Не словом, а делом

Они живут в стране, где во главу угла ставятся мир и единство, с благодарностью и уважением относятся к культуре казахского народа, вносят свой вклад в развитие экономики, совершают каждодневные добрые дела.

В Западно-Казахстанской области проживают представители более 90 этносов, дейст­вуют 50 этнокультурных объединений, из которых 17 работают в Уральске. У каждого народа свои причины жить здесь, учить детей, строить планы на будущее. И каждый, став равноправным гражданином Казахстана, имеет возможность не забывать свои корни: сохранять и развивать свой язык, культуру, традиции.

– На фестивалях, конкурсах, неделях этносов мы видим красоту и разнообразие культуры своего друга, соседа. Это делает нас духовно богаче и в то же время объединяет в одну большую семью, – считает председатель молодежного крыла Азербайджанского этнокультурного объе­динения «Бірлік» Элгун Джаналиев. – У нас одни цели – мирное небо над головой, спокойствие в обществе, процветание страны.

Семья Мамедовых переехала в Уральск 22 года назад, когда Элгун пошел в первый класс. Инициатором стал отец – Ахмед Мамедов. Еще молодым вместе с братьями в составе строительной бригады он попал в село Актайсай Каратобинского района ЗКО. То тепло и гостеприимство, с которыми их приняли местные жители, помнит до сих пор. Видимо, это радушие и стало одной из причин при выборе для семьи нового места жительства.

– Сегодня почти все родственники живут в Казахстане, в Азербайджане осталось лишь старшее поколение – бабушки, дедушки. Мы их часто навещаем, но скажу честно: сердце рвется домой – в Уральск. Здесь все давно стало родным. Как говорится, уже прикипели душой. Мне нравятся казахские традиции, особенно люблю музыку, песни, – рассказывает Элгун.

Сам он не поет, но азы игры на домбре освоил несколько лет назад на курсах, организованных для ассамблейцев при музыкальной школе. А казахский выучил в школе, где учитель ставила его в пример одноклассникам, носителям языка. В День благодарности Элгун особую признательность высказывает именно в адрес учителей.