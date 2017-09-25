​Не сошло с рук…

Раскрыто преступление 33-летней давности. Сотрудники криминальной полиции «поднимают» отпечатки пальцев из старых нераскрытых уголовных дел и заносят их в базу «Папилон». А все для того, чтобы раскрыть преступления прошлых лет. И им это удается. Так, удалось идентифицировать подозреваемого в совершении преступления 1984 года. Тогда 23-летний парень, находясь в гостях и будучи в нетрезвом состоя­нии, после возникшей ссоры убил девушек 26 и 23 лет. Выбросив нож, он тут же скрылся. И найти его не могли до сих пор. На месте преступления сотрудники правоохранительных органов обнаружили тогда 11 отпечатков пальцев, 9 из которых были идентифицированы, а два остались неизвестными.

И вот, спустя почти 33 года, благодаря современным технологиям личность подозреваемого была установлена. При сравнении следов в уголовном деле, возбуж­денном в 1984 году по статье 88 УК КазССР – убийство, сотрудники оперативно-криминалис­тического управления ДВД области обнаружили совпадение с отпечатками, принадлежавшими 56-летнему жителю Караганды. С недавнего времени этот человек проходил по учету органов внутренних дел, и его параметры внесены в базу данных.

Подозреваемый установлен. Он задержан и водворен в изолятор временного содержания. Сроки давности не принимаются к лицам, совершившим особо тяжкие преступления против личности. Проводится досудебное расследование.