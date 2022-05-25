Не снижая планку

В эти дни хлебные поля северных регионов страны наполнены шумом работающей техники: продолжаются горячие дни посевной.

Нынче она проходит в непрос­тых условиях, однако трудности не снижают планку основной задачи – отсеяться качественно и в срок. Вот и в аграрных формированиях Аршалынского района Акмолинской области главной ареной событий стало поле. Чтобы увидеть все собственными глазами, на днях мы побывали в ТОО «Агрофирма «Поиск».

По информации его генерального директора Жанатая Тулебаева, предприятие владеет 25 тыс. га пахотных земель. Минувшая зима не порадовала хорошим снежным покровом на полях, а весна к тому же оказалась засушливой. Поэтому запас влаги в земле небольшой: на стерне ее глубина 25–30 см, на парах – 40–45. И это при том, что доб­рой влагой считается метровый показатель. Подобное состояние почвы делает еще более востребованными влагосберегающие технологии высева семян.

Последние осуществляются на полях агрофирмы при помощи 15 тракторов. В их рядах испытанные во многих сельскохозяйственных кампаниях «кировцы» и новые канадские «бюллеры».

Первых можно считать «ветеранами», они способны засеять в сутки до 60–70 га. За рычагами одного такого трактора – Николай Соколов. Технику свою он знает досконально, ведь начинал механизатором еще в 80-х годах минувшего века, то есть около 40 лет назад. Примерно столько же посевных и уборочных за его плечами. При встрече он сообщил, что рабочий день у него начинается в 7 часов утра, а заканчивается поздно – в 23.00.

Столь длинная смена у тракториста оттого, что некому заменить его за рычагами техники. Позже автору этих строк рассказали, что проблема кадров, в особенности механизаторов, в селе Турген, где базируется предприятие, стоит довольно остро. Впрочем, отсутствие сменщика ничего не меняет с точки зрения поставленных задач: нужно работать скоро (не означает торопливо) и на совесть.

Как всегда, в полевую страду обеды, полдники и ужины привозят в поле. Техника не подводит, а посевная для человека на мощном «кировце» – дело привычное, поэтому есть настрой на ударную работу.