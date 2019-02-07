​Не сошлись в цене

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Любовь Доброта, Туркестан

Жить рядом с мавзолеем у туркестанцев всегда считалось престижным, а потому жилье в массиве с частной застройкой, где решено построить духовно-культурный центр, традиционно было в цене.

Под центр отвели площадь в 98 га. При этом жителям располагавшихся на обозначенной территории домов предложили подыскать для проживания другое место. В общей сложности под снос попали 168 строений, включая 14 коммерческих объек­тов и 154 жилых дома.

Оценку имущества проводило ТОО «ЭКСПО Оценка» в соответст­вии с Законом «О государственных закупках». Суммарная оценочная стоимость всех сносимых строений составила 2 млрд 025 млн 545 тыс. 172 тенге. Сумма колоссальная. Но при ближайшем рассмотрении оказалось, что далеко не все собственники жилых домов и коммерческих объектов соглас­ны с полагающейся конкретно им суммой компенсации.

На данный момент 95 собственников уже дали согласие освободить земельные участки под государственные нужды. В общей сложности им выплатили или выплатят в ближайшие дни 1 млрд 139 млн 756 тыс. тенге. Более того, 28 строений уже снесены, и на их месте разворачиваются земляные работы под будущее строительство.

Категорически против суммы оценки, а следовательно, и переезда, оказались 44 собственника жилья и коммерческих объектов. Они считают: оценка их имущества сильно занижена. Люди упирают на то, что предлагаемых выплат не хватит на покупку нового дома.

К примеру, Мырзахмет Кожабаев согласился с суммой компенсации 12 млн тенге. Но когда начал подыскивать для семьи новый дом, выяснил: на такие деньги купить мало-мальски приличное жилье сложно. В итоге выбор семья остановила на доме стоимостью 17 млн тенге. И теперь глава семейства ломает голову, где взять недостающие 5 млн...

На распутье и Алма Турусманова, считающая, что сумма предложенной ей компенсации не отражает реальной стоимости недвижимости. На эти деньги, говорит жительница города, она не сможет обеспечить себе прежние условия проживания. А менять лучшее на худшее – кто же станет?

– Больше всего меня расстраи­вает осознание того, что съезжать все равно придется, – говорит Алма Турусманова. – Куда я только не ходила, ответ один: соглашайтесь! А ведь у меня за душой больше ничего нет, кроме этого дома!

Акимат Туркестана уже заявил о намерении судиться с владельцами, которые не соглашаются с предложенной суммой оценки имущества. Готовятся исковые заявления в суд. С собственниками еще 29 объектов ведутся переговоры, и есть шанс, что они согласятся с предложенным вариантом.

– 44 домовладельца не соглас­ны с оценками собственности и могут в рамках закона найти оценочную компанию, имеющую лицензию, чтобы сделать альтернативную оценку, – комментирует ситуацию заместитель акима Туркестана Тажибек Мусаев. – В этом случае жители оценку недвижимого имущества произведут за собственные деньги. Она будет сопоставлена с решением алматинской компании
«ЭКСПО Оценка». Все материалы мы передадим в судебные органы.

Для проведения организационной работы и решения конфликт­ных вопросов с жителями исполнительной властью создана специальная комиссия. Чтобы помочь людям найти подходящее жилье, действуют 14 рабочих групп, занимающихся формированием базы данных домов, квартир и земельных участков, выставленных на продажу в Туркестане. Сейчас в ней значится 500 частных домов. Их стоимость в среднем составляет от 10 до 20 млн тенге.

В акимате Туркестана говорят, что сейчас государство по рыночной цене выплачивает 515 тыс. тенге за каждую сотку земельного участка, в то время как по городу кадастровая стои­мость земли составляет 88 тыс. тенге.

Дополнительно за каждый квадратный метр жилья и хозяйственных построек в зависимости от вида и качества строительных материалов выплачивается от 55 до 90 тыс. тенге. Тем жителям, у которых есть проблемы с документами, специалисты акимата дают консультации и помогают в перерегистрации документов в соответствии с требованиями законодательства.

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