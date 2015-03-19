Не снижая темпов роста Свежий выпуск Гуляим ТУЛЕШЕВА

Об этом вчера на брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК проинформировал депутат Мажилиса Парламента, член Комитета по аграрным вопросам Роман Ким. В выступлении он обратил внимание, что, несмотря на ухудшение макроэкономической ситуации, снижение поступлений в бюджет, экономика республики за 2014 год выросла на 4,3%. При этом номинальный валовой продукт достиг 41,3 трлн. тенге, валовой внутренний продукт на душу населения – один из основных показателей – сегодня составляет порядка 12,8 тыс. долларов. В 2019 году этот показатель планируется довести до 17,6 тыс. долларов.

– Cельское хозяйство – один из приоритетных секторов экономики, поэтому государственная поддерж­ка данного сегмента продолжится, – заверил спикер, остановившись на программе «Агробизнес-2020», где до 2020 года предусмотрено на эти цели выделение 3,2 триллиона тенге. В эту программу входят все субсидии, преференции, весь комп­лекс поддержки АПК, сообщил Роман Ким.

Если говорить о годе текущем, то, по словам депутата, оптимизация в сельскохозяйственной сфере произойдет на 3 млрд. тенге, и речь идет о расходах на научные исследования. Между тем на дальнейшую поддержку субъектов агропромышленного комплекса будет выделено 20 млрд. тенге, в том числе животноводства, птицеводства, на субсидии, кредитование, лизинги. Кроме того, будет оказана существенная поддержка по финансовому оздоровлению субъектов АПК. Ее размер – 500 млрд. тенге, и, как пояс­нил депутат, оптимизация бюджета не коснулась социальных выплат.



