целом мне приятно осознавать, что положительных изменений все больше, что Глава государства держит руку на пульсе.