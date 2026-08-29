Не смолкают струны дружбы

На живописных берегах озера Жасыбай в Баянаульском национальном парке несколько дней не смолкали стихи и песни. Среди густых лесов и опоясывающих водоем гор прошел IX Фестиваль авторской песни «На волне Жасыбая – 2026». Около 180 участников из разных городов Казахстана и России собрались здесь ради живого общения, душевной музыки и, конечно же, той непередаваемой атмосферы творческого братства, которая на протяжении многих лет остается главной ценностью фестиваля.
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