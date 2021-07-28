Свежий выпуск
Не совсем удачный день
Аскар Султан

Впервые со старта нынешней Олимпиады олимпийская сборная Казахстана осталась без медалей. Напомним, что в течение трех предыдущих дней мы обязательно входили в чис­ло призеров летних Игр-2020, завоевав уже три бронзовые награды.

Вчера наши спортсмены высту­пали в 7 видах спорта. И результаты оказались не совсем утешительными. С утра и до обеда участие в Олимпиаде завершили дзюдоист Дидар Хамза, выступавший в весе до 81 кг и не прошедший первый круг турнира, лучник Денис Ганькин, который выиграл в первом матче, но проиграл во втором, а также таэквондисты Жансель Дениз (67 кг) и Руслан Жапаров (80 кг).

Жансель откровенно не повезло с жеребьевкой, в первом круге она обыграла узбекистанку Светлану Осипову, а в четвертьфинале на ее пути непреодолимой преградой стала британка Бьянка Уокден – бронзовая призерка Олимпиа­ды-2016 в Рио, трехкратная чемпионка мира, а сейчас еще и первая в мировом рейтинге.

Руслан также начал с победы над немцем Александром Бахманном, но потом не смог пройти южнокорейца Ку Дон Ина.

В обед второй поединок на турнире сыграла сборная Казахстана по водному поло. Напомним, что на старте турнира она была разгромлена Хорватией – 7:23, а потом и Сербией – 5:19.

После обеда все казахстанские болельщики дождались выступления и наших боксеров. И здесь мы получили, наверное, самое большое разочарование. Первым на ринг вышел Аблайхан Жусупов, выступавший в весе до 69 кг. Этот вес считался традиционно «казахским», так как наши боксеры неизменно в нем побеждали на всех олимпиа­дах начиная с 2004 года. Более того, на Олимпиаде 2000 года в австралийском Сиднее средний вес был в рамках до 71 кг, и тогда мы в нем тоже выиграли. Получается, что пять олимпиад подряд в этом весе мы никому не давали спуску, и тут такое... Кстати, Аблайхан уступил американцу Деланте Джонсону. И ведь не сказать, что бой был односторонним, скорее равным, но нашему спортсмену надо было быть более убедительным, ведь за казахстанскими файтерами всегда следят очень пристально.

Не менее сенсационным стало и поражение серебряного призера Олимпийских игр 2016 года (тогда многие посчитали, что «золото» у казахстанца несправедливо отобрали) Василия Левита. Бой продлился неполных два раунда, так как испанец Энмануэль Рейес отправил нашего земляка в нокаут. Думаете, откуда в Испании появился боец столь высокого уровня? А все дело в том, что Энмануэль в свое время бежал из Кубы в эту страну и теперь защищает ее цвета.

Очередную потерю мы понесли в теннисе. На этот раз турнир завершил один из лидеров мужской сборной Михаил Кукушкин, и ведь ему не хватило совсем немного. В рамках второго круга вчера он провел тяжелейший поединок против Ильи Ивашко из Беларуси. Матч продлился целых три сета. В первом сильнее оказался казахстанец – 7:6. Затем соперник смог отыграться – 6:3. В решаю­щем сете Михаил отдал три гейма, однако сумел вернуться в игру, отыграв два сета, но на большее уже не хватило. В итоге он уступил сопернику со счетом 7:6, 3:6, 3:6.

Но если вы думаете, что в этот день были лишь огорчения, то это не так. Есть у нас и две отличные новости. Во-первых, в Токио состоялась квалификация в плавании на дистанции 200 м брассом. И здесь в 5-м заплыве выступил чемпион Олимпийских игр 2016 года именно на этой дистанции – лидер нашей
команды Дмитрий Баландин, который показал 4-е время и 7-е среди всех участников. Этот результат позволил ему выйти в полуфинал, который состоится уже сегодня.

Продолжает свое победное шествие на олимпийских кортах Японии и первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина. Вчера вечером в 1⁄8 финала ей противостояла хорватка Донна Векич. Матч между спортсменками продлился два сета и завершился победой со счетом 7:6, 6:4 в пользу нашей 22-летней соотечественницы. Сегодня она вновь продолжит борьбу – на этот раз уже за выход в полуфинал, где будет биться с испанкой Гарбинье Мугурусой.

Кстати, Мугуруса единственная из оставшихся теннисисток, которые выигрывали турниры «Большого шлема». Все остальные именитые спортсменки сенсационно уже вылетели, а это и японка Наоми Осака, и недавняя победительница «Ролан Гаррос» Барбора Крейчикова (Чехия), и действующая первая ракетка мира Эшли Барти, а также Петра Квитова (Чехия), Елена Остапенко (Латвия) и Ига Свёнтек (Польша). Таким образом, если наша Елена пройдет Гарбинье, то может получить реальный шанс стать призером или даже победительницей Олимпийских игр.

Кстати, уже сегодня в Токио стартуют соревнования по теннису среди смешанных пар. И только вчера стало известно, что в этом виде Казахстан будут представлять завершившие выступ­ления в одиночках Андрей Голубев и Ярослава Шведова.

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