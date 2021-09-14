​Не сойдутся дождик с четвергом

На днях акимат Павлодара сообщил – до конца октября намерены рассмотреть вопрос дифференцированного тарифа: стои­мость проезда в общественном транспорте при электронной оплате останется на уровне 80 тенге, а вот при расчете наличкой вырастет до 150 тенге. Других сроков по решению проблем в отрасли не называют.

А еще в городе не хватает водителей автобусов – Ассоциация перевозчиков называет цифру как минимум в 120 вакансий. С началом учебного года проблема стала особо заметной – утром общественный автотранспорт переполнен так, что не всем удает­ся вовремя добраться до места работы и учебы.

Городские паблики в социальных сетях и официальные сайты госорганов пестрят ежедневными жалобами – павлодарцы недовольны также большими интервалами движения и недостаточным чис­лом автобусов на линиях.

Лет пять назад в качестве оправдания гражданам говорили: не хватает автобусов, они старые и часто ломаются. Теперь же организаторы перевозок главной причиной называют дефицит кадров – нет желающих работать водителем автобуса. И требование обновленного постановления главного санитарного врача увеличить число автобусов в часы пик вряд ли будет исполнено.

Действительно, водители который год сетуют на то, что очень мало зарабатывают, а жесткие карантинные ограничения в 2020-м и чуть смягченные в нынешнем году окончательно выбили их из колеи – опытные работники по­увольнялись из автопарков, когда санврачи запретили работу городских автобусных маршрутов.

Замену ушедшим найти непросто, что логично объясняется не только весьма невысоким уровнем предполагаемой зарплаты, но и сложностями при получении прав категории D. Такие права могут иметь граждане, достигшие 25 лет и отработавшие водителем не менее 5 лет, в том числе не менее 3 лет за рулем автотранспортных средств, относящихся к категории D1.

Все это вплелось в уже существующий клубок проблем павлодарского городского транспорта – низкий тариф (80 тенге за полную поездку), многолетняя непрозрачность раздробленного рынка (водители и кондукторы работают не в штате автотранс­портных парков, а по договорам ИП) и странное неумение или нежелание властей наводить порядок в соответствующей сфере.

О последнем можно судить хотя бы по тому, что в Павлодаре до сих пор не внедрено электронное билетирование (об этом мы рассказывали в материале «Затянувшийся «пилот», «КП» от 18 мая 2021 года). А также исходя из того, что местной властью до сих пор не практикуется такая важная мера поддержки отрасли, как субсидирование убытков автоперевозчиков, связанных с осуществлением социально значимых перевозок пассажиров.

Между прочим, правила такой поддержки были утверждены приказом министра (тогда еще по инвестициям и развитию) в конце 2015 года.

Кстати, в ноябре 2020 года Правительством был утвержден «Комплекс мер по развитию городских пассажирских перевозок на автомобильном транспорте в Республике Казахстан». В нем, кроме прочего, предусмотрена актуализация тарифов и перечня социально значимых маршрутов, полноценное субсидирование социально значимых перевозок для обновления парка городских автобусов и внедрение электронных билетов и онлайн-диспетчеризации до конца 2021 года.

Успеют ли в Павлодаре к этому сроку завершить «пилот» с электронным билетированием – покажет время. А вот вмес­то актуализации перечня социально значимых маршрутов предстоит для начала его просто составить – прежде вовсе не было никакого перечня.

Деньги решают все

Впрочем, сейчас в ответ на жалобы горожан власти пытаются прикрыться именно планами по внедрению субсидирования. Справедливости ради заметим: строго спрашивать с нового акима областного центра за накопившиеся проблемы пока преж­девременно, ведь он сменил своего предшественника меньше двух месяцев назад. А о планах по внедрению субсидий Асаин Байханов уже сообщил. Жаль, конкретных сроков не назвал.

Известно лишь, что перевозчики подали в тарифную комиссию расчеты с обоснованием для включения в список субсидируе­мых 21 автобусный маршрут (из 32 существующих) – речь о пригородном и дачном направлениях и тех маршрутах, которые очень протяженные и соединяют удаленные микрорайоны города.

Теперь отдел ЖКХ направил этот перечень в управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области, а оттуда его передадут для последующего рассмотрения в областной маслихат. Процедура, к сожалению, не самая быстрая. Ну и закладывать финансы в бюджет начнут только после того, как перечень будет утвержден.

– У нас фактически единственный областной центр Казахстана, где 75% общественного транспорта представлено малым классом. Это на самом деле не проблема. Проблема в том, что не развивается большой класс – уже почти 5 лет действует один тариф в 80 тенге за поездку. Ни для кого не секрет, что ГСМ, мас­ла, запчасти подорожали, а доходы остаются на прежнем уровне. Административным давлением заставить автопарки развиваться и внедрять элект­ронное билетирование невозможно. Нужен «пряник», например, субсидирование социально значимых маршрутов, – говорит аким Павлодара Асаин Байханов. – А затем уже можно предъявлять и встречные требования. К примеру, субсидии в обмен на обновление парка. Кроме того, будем стимулировать работать качественно: не вовремя вышел на маршрут, не придерживаешься интервала движения – штраф минус 1% от субсидии. А этот 1% может доходить до миллиона тенге. Никто не заинтересован терять такие деньги.

Помимо прочего, в городском акимате считают, что после внед­рения субсидирования автопарки наконец возьмут водителей и кондукторов в штат.

Сейчас же они все – индивидуальные предприниматели, которые арендуют автобусы у автопарков. Такая схема, безус­ловно, делает перевозки еще более «серыми»: водители вечно жалуют­ся на то, что все их заработанные средства уходят на аренду и бензин, что возят они одних льготников, но, естественно, подтвердить свои слова никакими фактами не могут – электронного билетирования ведь нет.

Налоги они платят, скорее всего, по минимуму – в том, чтобы показать реальный объем перевозок, у них просто нет заинтересованности. Усугубляет ситуа­цию и то, что компенсацию за проезд льготников получают автопарки, до водителей эти деньги не доходят вообще.

Кстати, компенсация эта немаленькая. От субсидий она отличается тем, что их платят (ну или должны платить) за весь пассажиропоток по убыточному маршруту, который важен для города, а компенсацию – за число перевезенных льготных категорий.

Например, в «доковидном» 2019 году в качестве компенсации за провоз льготников государственный автопарк № 1 получил 109 млн тенге. Второй крупный перевозчик – частное ТОО «Павлодарский автокомбинат» – 117,7 млн. В локдаун 2020-го, когда компенсация помогала автотранс­портникам выживать, из бюджета автопарку было перечислено 82,6 млн, автокомбинату – 91 млн. В нынешнем году суммы пока таковы: 57,5 млн – гос­предприятию и 54,5 – частнику.

Отметим, что и 5 других павлодарских автоперевозчиков получают компенсацию, но в меньшем объеме, ибо у них меньше маршрутов.

Деньги эти берутся из бюджета, а вот откуда взяты сами цифры? Пока можно говорить, что с потолка – из усредненных предполагаемых расчетов.

– Возмещение затрат из бюджета на перевозку льготных категорий граждан перевозчики получают на основе приблизительных расчетов – нет ни одного доказательства того, что именно так люди ездят, – продолжает Асаин Байханов. – И так же примерно распределяются суммы между предприятиями. Те перевозчики, которые говорят: «Вы нам недоп­лачиваете за льготников», сами не знают, сколько их возят. Если применить опыт Алматы, Нур-Султана, где внедрено электронное билетирование, то можно понять: объем поездок льготных категорий в разы меньше, чем сейчас мы усредненно считаем. И введение электронного билетирования в таком случае еще больше усугубит ситуацию в автобусных парках: Караганда это прошла, Актобе, Алматы, Нур-Султан, Семей – у всех было снижение по льготникам почти в 2 раза.

По словам акима Павлодара, если исходить из данных тех городов, где уже действует электронное билетирование, то в Павлодаре с 350-тысячным населением валовая выручка перевозчиков должна быть в районе 8–10 млрд тенге за год. Например, общественный транспорт Алматы без метро оказывает услуги почти на 60 млрд тенге. Но вот те цифры, о которых сейчас заявляют павлодарские перевозчики, не достигают и 3 млрд.

– «Серый» рынок нужно обе­лить, и понятно, что этому будут сопротивляться, но по-другому мы не наведем порядок в отрасли, не добьемся обновления парка, качественных услуг, – резюмирует Асаин Байханов. – Именно поэ­тому внедрим субсидирование, готовы справедливо платить за льготников. Ну, а чтобы стимулировать переход на электронное билетирование, будем вводить дифференцированный тариф.

Продам автопарк, недорого

На фоне такой нестабильной работы отрасли вполне предсказуемо закончились торги по приватизации одного из крупнейших автоперевозчиков города – ТОО «Автобусный парк № 1». Это гос­предприятие создано было еще при Союзе с присущей тому времени основательностью. Располагается оно почти в центре города, занимает большую площадь, имеет производственную базу, гаражи, хозбытовые постройки, столовую, более сотни единиц транспорта разного возраста. Сегодня оно обслуживает 14 маршрутов, скажем прямо – самых убыточных, взять которые без субсидий частники ни за что не согласятся.

Так вот очередные торги по приватизации закончились 31 августа ничем – не нашлось желающих купить предприятие даже за 672,9 млн тенге. Впрочем, этой суммой расходы нового владельца не ограничились бы – все обязательства оценили в 4,1 млрд тенге.

Например, в 2019 году через АО «БРК-Лизинг» ТОО «Автобус­ный парк № 1» закупило 20 дизельных автобусов и 10 электробусов на общую сумму 2,3 млрд тенге со сроком погашения лизинговых платежей в течение 7 лет до марта 2026 года. Сейчас эти долговые обязательства предприятия составляют 1,6 млрд тенге, и они при приобретении 100-процентной доли предприятия перейдут новому владельцу.

По данным акимата города, ТОО «Автобусный парк № 1» было включено в Комплексный план приватизации на 2021–2025 годы в соответствии с постановлением Правительства РК от 29 декабря 2020 года № 908 «О некоторых вопросах приватизации на 2021–2025 годы».

Видимо, это повторное включение, потому что павлодарцы прекрасно помнят историю с первой неудачной попыткой разгосударствления данного предприятия, закончившуюся громким скандалом.

В 2015 году автобусный парк № 1 выставили на торги за 1 млрд 179 млн тенге – из-за огромных долгов, образовавшихся в результате убыточности пассажирских городских перевозок. А уже летом 2016-го город был вынужден расторгнуть договор с новым владельцем автопарка – ТОО «Казахстанская строительная группа». Покупатель тогда не выполнил главное условие конкурса – не пополнил подвижной состав 30 новыми автобусами.

Правда, в конце 2015-го частник все-таки торжественно презентовал горожанам свеженький транспорт, но он быстро пропал с улиц города. Как оказалось, «Казахстанская строительная компания» не смогла расплатиться за приобретенные белорусские автобусы и вернула их.

У нынешней продажи были другие условия – ни слова про обновление парка, но сохранение профиля деятельности в течение 10 лет. И тут есть 2 логичных варианта объяснений – либо потенциальные покупатели испугались опыта своих предшественников и хаоса на рынке, либо ждут более выгодных условий торгов. Например, стартовая цена следующих торгов будет уже в 2 раза ниже.

Стабильно убыточно

Впрочем, оценка, проведенная компанией «Феникс Коммерц» в июне 2021 года (на это из бюджета потратили 2,1 млн тенге), действительно могла испугать своими выкладками, порой противоречивыми. Например, говорится в них об убытках: в 2019 году чистая прибыль парка составляла… 26 тыс. тенге, в 2020 году парк уже получил убыток в более чем 1,2 млн, в январе – мае 2021 года убыток составил уже 48,7 млн тенге. Но в том же самом отчете указано: «на момент оценки предприятие… финансово устойчиво и стабильно (!?) работает на рынке услуг РК».

Отметим, помимо многочис­ленных списков и расчетов, в отчете присутствуют и разделы с выводами и тезисами. На наш взгляд, полноценной аналитикой это назвать сложно. Например, в разделе анализа рыночной среды ничего нет про пассажирские перевозки, зато собраны общие цифры по грузоперевозкам в мире и по Казахстану. В разделе «Аналитический обзор отрасли» приведено несколько цифр по пассажиропотоку, но это, скорее, статистика, а не анализ.

Зато оценщик включил в отчет выводы о причинах снижения дохода от операционной деятельности и основных причинах убытка предприятия. Судя по всему, эта часть материалов основана исключительно на аргументах руководства автопарка. В период карантина с 16.03.2020 года общественный транспорт был переведен на сокращенный режим работы, произошло снижение дохода; с каждым годом количество льготных пассажиров увеличивается, а возмещение за их проезд прямо пропорционально уменьшается; в период карантина снизился пассажиропоток, поэтому и проездные пассажирами приобретались в незначительном количестве. И никаких тому доказательств…

А еще целый блок упреков в адрес местных исполнительных органов. Мало того что нет субсидий, зато есть льготники, так еще и малый класс мешает работать: слишком много марш­руток в Павлодаре.

В отчете об оценке так и указано: «Государственное предприятие ТОО «Автобусный парк № 1» должно быть в приоритете для местных исполнительных органов... Для безубыточной финансовой деятельности предприятия необходимо своевременное и правильное решение вопросов субсидирования социально значимых перевозок, увеличения размера возмещения по льготным категориям пассажиров, изменения действующего тарифа за проезд, внедрение ЭСОП всеми перевозчиками города и введение дифференцированного тарифа, оптимизация городских маршрутов с сокращением присутствия малого класса».

Между тем все эти тезисы, как и остальная часть оценки, претензий у отдела финансов города (это заказчик) и в целом акимата Павлодара не вызвали.

Автор этих строк не знакома в деталях с методологией оценочной деятельности, но тем не менее изучение материалов оценки вызвало у нее некоторое недоумение и вполне логичные вопросы.

Первое, о чем подумалось: как все успевал оценщик Александр Лебединский? Дело в том, что в материалах насчитывается 126 актов осмотров имущества парка, причем в одном из них 415 пунктов в перечне рабочих машин и оборудования, в другом – 303 пункта (это прочие основные фонды, типа мебель, бытовая и компьютерная техника). Ну а остальные акты, скажем так, были штучными и касались транспорта, помещений и коммуникаций.

Есть в них пометки, например, «акт составлен по наружному осмот­ру», описано состояние имущества, хотя и лаконично. Так вот абсолютно все эти документы подписаны одним днем: дата осмотра – 24 июня! И вез­де в строке «произвел осмотр» красуется подпись Александра Лебединского.

Естественно, что эта же оценка появится в объявлении о пов­торных торгах по приватизации автопарка. Только вот о дате конкурса пока не сообщается, так же, как и о дате окончания пресловутого пилотного проек­та с электронным билетированием и о сроках старта субсидирования. Так что наведение порядка в сфере городских общественных перевозок, похоже, откладывается на неопределенное время.