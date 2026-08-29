Не смолкают струны дружбы

Культура
Илья Пащенко
корреспондент отдела культуры

На живописных берегах озера Жасыбай в Баян­аульском национальном парке несколько дней не смолкали стихи и песни. Среди густых лесов и опоясывающих водоем гор прошел IX Фестиваль авторской песни «На волне­ Жасыбая – 2026». Около 180 участников из разных городов Казахстана и России собрались здесь ради живого общения, душевной музыки и, конечно же, той непередаваемой атмосферы творческого братства, которая на протяжении многих лет остается главной ценностью фестиваля.

фото предоставлено организаторами

У истоков этого своеобразного бардовского смотра стоял павлодарский поэт, общественный деятель и автор-исполнитель Маулен Кожахметов, мечтавший собрать команду единомышленников, объединенных общей на всех любовью к песне. Позднее эстафету подхватила Людмила Вольф, которой удалось сохранить сложившиеся за несколько лет традиции фестиваля и творчески приумножить их.

Нынешний слет бардов вновь показал, насколько широка гео­графия авторской песни. На Жасыбай приехали известные поэты, композиторы и авторы-исполнители из разных уголков двух стран. Среди почетных гостей – Владимир Цыцарев из Алматы, Мереке Тулепбеков из Караганды, Валерий Царев из Омска, Ирина Деева из Астаны.

Особое место в концертной программе заняли произведения отечественных авторов, прозвучавшие на казахском и русском языках. Особенно взволновали слушателей композиции Мурата Мусатаева, Ирины Деевой и Сайлау Жилкибаева. Сохраняя национальную самобытность, настоящая песня всегда остается понятной людям разных поколений – в этом на протяжении трех фестивальных дней мог убедиться каждый. Впрочем, не только песни порадовали собравшихся. Хорошо запомнились им и яркая постановка театральной мастерской «Домовята» под руководством Жанны Баженовой, и выступления талантливых чтецов Натальи Сергушовой и Курмета Базарова.

Большую работу по подготовке и проведению фестиваля проделала команда организаторов под руководством Людмилы Вольф. Рядом с ней трудились Елена Вайберт, Лариса Казакова, Андрей и Сергей Кириченко, Виктор Дирксен и другие участники оргкомитета. Благодаря их усилиям несколько августовских дней вновь превратили берег Жасыбая в большую сцену под открытым небом.

Фестиваль завершился, но остались в памяти прозвучавшие песни, мгновения дружес­ких встреч, искренность и теп­ло взаимных улыбок. Говоря по существу, ради них люди и прео­долевали многокиломет­ровые расстояния. Ведь нет, пожалуй, ничего лучше, чем ощутить себя в кругу энтузиастов, сплотившихся в единую семью. «На Жасыбай приезжают с пес­нями, а возвращаются сюда за ощущением родства», – любят повторять участники творчес­кого смотра. А это значит, что в небе над красочным озером еще не раз прозвучат переливы звонких гитар и покрывающий их шум аплодисментов.

#фестивали #Жасыбай #На волне­ Жасыбая

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