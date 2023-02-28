Не словом, а делом

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Наталия Портнягина

Для полутора тысяч азербайджанцев, проживающих в Приуралье, Казахстан
стал второй родиной.

Они живут в стране, где во главу угла ставятся мир и единство, с благодарностью и уважением относятся к культуре казахского народа, вносят свой вклад в развитие экономики, совершают каждодневные добрые дела.

В Западно-Казахстанской области проживают представители более 90 этносов, дейст­вуют 50 этнокультурных объединений, из которых 17 работают в Уральске. У каждого народа свои причины жить здесь, учить детей, строить планы на будущее. И каждый, став равноправным гражданином Казахстана, имеет возможность не забывать свои корни: сохранять и развивать свой язык, культуру, традиции.

– На фестивалях, конкурсах, неделях этносов мы видим красоту и разнообразие культуры своего друга, соседа. Это делает нас духовно богаче и в то же время объединяет в одну большую семью, – считает председатель молодежного крыла Азербайджанского этнокультурного объе­динения «Бірлік» Элгун Джаналиев. – У нас одни цели – мирное небо над головой, спокойствие в обществе, процветание страны.

Семья Мамедовых переехала в Уральск 22 года назад, когда Элгун пошел в первый класс. Инициатором стал отец – Ахмед Мамедов. Еще молодым вместе с братьями в составе строительной бригады он попал в село Актайсай Каратобинского района ЗКО. То тепло и гостеприимство, с которыми их приняли местные жители, помнит до сих пор. Видимо, это радушие и стало одной из причин при выборе для семьи нового места жительства.

– Сегодня почти все родственники живут в Казахстане, в Азербайджане осталось лишь старшее поколение – бабушки, дедушки. Мы их часто навещаем, но скажу честно: сердце рвется домой – в Уральск. Здесь все давно стало родным. Как говорится, уже прикипели душой. Мне нравятся казахские традиции, особенно люблю музыку, песни, – рассказывает Элгун.

Сам он не поет, но азы игры на домбре освоил несколько лет назад на курсах, организованных для ассамблейцев при музыкальной школе. А казахский выучил в школе, где учитель ставила его в пример одноклассникам, носителям языка. В День благодарности Элгун особую признательность высказывает именно в адрес учителей.

– Азербайджанский язык знаю с рождения. Дома с отцом, братьями, сестрами можем общаться и на русском, но мама всегда говорит с нами только на родном языке. Лет в шестнадцать уже говорил на казахском, – рассказывает молодой человек. – Конечно, нам он легче дается, ведь оба языка относятся к одной группе – тюркской. Старшему поколению немного сложнее, а 90% нашей молодежи знает казахский. Многие семьи отдают детей в детские сады и школы с государственным языком обучения. Гордимся, что среди нас есть победители областных школьных олимпиад по казахскому языку. Уже сложились интернациональные семьи, так что казахи, татары, русские стали нам еще ближе.

В конце прошлого года аким области Нариман Турегалиев вручил Элгуну Джаналиеву награду от АНК – нагрудный знак «Жомарт жан» – за заслуги в меценатской и благотворительной деятельности в РК. Председатель ЭКО «Бірлік» Наджаф Мамедов за благотворительность награжден премией «Жомарт жүрек» лично Главой государства.

С начала 2021 года Элгун руководит работой Центра волонтерского движения при АНК ЗКО. Средства, выделенные членами только ЭКО «Бірлік» на всевозможные акции и мероприятия, исчисляются десятками миллио­нов, а добрых дел не перечесть. Это и помощь в благоустройстве населенных пунктов, и сбор в школу детей из малообеспеченных семей, и решение бытовых проблем нуждающихся западноказахстанцев.

Так, в мае 2021 года на территории вспомогательной школы-интерната для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, члены ОО «Бірлік» заложили фруктовый сад на 80 деревьев, показав тем самым ребятам, что только ответственность и труд приносят свои плоды. К началу этого учебного года 140 детей из малоимущих семей при поддержке общественного объединения были полностью собраны в школу.

В прошлом году Центр волонтерского движения провел акцию «Подари тепло». Собрали средства на весь объем работ по подведению газа в дом для семьи с двумя детьми, проживающей в селе Покатиловка Теректинского района. Сейчас активно ведется работа по организации Каравана милосердия, который в День благодарности отправится по ста адресам области.

– Радует, что, когда в соцсетях объявляем сбор на акции, откликается много неравнодушных людей, – говорит Элгун Джаналиев. – Мы работу выстраиваем так, чтобы помощь доходила адресно, до двери. Обязательно общаемся с нуждающимися семьями, узнаем, чем еще можем помочь. Поддержка тех, кто оказался в непростой жизненной ситуа­ции, – это традиция и потребность нашей души.

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