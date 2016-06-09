​Не соответствует действительности

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Ольга ФАЙНШТЕЙН

Шестого июня на отдельных электронных информационных ресурсах появились сведения о том, что ответственность за события в Актобе якобы взяла на себя некая «Армия Освобождения Казахстана». Комитет национальной безопасности официально заявил, что данная информация не соответствует действительности. Организации «Армия Освобождения Казахстана» не существует.

В связи с этим пресс-служба КНБ убедительно просит редакции отечественных СМИ при перепечатке или ссылке на подобного рода материалы, особенно размещенные на неофициальных зарубежных источниках, обращаться за подтверждением или комментариями в Комитет национальной безопасности. Также КНБ напоминает, что в соответствии с пунктом 3 статьи 242-1 Уголовного кодекса РК распространение заведомо ложной информации наказывается штрафом в размере до 5 тыс. месячных расчетных показателей, либо ограничением свободы на срок от двух до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

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